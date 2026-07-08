USDT vinder betalinger, USDC vinder DeFi, viser Dune-data

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De to største stablecoins i verden, Tethers USDT og Circles USDC, har udviklet sig til at spille markant forskellige roller i kryptoøkosystemet. Ifølge dataanalysebureauet Dune’s Digital Asset Brief er USDT blevet den klart foretrukne stablecoin til betalinger, mens USDC har cementeret sin position som motoren bag decentraliseret finans (DeFi). Det skriver Cointelegraph.

Ifølge Dunes opgørelse afviklede USDT omkring 95 milliarder dollar i identificerede kommercielle betalinger i første halvdel af 2026. Til sammenligning håndterede USDC blot 14 milliarder dollar i samme kategori. USDT stod desuden for cirka 92 procent af de samlede 48 milliarder dollar i business-to-business-betalinger, der blev registreret i perioden.

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USDT har fæstnet sig som betalingsvalutaen

På Tron, som er USDT’s største blockchain-netværk, ligger omkring 93 procent af tokenens udbudte mængde i almindelige wallets frem for på børser, viser Dunes data. Det underbygger billedet af USDT som et aktiv, der primært bruges til betalinger og pengeoverførsler snarere end til spekulativ handel.

Denne fordeling adskiller sig markant fra, hvordan USDC bliver brugt. Ifølge Dune er USDT’s samlede udbud næsten ligeligt fordelt mellem netværkene Tron og Ethereum, mens USDC fortsat er stærkt koncentreret på Ethereum, selv om Circles token også er udvidet til nyere blockchains.

USDC dominerer handel og DeFi

Mens USDT vinder på betalingsfronten, er USDC blevet uundværlig i DeFi-verdenen. Ifølge Dune behandlede USDC på blockchainen Base omkring 2.600 milliarder dollar i transaktionsvolumen i juni alene – det højeste tal for noget enkelt token-chain-par overhovedet. På Ethereum håndterede USDC yderligere 1.600 milliarder dollar i samme måned.

Dunes tal viser også, at USDC på Base i juni havde en daglig omsætningshastighed svarende til cirka 20 gange dens cirkulerende udbud. Det illustrerer, hvor intensivt tokenen bliver brugt i handel og likviditetspuljer inden for DeFi, hvor hurtige og hyppige transaktioner er normen.

Analysen peger på, at den klassiske fortælling om USDT versus USDC som direkte konkurrenter i stigende grad er forældet. I stedet finder de to stablecoins hver deres niche: USDT som betalingsredskab og USDC som rygraden i handel og finansielle protokoller på kæden. Tilsammen udgør de to tokens ifølge Dune omkring 83 procent af hele stablecoin-markedets markedsværdi, der samlet er opgjort til cirka 315 milliarder dollar på tværs af mere end 200 forskellige stablecoin-tokens.

Amerikansk regulering kan forme markedets fremtid

Udviklingen kommer, mens den amerikanske stablecoin-sektor oplever betydelig medvind efter vedtagelsen af den såkaldte GENIUS Act, der blev underskrevet i 2025. Loven etablerede den første føderale regulering af betalings-stablecoins i USA og banede vejen for, at banker og andre virksomheder kan udstede egne dollar-pegged digitale tokens.

Amerikanske lovgivere arbejder nu videre med den bredere CLARITY Act, der skal fastlægge, hvornår kryptoaktiver hører under det amerikanske børstilsyn SEC eller varederegulatoren CFTC. Loven regulerer ikke stablecoins direkte, men vil ifølge Cointelegraph få stor betydning for de rammer, som stablecoin-udstedere, børser og DeFi-platforme opererer under fremover.

CLARITY Act blev godkendt af Senatets bankudvalg i maj og kan komme til en fuld afstemning i Senatet inden sommerpausen i august. Ifølge Cointelegraph har analysehuset Galaxy dog for nylig nedjusteret sandsynligheden for vedtagelse før pausen til omkring 50 procent, da lovgiverne er ved at løbe tør for tid.

For danske investorer, der følger kryptomarkedet eller overvejer eksponering mod stablecoins gennem børsnoterede krypto-relaterede aktier, understreger Dunes data, at markedet i stigende grad specialiseres. Betalingsvolumen og DeFi-aktivitet er ikke længere ét samlet mål for stablecoin-efterspørgsel, men to adskilte indikatorer, der kræver hver deres analyse – noget der kan få betydning for, hvordan risici og muligheder i sektoren vurderes fremover.

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