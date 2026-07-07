Cramer: Køb disse 5 aktier under markedets sektorrotation

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CNBC-værten Jim Cramer opfordrer investorer til at udnytte den seneste sektorrotation på aktiemarkedet som en købsmulighed. I mandagens udsendelse af “Mad Money” pegede han på fem kvalitetsselskaber, som han mener uforskyldt er blevet ramt af et bredt institutionelt udsalg: Johnson & Johnson, PepsiCo, Starbucks, Constellation Brands og TJX Companies.

Ifølge CNBC kom mandagens kursbevægelser i kølvandet på den seneste amerikanske beskæftigelsesrapport for juni, som viste en opbremsning i jobvæksten sammenlignet med måneden før. Det fik ifølge Cramer flere store institutionelle investorer til at omplacere deres porteføljer, hvilket kan sende solide selskaber ned i kurs, selv når der ikke er sket noget grundlæggende ændring i deres forretning.

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“Hvis man kan få øje på en rotation og finde ud af, hvad temaet er, kan man identificere nogle utrolige tilbudsaktier,” sagde Cramer ifølge CNBC. Han uddybede, at den slags rotationer skaber forskydninger, der kan virke som om de kommer ud af det blå, men at netop disse forskydninger kan give mulighed for at købe kvalitetsselskaber med rabat.

AI-aktier stiger, sundhedsaktier falder

En central del af mandagens markedsbillede var, ifølge CNBC, at kunstig intelligens-relaterede aktier hentede noget af det tabte terræn tilbage, mens sundhedsaktier, der ellers havde klaret sig godt for nylig, blev solgt fra. Det ramte blandt andet Johnson & Johnson, som indgår i porteføljen bag Cramers Investing Club.

Cramer fremhævede over for seerne, at Johnson & Johnson i dag reelt er et “rent” medicinalselskab, efter at man for nogle år siden udskilte forbrugersundhedsdivisionen Kenvue. Selskabet er desuden på vej væk fra sit ortopædi-forretningsområde, hvilket ifølge Cramer gør aktien mere attraktiv forud for kvartalsregnskabet, der efter planen offentliggøres den 15. juli.

Fem selskaber i fokus

PepsiCo var et af de navne, Cramer pegede mest håndfast på. Han bemærkede, at det seneste kursfald i praksis har udslettet størstedelen af den stigning, aktien oplevede efter et stærkt kvartalsregnskab, og at det derfor skaber et attraktivt indgangspunkt forud for selskabets regnskab, der ventes den 9. juli.

Starbucks fik en lignende anbefaling. Ifølge Cramer giver den seneste nedtur investorer en ny chance for at komme ind i aktien, mens administrerende direktør Brian Niccol fortsat arbejder på at vende udviklingen i kaffekæden. Starbucks indgår ligeledes i Cramers Charitable Trust, den portefølje der ligger til grund for CNBC’s Investing Club.

For investorer med en større risikovillighed pegede Cramer på Constellation Brands. Han argumenterede for, at selskabets seneste regnskab tyder på, at ølforretningen er ved at stabilisere sig, selv om der fortsat er bekymringer knyttet til spiritusdelen af forretningen.

Cramer var særligt entydig omkring rabatkæden TJX Companies, som han ifølge CNBC kaldte et af de mest fordelagtige steder at købe aktier lige nu. Argumentet er, at en svagere forbruger typisk gavner discountforhandlere, fordi shoppere handler billigere, samtidig med at overskudslagre hos traditionelle detailkæder giver TJX adgang til mere nedsat varelager. TJX indgår ligeledes blandt Investing Clubs beholdninger.

Cramer opsummerede situationen skarpt over for seerne: “Aktierne i J&J, PepsiCo, Starbucks, Constellation Brands og TJX blev alle ramt hårdt i dag. Jeg mener, at dette er et godt sted at gå ind og købe, fordi de alle er utilsigtede ofre for denne udifferentierede sektorrotation-udsalg.”

Hvad betyder det for danske investorer

For danske private investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, illustrerer episoden en klassisk markedsmekanisme: Når store kapitalforvaltere omplacerer porteføljer efter makrodata som en svagere jobrapport, handles ofte hele sektorkurve eller temabaserede grupper af aktier samlet. Det kan skabe midlertidige prisforvridninger i enkeltselskaber, som reelt ikke har ændret forretningsmæssigt fundament.

Selskaberne, Cramer fremhæver, er alle store, veletablerede navne med bred global tilstedeværelse, og flere af dem – heriblandt PepsiCo, Johnson & Johnson og TJX – indgår typisk i de brede amerikanske aktieindeks, som mange danske investeringsforeninger og ETF’er følger. Kommende kvartalsregnskaber fra både PepsiCo den 9. juli og Johnson & Johnson den 15. juli kan derfor blive vigtige pejlemærker for, om Cramers vurdering af “collateral damage” holder stik, eller om nedturen afspejler mere grundlæggende bekymringer i markedet.

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