Ny forskning: Online GLP-1-recept kan fås på blot 5 minutter – med risici til følge

Ifølge MarketWatch kan patienter i USA få ordineret GLP-1-medicin til vægttab online på få minutter, men forskning peger på mangelfuld lægelig vurdering.

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Det kan tage så lidt som fem minutter at få ordineret et GLP-1-præparat til vægttab via en online konsultation i USA. Det skriver MarketWatch, som henviser til ny forskning, der peger på, at flere af de telemedicin-udbydere, som tilbyder receptpligtige slankemidler over internettet, prioriterer hurtig ekspedition frem for grundig lægelig vurdering af patienterne.

Ifølge MarketWatch rejser undersøgelsen tvivl om, hvor sikkert det reelt er at få adgang til potente lægemidler som semaglutid og tirzepatid – de aktive stoffer bag blandt andet Wegovy, Ozempic og Zepbound – uden en dybdegående lægesamtale. Det er en problemstilling, der har fulgt telemedicinbranchen, siden efterspørgslen efter GLP-1-baserede vægttabsmidler eksploderede de seneste år.

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Hurtig ekspedition frem for grundig vurdering

Kernen i MarketWatchs dækning er, at forskningen tyder på et strukturelt problem hos flere online-udbydere: Forretningsmodellen belønner hastighed og volumen, ikke tid brugt på at afdække patienternes fulde helbredshistorik. Det kan i praksis betyde, at patienter med kontraindikationer eller manglende forudsætninger for at bruge GLP-1-medicin sikkert alligevel får en recept udskrevet.

Det er ikke en ny bekymring i sig selv. Amerikanske sundhedsmyndigheder og lægefaglige organisationer har gentagne gange advaret om, at den eksplosive vækst i teleprescribing af GLP-1-produkter har overhalet de traditionelle kontrolmekanismer, man normalt kender fra fysiske lægebesøg. MarketWatchs omtale af den nye forskning føjer sig til den debat ved konkret at pege på tidsforbruget som en central indikator på kvaliteten af konsultationerne.

Betydning for GLP-1-markedet og investorer

For investorer er sagen relevant, fordi den rammer selve fundamentet under en af de mest omdiskuterede vækstfortællinger i lægemiddelindustrien. GLP-1-markedet drives af to dominerende spillere, den danske medicinalgigant Novo Nordisk og amerikanske Eli Lilly, men en stor del af den amerikanske efterspørgsel formidles i dag gennem telemedicin-platforme og online apoteker, der sælger både originalpræparater og i visse tilfælde compoundede – altså specialfremstillede – versioner af de aktive stoffer.

Skulle amerikanske myndigheder eller lovgivere reagere på lignende undersøgelser med skærpede krav til, hvordan online-recepter på GLP-1-medicin må udstedes, kan det få konsekvenser for hele værdikæden. Det gælder ikke mindst de telemedicin-selskaber, der har bygget en stor del af deres forretning op omkring hurtig og bekvem adgang til vægttabsmedicin, men det kan i sidste ende også påvirke efterspørgslen og prisdannelsen for de lægemiddelproducenter, hvis produkter distribueres gennem disse kanaler.

For danske investorer, der følger Novo Nordisk tæt som en af de tungeste aktier i C25-indekset, er det værd at holde øje med, om debatten om patientsikkerhed ved online-recepter udvikler sig til en regulatorisk sag i USA. En stramning af reglerne for teleprescribing kunne på den ene side lægge en dæmper på den del af markedet, der går uden om traditionelle lægebesøg, men kan på den anden side også styrke efterspørgslen efter originalpræparater ordineret gennem mere kontrollerede kanaler.

Fortsat vækst trods bekymringer

Trods de gentagne advarsler om kvaliteten af online-konsultationer har efterspørgslen efter GLP-1-baserede vægttabsmidler ikke vist tegn på at aftage. Både Novo Nordisk og Eli Lilly har de seneste år oplevet betydelig vækst i salget af deres respektive produkter, og telemedicin har spillet en central rolle i at gøre adgangen til medicinen lettere for millioner af amerikanske forbrugere.

Netop derfor er MarketWatchs omtale af forskningen interessant: Den peger ikke på et faldende marked, men på en mulig svaghed i den infrastruktur, der har muliggjort markedets hurtige vækst. Hvis flere lignende undersøgelser dukker op, kan det lægge pres på både lovgivere og de kommercielle aktører til at genoverveje, hvor hurtigt en recept reelt bør kunne udstedes – og dermed potentielt ændre spillereglerne for en industri, der i dag er værd milliarder af dollar.

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