Prins Harry kan hænge på op mod 50 mio. pund i sagsomkostninger

Prins Harry og seks andre kendisser tabte sag om ulovlig nyhedsindsamling mod Daily Mail-udgiver. Nu venter en kæmpe regning på op til 50 mio. pund.

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Prins Harry og seks andre kendte britiske personligheder står over for en regning på op mod 50 millioner pund i sagsomkostninger, efter at de tabte en omfattende retssag mod udgiveren af Daily Mail. Det skriver den britiske avis The Guardian, som beskriver dommen som en afgørende sejr til Associated Newspapers Ltd (ANL).

Den britiske High Court afviste samtlige krav fra gruppen, der bestod af hertugen af Sussex samt seks andre profilerede sagsøgere. Ifølge dommeren, Mr Justice Nicklin, kunne retten ikke lægge til grund, at oplysninger var indhentet ulovligt, når der samtidig fandtes en realistisk og lovlig måde, hvorpå historierne kunne være blevet skaffet.

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436 sider afviser hackingpåstande

Dommen fylder ifølge The Guardian hele 436 sider og gennemgår sagsøgernes påstande om, at Daily Mail, Mail on Sunday og MailOnline systematisk skulle have anvendt ulovlige metoder til at skaffe stof om dem gennem en årrække. Dusinvis af journalister og private efterforskere var nævnt i sagen, som blev anlagt for fire år siden.

Retten afviste desuden påstande om, at tidligere Mail-redaktør Paul Dacre og andre ledende figurer på avisen skulle have løjet under den såkaldte Leveson-undersøgelse i 2011-12, hvor Dacre den gang forklarede, at der ikke havde fundet hacking sted på avisen. Dommen ventes ifølge The Guardian at sætte punktum for nye retssager knyttet til den bredere telefonaflytningsskandale, der har præget britisk pressehistorie siden 2011.

Blandt sagsøgerne var ud over prins Harry blandt andre Doreen Lawrence, mor til den myrdede teenager Stephen Lawrence, sangeren Elton John og hans mand David Furnish, skuespillerne Elizabeth Hurley og Sadie Frost samt den tidligere liberaldemokratiske minister Simon Hughes.

Harry og Lawrence kalder dommen et “hvidvask”

Prins Harry og Doreen Lawrence reagerede skarpt på dommen i en fælles udtalelse, gengivet af The Guardian. “Når retten siger, at der ikke er tilstrækkelig bevis for uretmæssig adfærd… så må man spørge sig selv, hvordan retfærdighed nogensinde skulle kunne opnås,” lød det i udtalelsen, hvor parret kaldte dommen “et fuldstændigt og åbenlyst hvidvask, men desværre ikke helt uventet.”

ANL’s juridiske team havde under sagen betegnet påstandene som “sensationelle” og “absurde”. Ifølge udgiveren blev alle historier lovligt indhentet via pressekontorer, tidligere artikler eller det, virksomheden selv omtalte som kendisernes “lækkende” omgangskreds.

Dacre taler om sammensværgelse

Paul Dacre, der var chefredaktør på Daily Mail i mange år, kaldte i en videoudtalelse efter dommen sagen for en “sammensværgelse” orkestreret af pressereguleringsforkæmpere, der ifølge ham ønskede at “ødelægge en avis”. Han sagde samtidig, at han “aldrig ville kunne forstå”, hvorfor Doreen Lawrence valgte at deltage i sagen, efter at Mail ifølge ham havde kæmpet for retfærdighed for hendes søn i over to årtier.

Dacre udtrykte samtidig en vis sympati for prins Harry, som han beskrev som “en forvirret og vred ung mand”. Han tilføjede, at Harrys mor, prinsesse Diana, ifølge ham “kunne lide Mail. Vi var hendes avis,” citeres han for af The Guardian.

Milliondyr regning venter

ANL vil nu forsøge at få dækket sine sagsomkostninger fra den omfattende retssag, og det samlede beløb for gruppen af sagsøgere kan ifølge The Guardian løbe op i 50 millioner pund. En talsperson for ANL kaldte dommen “en overvældende sejr for Daily Mail og dets journalister og for en fri presse generelt”.

Ifølge talspersonen blev der under sagen fremsat “nogle af de mest hårrejsende påstande”, da sagen blev anlagt i en storm af opmærksomhed for fire år siden – herunder anklager om skjulte mikrofoner i biler og hjem, aflytning af opkald og uautoriseret adgang til bankkonti. “Der blev aldrig fremlagt troværdige beviser for nogen af de mest ekstreme påstande,” lød det, og “hver eneste artikel var lovligt kildesporet,” fastslog talspersonen ifølge The Guardian.

Gruppen af sagsøgere havde ifølge The Guardian fremlagt 55 artikler for retten som grundlag for deres krav om erstatning. Sagen har trukket store overskrifter i britisk presse siden anlæggelsen og bliver af flere jurister betragtet som en af de vigtigste afgørelser i kølvandet på telefonaflytningsskandalen, der ramte britiske tabloidmedier for over et årti siden.

For investorer i medievirksomheder understreger sagen de store økonomiske og omdømmemæssige risici, der kan følge med langvarige retssager i mediebranchen – både for udgivere og for de personer, der vælger at gå rettens vej mod dem. Sagen har kostet begge parter betydelige summer i advokatsalærer gennem de seneste fire år, og udfaldet kan få indflydelse på, hvordan fremtidige tvister om pressens metoder bliver ført i britiske domstole.