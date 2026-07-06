Google-ingeniør droppede jobbet: Nu maler hun akvareller for pengene

En tidligere Google-medarbejder forlod techgiganten efter års forsøg på balance. Et halvt år på en thailandsk ø ændrede hendes karrierevej for altid.

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En tidligere softwareingeniør hos Google forlod i 2022 sit job i techgiganten efter flere år med et stigende ubehag ved arbejdslivet, selvom stillingen på papiret var perfekt. Det skriver Business Insider i et interview med Sara Wilczynska, der i dag driver kunstvirksomheden Swil Arts Studio. Historien er et eksempel på, hvordan selv medarbejdere i verdens mest attraktive techvirksomheder søger væk fra karrierer, der ellers ser ud til at have alt.

Ifølge Business Insider blev Wilczynska, der er født i Warszawa i 1980’erne, uddannet i datalogi fra Warszawas Universitet og arbejdede efterfølgende som softwareingeniør i en investeringsbank i London i næsten fem år. I 2015 begyndte hun hos Google i Zürich og blev senere flyttet til New York, hvor hun arbejdede med søgemaskinens nyhedssektion.

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Alle kasser var krydset af – alligevel manglede noget

Ifølge Business Insider beskriver Wilczynska sin tid hos Google som fyldt med fleksibilitet, høj løn, aktieoptioner og en imponerende pakke af goder som yoga, gratis mad og massage. Alligevel oplevede hun gradvist en stigende afstand til arbejdet, i takt med at to forfremmelser gjorde hendes hverdag mere fyldt med møder og mindre med den konkrete kodning, hun oprindeligt havde søgt.

Det fremgår af artiklen, at hun forsøgte flere ting for at redde forholdet til jobbet, inden hun opgav helt. Hun trænede i lydhealing og holdt sessioner, tog del i Googles diversitets- og inklusionsprojekter og skar endda ned på sine arbejdstimer – uden at det løste den underliggende følelse af mismatch.

“Am I just being too picky? Am I asking for too much?” spurgte hun sig selv, ifølge Business Insider, fordi der objektivt set ikke var noget galt med jobbet. Det var hverken giftigt, og hun respekterede sine kolleger – men noget dybere manglede stadig.

Fra San Diego til seks måneder på en thailandsk ø

Vendepunktet kom ifølge Business Insider, da hun under coronapandemien flyttede til San Diego sammen med sin partner Valentina. Naturen omkring dem gjorde det muligt at sætte farten ned, og hun begyndte at lægge mærke til enkle glæder som duften af jasmin eller en simpel fisketaco – og dermed også til, hvor lidt af det arbejdslivet gav hende.

Ved udgangen af 2022 sagde hun endeligt op fra Google. Ifølge artiklen havde parret allerede oplevet, at Valentinas job var blevet nedlagt året før, og de valgte i fællesskab at bruge et helt år på at rejse, mens de lejede deres lejlighed i San Diego ud.

Rejsen gik gennem det meste af Sydøstasien i 2023 med kortere ophold i Australien og New Zealand, men det var seks måneder på den lille thailandske ø Koh Tao, der ifølge Business Insider blev afgørende. Her arbejdede Valentina som dykkerinstruktør, mens Wilczynska for første gang i mange år oplevede ustruktureret tid uden deadlines og notifikationer.

Akvareller blev til en ny forretning

Det var på Koh Tao, at Wilczynska begyndte at male med akvarel uden nogen formel uddannelse i det, blot drevet af lyst. Hun tog online-kurser og skitserede motiver fra øens hverdag – frugtstande, landsbyudsigter og små øjeblikke, som hun senere delte i en lokal Facebook-gruppe, fremgår det af Business Insiders interview.

Interessen for hendes billeder voksede, og den hobby lagde ifølge Business Insider grunden til det, der i dag er hendes virksomhed, Swil Arts Studio. Historien illustrerer en bredere tendens, hvor højtlønnede techansatte i stigende grad vælger karrierepauser og omstillinger, selv når jobbet på papiret ser perfekt ud – noget der også ses blandt danske videnstunge medarbejdere, hvor stress og mistrivsel trods gode ansættelsesvilkår fortsat fylder i debatten om arbejdsliv.

For investorer med aktier i store techselskaber som Alphabet, der ejer Google, understreger historien samtidig, hvor vigtigt det er for virksomhederne at fastholde talenter i en tid, hvor selv velfungerende medarbejdere søger mening og fleksibilitet uden for de traditionelle karriereveje. Personalefastholdelse og trivsel bliver i stigende grad et tema, som analytikere kigger på, når de vurderer techgiganternes langsigtede konkurrenceevne.

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