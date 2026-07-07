Bed Bath & Beyond taber ankesag mod Hudson Bay Capital om “short swing”-profit

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Bed Bath & Beyond har lidt et nyt juridisk nederlag i sit forsøg på at trække hedgefonden Hudson Bay Capital Management i retten for påståede “short swing”-gevinster. Det skriver Seeking Alpha, som oplyser, at selskabet har tabt en ankesag om at genåbne den pågældende retssag mod investeringsselskabet.

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Hvad handler “short swing”-reglerne om?

Sagens juridiske kerne handler om de såkaldte “short swing”-regler, der er nedfældet i Section 16(b) af den amerikanske Securities Exchange Act fra 1934. Reglerne er indført for at forhindre insidere og store aktionærer i at udnytte fortrolig viden til at score kortsigtede gevinster ved at købe og sælge et selskabs aktier inden for en periode på under seks måneder.

Hvis en investor med en betydelig ejerandel – typisk over 10 procent af et selskabs aktier – opnår en gevinst ved at handle frem og tilbage i aktien inden for dette tidsvindue, kan selskabet eller dets øvrige aktionærer kræve gevinsten tilbagebetalt. Reglerne anvendes ofte netop over for hedgefonde og institutionelle investorer, der har haft en stor eller aktiv position i et selskabs aktier.

Ankesagen er nu afgjort

Ifølge Seeking Alpha har Bed Bath & Beyond forsøgt at få genåbnet en tidligere afvist sag mod Hudson Bay Capital Management, men er nu blevet afvist i ankeinstansen. Detaljerne om, hvornår den oprindelige sag blev anlagt, hvilket beløb der angiveligt er tale om, eller hvilken domstol der har behandlet ankesagen, fremgår ikke af det tilgængelige kildemateriale, da adgangen til den fulde artikel er begrænset.

Det er dermed uklart, om selskabet har yderligere juridiske muligheder for at forfølge kravet, eller om sagen dermed er endeligt afsluttet. Sådanne “short swing”-sager kan i visse tilfælde indbringes for højere retsinstanser, men det kræver typisk, at sagsøger kan påvise en klar juridisk fejl i den foregående afgørelse.

Bed Bath & Beyonds turbulente historie

Bed Bath & Beyond er kendt som en af de mest omtalte konkurssager i amerikansk detailhandel de senere år. Selskabet, der tidligere var en af USA’s største kæder inden for bolig- og hjemmeartikler, gennemgik en større finansiel krise, som endte med, at butikskæden i sin oprindelige form ophørte med at eksistere som selvstændig, børsnoteret enhed efter en konkursproces.

Selv efter konkursen er brandet og de tilhørende juridiske rettigheder blevet en del af flere efterfølgende retssager, herunder krav mod tidligere investorer og långivere. Sagen mod Hudson Bay Capital Management er et eksempel på, at juridiske efterspil fra selskabets kollaps fortsat verserer i det amerikanske retssystem flere år efter, at problemerne for alvor eskalerede.

Hvorfor sagen er interessant for investorer

For danske investorer, der følger amerikanske markeder, illustrerer sagen en vigtig, men ofte overset del af det amerikanske børsjuridiske landskab: Reglerne om “short swing”-profit gælder for enhver investor med en stor position i et børsnoteret amerikansk selskab, uanset nationalitet. Det betyder, at også europæiske og danske investorer, der opererer med større ejerandele i amerikanske aktier, i teorien kan blive omfattet af de samme regler, hvis deres handelsmønstre falder inden for de seks måneders tidsvindue.

Sagen understreger desuden, hvordan hedgefonde som Hudson Bay Capital Management løbende er genstand for juridisk kontrol i forbindelse med deres investeringer i selskaber, der har oplevet finansielle problemer. Sådanne sager kan trække ud i årevis og ende med, at krav bliver afvist i flere instanser, hvilket kan lægge en dæmper på forventningerne hos aktionærer, der håber på erstatning eller tilbagebetalinger fra tidligere store investorer i et konkursramt selskab.

Der er ikke i det tilgængelige materiale oplysninger om, hvordan Hudson Bay Capital Management har reageret på afgørelsen, eller om Bed Bath & Beyond planlægger yderligere retslige skridt. NPinvestor følger sagen og opdaterer, hvis der kommer flere detaljer frem.