Kinesisk kobberfolie-producent Londian Wason søger børsnotering i USA

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Den kinesiske producent af kobberfolie Londian Wason Energy Tech har indgivet en ansøgning om at blive børsnoteret i USA. Det skriver Investing.com.

Selskabet fremstiller kobberfolie, som blandt andet bruges som et centralt materiale i anoder til lithium-ion-batterier samt i printplader til elektronik. Kobberfolie er dermed en vigtig komponent i forsyningskæden bag både elbiler og forbrugerelektronik.

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Begrænsede detaljer om notering

Der er ifølge Investing.com foreløbig ikke offentliggjort yderligere oplysninger om, hvornår børsnoteringen ventes gennemført, hvilken børs selskabet sigter mod, eller hvor stort et beløb Londian Wason håber at rejse. Det er heller ikke oplyst, hvilke banker der eventuelt står bag processen.

Del af en større trend

Ansøgningen kommer på et tidspunkt, hvor flere kinesiske selskaber i battery- og elektronikforsyningskæden har søgt kapital gennem noteringer uden for det kinesiske marked. For investorer, der følger udviklingen inden for batterimaterialer og elbil-industrien, er sagen et eksempel på, hvordan kinesiske underleverandører fortsat søger adgang til internationale kapitalmarkeder.

NPinvestor følger sagen og opdaterer, når flere detaljer om noteringens omfang og tidsplan bliver kendt.