FCA: Britiske storbanker svigter udsatte kunder med basale bankkonti

Den britiske finanstilsynsmyndighed FCA kritiserer ni store banker for at afvise udsatte kunder fra gratis basiskonti og henvise dem til uegnede онлайн-løsninger.

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Den britiske finanstilsynsmyndighed Financial Conduct Authority (FCA) har fundet alvorlige mangler i, hvordan ni af landets største banker og realkreditinstitutter behandler deres mest udsatte kunder. Det skriver BBC. Ifølge tilsynet er hjemløse og mennesker i økonomiske vanskeligheder gentagne gange blevet afvist fra basale bankkonti og i stedet henvist til onlineansøgninger, som ikke passer til deres situation.

De ni institutter — Barclays, The Co-operative Bank, HSBC, Lloyds Banking Group (inklusive Halifax og Bank of Scotland), Nationwide Building Society, NatWest (inklusive RBS og Ulster Bank), Santander, TSB og Virgin Money — har nu ifølge BBC forpligtet sig til at gøre det lettere for udsatte borgere at få adgang til såkaldte basiskonti. Sagen er relevant for investorer, der følger den britiske banksektor, fordi den sætter fokus på omdømmerisiko og regulatorisk pres i en periode, hvor bankerne i forvejen er under skarp overvågning fra myndighederne.

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Fire millioner briter bruger basiskonti

Basiskonti er designet til mennesker, som ellers risikerer at blive udelukket fra det almindelige banksystem — for eksempel personer med dårlig kredithistorik, personer i personlig konkurs eller under en officiel gældssaneringsordning. Ifølge BBC har mere end fire millioner briter i dag denne type konto.

Kontiene fungerer stort set som almindelige lønkonti: De kan modtage lønudbetalinger og offentlige ydelser, og indehaveren kan bruge dankort, betalingsservice og faste overførsler. Til gengæld er der ingen overtræksmulighed, og kontoen er gratis. En del banker samarbejder desuden med velgørenhedsorganisationer for at kunne bekræfte identiteten på hjemløse kunder, som ikke har en fast adresse eller standard-ID.

Hver tredje oplevelse var dårlig i mystery shopping-test

FCA’s kritik bygger på en omfattende test, hvor tilsynet gennemførte 298 anonyme henvendelser i filialer og over telefonen. Resultatet var nedslående: Kun 28 procent af henvendelserne blev vurderet som gode eller meget gode, mens 38 procent blev kategoriseret som middelmådige. Hele 20 procent af oplevelserne blev vurderet som dårlige, og 14 procent som meget dårlige — svarende til, at cirka en tredjedel af alle testede interaktioner ikke levede op til kravene.

Ifølge BBC afslørede testen konkrete problemer, hvor bankmedarbejdere undlod at tilbyde basiskonti til personer, der reelt havde behov for dem — særligt mennesker uden fast bopæl. Flere kunder i sårbare situationer blev i stedet presset over mod digitale ansøgningsprocesser, som ikke er egnede for målgruppen, for eksempel fordi de mangler adgang til smartphones, internet eller den nødvendige digitale identifikation.

FCA kræver konkrete ændringer fra bankerne

Emad Aladhal, direktør for detailbankvirksomhed hos FCA, understreger ifølge BBC, at bankkonti spiller en central rolle for finansiel inklusion, og at formålet med indsatsen er at sikre, at netop de mennesker, der har mest gavn af basiskonti, ikke bliver overset af systemet.

Som følge af undersøgelsen har bankerne nu forpligtet sig til tre konkrete tiltag: At tilbyde kunderne den rette kontotype fra første henvendelse, at gøre det enklere for personer uden standard-ID eller fast adresse at åbne en konto, og at tilbyde alternativer til digitale ansøgninger for kunder i sårbare situationer. Peter Tyler, direktør for privatkundeforretning hos brancheorganisationen UK Finance, peger ifølge BBC på, at der stadig er plads til forbedring, hvis alle kunder skal opleve en ensartet og god behandling.

Tyler henviser desuden til det såkaldte Breaking the Cycle-samarbejde mellem banksektoren og velgørenhedsorganisationen Shelter, som specifikt har haft til formål at sikre, at hjemløse og andre uden fast bopæl kan få adgang til en bankkonto.

Betydning for investorer i britiske bankaktier

For danske investorer, der har eksponering mod britiske finansaktier — direkte i selskaber som HSBC, Barclays, Lloyds eller Santander, eller via europæiske finans-ETF’er — er sagen først og fremmest interessant som en indikator på det regulatoriske klima i UK. FCA har gennem de seneste år skærpet kravene til, hvordan banker behandler sårbare kunder, blandt andet under den bredere “Consumer Duty”-regulering, og sager som denne kan udløse yderligere krav om rapportering og interne kontroller.

Selvom sagen isoleret set næppe får direkte kursmæssig betydning for de involverede bankaktier, illustrerer den den vedvarende regulatoriske risiko, som britiske finansinstitutter opererer under. Compliance-krav og omdømmerisiko er faktorer, investorer bør holde øje med, når de vurderer den langsigtede indtjeningsstabilitet i sektoren — særligt i en periode, hvor både FCA og andre europæiske tilsynsmyndigheder generelt skærper kravene til forbrugerbeskyttelse i banksektoren.