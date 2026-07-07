Samsung slår rekord for tredje kvartal i træk på AI-drevet chipboom

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Samsung Electronics har igen sat overskudsrekord. Ifølge Financial Times leverer den sydkoreanske teknologigigant sit tredje rekordkvartal i træk, drevet af skyhøje priser på hukommelseschips i takt med, at efterspørgslen efter AI-hardware fortsætter med at eksplodere. Resultatet dækker perioden fra april til juni, og det understreger, hvor markant AI-boomet har vendt op og ned på indtjeningen i halvlederbranchen.

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Ifølge Financial Times er det stigende priser på hukommelseschips, som driver de seneste tal for indeværende regnskabsperiode. Det er tredje kvartal i træk, at Samsung sætter overskudsrekord, hvilket bekræfter et mønster, hvor efterspørgslen fra AI-serverproducenter og datacentre presser priserne på både traditionel og avanceret hukommelse markant op.

AI-efterspørgsel presser hele branchen

Baggrunden for udviklingen skal findes i den enorme efterspørgsel efter kraftfuld computerkapacitet til at træne og køre AI-modeller. Store teknologiselskaber som Microsoft, Google, Amazon og Meta har i lang tid opskaleret investeringerne i datacentre, og det har skabt et sug efter avancerede hukommelseschips, herunder de såkaldte HBM-chips (High Bandwidth Memory), som er centrale byggeklodser i moderne AI-servere.

Samsung er sammen med sydkoreanske SK Hynix og amerikanske Micron blandt de dominerende producenter på dette marked, og alle tre selskaber har oplevet markant stigende indtjening det seneste år som følge af de høje priser. Konkurrencen om at levere de mest avancerede chips til store AI-kunder som Nvidia er samtidig blevet skarpere, hvilket har givet ekstra medvind til priserne på tværs af branchen.

Fortsætter mønstret fra tidligere forventninger

Udviklingen ligger i tråd med, hvad Samsung selv tidligere har signaleret til markedet. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan Samsung ventede en markant fremgang i overskuddet drevet netop af det AI-drevne hukommelsesboom, og de seneste tal fra Financial Times peger på, at den udvikling nu materialiserer sig i selskabets faktiske regnskaber.

At Samsung nu kan fremvise rekordoverskud for tredje kvartal i træk, understreger, at prisstigningerne på hukommelseschips ikke har været et enkeltstående fænomen, men derimod en mere vedvarende tendens. For investorer i halvledersektoren er det et signal om, at cyklussen med høje priser fortsat kan holde ved, så længe efterspørgslen fra AI-industrien ikke aftager.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod teknologi- og halvledersektoren gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, er Samsungs regnskab relevant som en temperaturmåler for hele branchens sundhedstilstand. Da hukommelseschips indgår i stort set alt fra smartphones og pc’er til AI-servere, kan prisudviklingen hos Samsung, SK Hynix og Micron give et fingerpeg om, hvor lang tid det aktuelle AI-drevne opsving i chipindustrien kan holde.

Sektoren har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed i de danske investormiljøer, blandt andet i forbindelse med rygter om SK Hynix’ mulige børsnotering på Nasdaq. Fortsætter Samsungs rekordindtjening, kan det yderligere styrke investorernes appetit på halvledersektoren som helhed, men det øger samtidig risikoen for, at en eventuel opbremsning i AI-investeringerne kan ramme aktiekurserne hårdt, hvis priserne på hukommelseschips på et tidspunkt vender.

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