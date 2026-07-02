Goldman Sachs: Kinesisk eksportpres rammer EU-vækst hårdere end handelsgab

Goldman Sachs peger på at europæisk økonomisk vækst i højere grad presses af konkurrence fra kinesiske eksportvarer end af et voksende handelsunderskud alene.

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Ifølge Goldman Sachs er den europæiske økonomiske vækst mere presset af stigende kinesisk eksport end af et bredere handelsunderskud i sig selv. Det skriver Investing.com med henvisning til en analyse fra investeringsbanken.

Vurderingen tyder på, at det ikke primært er størrelsen på Europas handelsgab over for Kina, der udgør den største trussel mod den økonomiske udvikling i regionen. I stedet peger Goldman Sachs på selve konkurrencepresset fra kinesiske varer som en mere afgørende faktor.

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Konkurrence frem for handelsbalance

Analysen fra Goldman Sachs lægger op til en anden vinkel på debatten om Kinas rolle i europæisk økonomi, end den der ofte fokuserer på det rene talmæssige handelsunderskud mellem EU og Kina. I stedet fremhæver banken, hvordan kinesiske producenters priskonkurrence kan presse europæiske virksomheders indtjening og markedsandele både i Europa og på eksportmarkeder uden for regionen.

Det er en problemstilling, der har fyldt stigende i den europæiske erhvervsdebat, hvor flere brancher – blandt andet bilindustrien og dele af den tunge industri – har rapporteret om øget pres fra billigere kinesiske alternativer.

Relevant for investorer med europæisk eksponering

For danske investorer med aktier i europæiske industri- og eksportvirksomheder kan Goldman Sachs’ vurdering være et signal om, at konkurrenceevne over for kinesiske producenter fortsat bør indgå som en central risikofaktor i selskabsanalyser. Det gælder ikke mindst for virksomheder, der er afhængige af salg i tredjelande, hvor kinesiske producenter i stigende grad konkurrerer på pris.

Vurderingen understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis er de overordnede makrotal for handelsbalancen mellem EU og Kina, investorer bør holde skarpest øje med. I stedet kan udviklingen i konkrete sektorers konkurrenceevne give et mere præcist billede af, hvor væksten i europæisk økonomi reelt presses.

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