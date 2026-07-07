Trusselsniveau i Hormuz-strædet hævet til “alvorligt” efter iranske tankerangreb

En amerikansk-ledet flådekoalition advarer om overhængende fare i Hormuz, efter Iran har angrebet tankskibe, der bruger den amerikansk beskyttede rute.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Trusselsniveauet for skibsfart gennem Hormuz-strædet er blevet hævet til “alvorligt”, efter Iran den seneste uge har stået bag flere angreb på tankskibe. Det oplyser Joint Maritime Information Center, en flådekoalition med base i Bahrain og ledet af USA, ifølge CNBC.

Centret advarer nu handelsskibe om, at “bevidst fjendtlig handling” fra iransk side må anses for sandsynlig under de nuværende forhold. Advarslen kommer, mens Iran fortsat angriber skibe, der benytter en rute nær Omans kyst, som er beskyttet af den amerikanske flåde.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Iran angriber trods aftale med USA

Iran indgik den 17. juni en midlertidig aftale med USA om at sikre fri passage for handelsskibe gennem Hormuz-strædet, et af verdens vigtigste knudepunkter for olietransport. Alligevel har Teheran siden gennemført en række angreb på skibe, der bruger den amerikansk beskyttede korridor, skriver CNBC.

Qatar har holdt Iran ansvarlig for et angreb tirsdag på et af landets LNG-tankskibe, Al-Rekayyat, i nærheden af strædet. Doha har opfordret Iran til at stoppe med at true de globale energiforsyninger, fremgår det af artiklen.

Den britiske maritime sikkerhedstjeneste UKTMO har modtaget tre separate rapporter om angreb på tankskibe i eller nær Hormuz i denne uge alene. Det understreger, hvor ustabil situationen fortsat er i det snævre farvand mellem Iran og Den Arabiske Halvø.

Kamp om kontrollen med den strategiske korridor

Hormuz-strædet er reelt splittet op i separate korridorer kontrolleret af henholdsvis USA og Iran, forklarer Michelle Wiese Bockmann, senior maritim efterretningsanalytiker hos Windward i London, til CNBC. Golfstaterne benytter en sydlig rute langs Omans kyst, som er beskyttet af den amerikanske flåde, mens Irans militær har advaret om, at det vil angribe skibe, der ikke sejler ad en nordlig rute godkendt af Teheran.

Den traditionelle rute midt gennem strædet undgås i stigende grad, da Iran har mineret farvandet der. “There is obviously a battle for control, because obviously the only leverage Iran has is control of Hormuz,” siger Bockmann ifølge CNBC.

Ifølge Bockmann er der tale om en sporadisk, målrettet kampagne fra Irans side for at destabilisere den sydlige korridor og sende et signal til de Golf-producenter, der ikke sender deres olie via den nordlige rute, som Teheran godkender.

Situationen er blevet skærpet, efter USA’s energiminister Chris Wright sidste måned hævdede, at den amerikanske flådes korridor havde bragt Irans mulighed for at lukke strædet til ophør. Kort efter angreb Iran et fragtskib, der brugte netop denne rute, hvorefter USA svarede igen med en ny runde luftangreb mod Iran, fremgår det af CNBC’s dækning.

Skibstrafikken stiger, men langt fra normalt niveau

Trafikken gennem Hormuz er steget siden USA og Iran underskrev deres midlertidige aftale, men ligger fortsat langt under niveauet før konflikten. Analysefirmaet Kpler har bekræftet, at over 100 skibe passerede strædet i løbet af weekenden, mens oliedata fra Windward viser, at olieeksporten gennem Hormuz i juni i gennemsnit lå på omkring 4,3 millioner tønder om dagen.

Til sammenligning passerede der før krigen mere end 100 skibe dagligt gennem strædet, og den samlede råolieeksport lå på over 15 millioner tønder om dagen. “The strait remains far from fully functioning,” konstaterer Bockmann over for CNBC, hvilket illustrerer det store gab, der stadig eksisterer mellem den nuværende og den førkrigslige aktivitet.

For danske investorer er udviklingen relevant, fordi Hormuz-strædet står for en betydelig del af verdens olie- og gastransport, og enhver eskalering kan sende bølger gennem både energipriser og globale forsikringspræmier for skibsfart. Cirka en femtedel af verdens olieforbrug transporteres normalt gennem det smalle farvand, og forsyningsafbrydelser her har historisk kunnet presse oliepriserne markant op med afsmitning på europæisk inflation og renteforventninger.

Rederisektoren, herunder danske aktører med global tankskibs- og containertrafik, følger typisk tæt med i denne type risikovurderinger, da forhøjede trusselsniveauer kan medføre dyrere forsikringer, længere sejlruter og i sidste ende højere fragtrater. Samtidig kan uroen i Mellemøsten give udsving i energiaktier og relaterede råvarer, som mange danske porteføljer har eksponering mod gennem indeksfonde og globale aktier.

Læs også: Majs- og sojafutures stiger til månedshøjeste på frygt for tørt vejr i USA