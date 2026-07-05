Iværksættere over 50 år har dobbelt så stor succesrate som yngre stiftere

Ældre arbejdstagere, der møder aldersdiskrimination på jobmarkedet, starter i stigende grad egen virksomhed – og klarer sig bedre end yngre iværksættere, viser ny research ifølge MarketWatch.

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Iværksættere, der starter deres første virksomhed som 50-årige, har dobbelt så stor sandsynlighed for at lykkes som dem, der springer ud som 30-årige. Det skriver MarketWatch, der peger på en klar tendens: Ældre arbejdstagere, som støder på aldersdiskrimination i det traditionelle jobmarked, vender sig i stigende grad mod at starte deres egen forretning – og det med bemærkelsesværdig succes.

Ifølge mediet er billedet klart: Hvor mange forbinder iværksætteri med unge, garagestartende teknologi-wonderkids, viser virkeligheden noget andet. De ældre iværksættere klarer sig faktisk bedre end deres yngre modstykker, når man ser på hvor mange virksomheder der reelt overlever og vokser.

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Aldersdiskrimination som drivkraft

Baggrunden for udviklingen er ifølge MarketWatch, at mange ældre arbejdstagere oplever at blive fravalgt eller overset i det traditionelle ansættelsesmarked, selv når de har årtiers erfaring og kompetencer. Frem for at fortsætte kampen for at blive taget alvorligt af arbejdsgivere, vælger et voksende antal at tage sagen i egen hånd og etablere deres eget firma.

Det er en udvikling, der giver mening set i lyset af, hvor svært mange over 50 år kan finde det at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en fyring eller omstrukturering. I stedet for at søge stilling efter stilling uden held, bliver egen virksomhed en vej til at omsætte erfaring og netværk til en ny indtægtskilde – og for nogle, en langt mere succesfuld karrierevej end den, de havde forladt.

Erfaring slår ungdommelig energi

Forklaringen på, hvorfor de modne iværksættere klarer sig bedre, handler ifølge MarketWatch om erfaring. Hvor yngre stiftere ofte mangler branchekendskab, kapital og et solidt netværk, har mange 50-årige tilbragt årtier i deres felt og har opbygget relationer, ekspertise og en forståelse for, hvad kunder og markeder efterspørger.

Den slags praktisk erfaring er svær at erstatte med ren energi og ambition alene. Mens mytologien om den unge, disruptive tech-grundlægger fylder meget i den offentlige samtale om iværksætteri, tyder de faktiske resultater altså på, at modenhed og erfaring er mindst lige så vigtige ingredienser i en succesfuld virksomhedsstart.

Relevant for danske investorer og selvstændige

For danske investorer og læsere med interesse for personlig økonomi er tendensen interessant af flere grunde. Dels fordi flere danskere i disse år overvejer at skifte fra lønmodtagerjob til selvstændig virksomhed senere i karrieren, ofte som følge af nedskæringer eller ønsket om mere fleksibilitet i de sidste erhvervsaktive år.

Dels fordi virksomheder stiftet af mere erfarne iværksættere kan være attraktive investeringscases for private investorer, der leder efter solide forretningsmodeller frem for spekulative vækstprojekter. En stifter med årtiers brancheerfaring og et etableret netværk kan i mange tilfælde repræsentere en lavere risikoprofil end en helt ung, uprøvet iværksætter – selv hvis væksthistorien er mindre eksplosiv.

Tendensen understreger samtidig et bredere strukturelt problem på arbejdsmarkedet: Når kvalificerede, erfarne medarbejdere oplever at blive sorteret fra alene på grund af alder, går der potentielt værdifuld arbejdskraft og innovationskraft tabt for det etablerede erhvervsliv – men den kan til gengæld finde nyt liv i form af nystartede virksomheder.

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