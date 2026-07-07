Deutsche Bank opgraderer First Solar til køb efter markant kursfald

Deutsche Bank hæver First Solar til køb og ser den seneste kursnedtur som en attraktiv indgangsmulighed for investorer i solenergisektoren.

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Deutsche Bank har opgraderet den amerikanske solcelleproducent First Solar til en købsanbefaling. Det skriver Seeking Alpha. Ifølge banken har den seneste tids markante kursfald i aktien skabt en attraktiv indgangsmulighed for investorer, der ønsker eksponering mod solenergisektoren.

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Opgraderingen kommer, efter at First Solar-aktien har været under pres i en periode, hvor solenergisektoren generelt har haft svært ved at overbevise investorerne. Deutsche Banks vurdering peger på, at nedturen ikke afspejler selskabets underliggende fundamentale styrke, og at aktien derfor nu handler til et niveau, der giver en gunstig risiko-afkast-profil.

En central spiller i amerikansk solenergi

First Solar er en af de største amerikanske producenter af solpaneler og adskiller sig fra mange konkurrenter ved at bruge en tyndfilms-teknologi baseret på cadmium-telluride i stedet for den mere udbredte krystallinske silicium-teknologi, som dominerer især kinesiske producenters produktpalette. Selskabet er noteret på Nasdaq under tickeren FSLR og har i flere år stået centralt i den amerikanske regerings ambitioner om at opbygge en solcelleforsyningskæde uafhængig af Kina.

Netop den strategiske position har historisk gjort First Solar til en af de foretrukne aktier blandt investorer, der ønsker eksponering mod amerikansk grøn energipolitik. Selskabet har nydt godt af amerikanske støtteordninger og skattefradrag rettet mod indenlandsk produktion af solceller, hvilket har adskilt First Solar fra konkurrenter, der er mere afhængige af importerede komponenter.

Modvind for solaktier

Solenergisektoren som helhed har i en længere periode kæmpet med usikkerhed om fremtidige politiske rammevilkår i USA, herunder tvivl om varigheden og omfanget af grønne skattefordele. Samtidig har højere renter gjort det dyrere at finansiere store solcelleprojekter, hvilket har lagt en dæmper på efterspørgslen og investeringslysten i sektoren.

Konkurrence fra billigere, primært kinesiske producenter har desuden lagt pres på priserne globalt, hvilket har fået flere analytikere til at være forsigtige med solenergiaktier trods de langsigtede vækstudsigter, som elektrificering og den grønne omstilling forventes at give sektoren. Det er netop i det lys, at Deutsche Banks opgradering skal ses – som et signal om, at markedet ifølge banken har straffet First Solar hårdere, end selskabets fundamentale forhold berettiger.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger den grønne omstilling tæt gennem selskaber som Vestas og Ørsted, kan opgraderingen af First Solar tjene som et signal om, at solenergisektoren internationalt kan være ved at nærme sig et bundniveau efter en længere periode med kursfald. En amerikansk storbanks vurdering af, at nedturen har åbnet en købsmulighed, kan smitte positivt af på sentimentet omkring den bredere klima- og energiteknologisektor, som mange danske porteføljer har eksponering mod gennem globale indeksfonde og temafonde.

Samtidig er det værd at bemærke, at aktier inden for solenergi historisk har været præget af høj volatilitet, hvor kursbevægelser i høj grad har afspejlet skiftende politiske signaler fra den amerikanske regering og Kongressen om støtteordninger. Investorer bør derfor holde øje med den fortsatte politiske udvikling i USA omkring energipolitik, da dette fortsat vil være en central drivkraft for First Solars aktiekurs fremover.

Deutsche Banks opgradering understreger desuden, hvordan store investeringsbanker løbende reviderer deres syn på enkeltaktier i takt med kursudviklingen, og at kraftige kursfald ofte tiltrækker analytikeres opmærksomhed som mulige indgangspunkter for langsigtede investorer. Om markedet vil følge Deutsche Banks vurdering, vil vise sig i de kommende ugers handel med First Solar-aktien.

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