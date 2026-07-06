Solana sender første købssignal siden 2025 – er 90 dollar i sigte?

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Kryptovalutaen Solana har fået sit første tekniske købssignal siden oktober 2025, og det genopliver håbet blandt investorer om en større kursstigning. Det skriver kryptomediet AMBCrypto, som peger på, at den såkaldte SuperTrend-indikator på 3-dages-grafen nu er vendt til bullish for første gang i flere måneder.

Signalet kommer, efter Solana har kæmpet sig igennem en langstrakt nedtur. Ifølge AMBCrypto fulgte det seneste salgssignal en korrektion på hele 74 procent, og de nye tegn på styrke tyder på, at det bearish pres er svækket markant, i takt med at køberne har generobret vigtige kursniveauer.

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Store aktører holder fast i lange positioner

Data fra analyseplatformen CoinGlass, som citeres af AMBCrypto, viser, at de mest erfarne traders på kryptobørsen Binance fortsat satser på stigende kurser. Blandt de såkaldte “top traders” udgør lange positioner 65,45 procent, mens korte positioner står for 34,55 procent – hvilket giver et long/short-forhold på 1,89.

Ifølge AMBCrypto har erfarne markedsdeltagere ikke skåret nævneværdigt i deres lange eksponering, selv efter at Solana allerede har rebounded kraftigt fra bundniveauerne i juni. Den vedvarende bullish positionering signalerer, at professionelle investorer stadig tror på, at den bredere genopretning har plads til at fortsætte – selvom en koncentration af lange positioner også kan udløse profithjemtagning, hvis modstanden holder.

Positiv funding-rate bekræfter optimismen

Derivatmarkedet understøtter også det forbedrede billede for Solana. Den åbne-interesse-vægtede funding rate ligger ifølge AMBCrypto på 0,0027 procent, hvilket betyder, at investorer med gearede lange positioner fortsat er villige til at betale for at holde fast i deres bets på stigende kurser.

Niveauet er positivt, men samtidig moderat – hvilket ifølge mediet reducerer bekymringen for, at markedet er overophedet af spekulativ gearing. Hvis den åbne interesse stiger sammen med en fortsat positiv funding rate i de kommende handelssessioner, kan det give yderligere brændstof til Solanas genopretning.

84 dollar er den afgørende modstand

Rent teknisk nærmer Solana sig nu det kritiske niveau omkring 84 dollar, efter at kryptovalutaen er kravlet kraftigt tilbage fra et lavpunkt nær 60 dollar i juni. Køberne har allerede forsvaret støtteniveauet ved 78,07 dollar, hvilket ifølge AMBCrypto bekræfter, at den seneste opgangsstruktur stadig er intakt trods en mindre tilbagetrækning under modstanden.

Den daglige RSI-indikator ligger på 61,20, mens det tilhørende glidende gennemsnit er steget til 52,66 – begge tal ligger komfortabelt over det neutrale niveau og indikerer, at købspresset fortsat er dominerende. Selvom de seneste candles viser tøven omkring 84 dollar-niveauet, har sælgerne ifølge mediet ikke formået at etablere fornyet kontrol over markedet.

Lykkes det Solana at bryde afgørende igennem 84 dollar, venter ifølge AMBCrypto den næste modstand omkring 90 dollar. Bliver kursen derimod afvist endnu en gang, kan det medføre et sundt gentest af støtten ved 78,07 dollar, før køberne igen forsøger sig med et udbrud.

Hvad betyder det for investorer

Samlet set peger både den tekniske indikator, positioneringsdata og funding-niveauer i samme bullish retning for Solana, som er en af de mest omtalte altcoins blandt danske kryptoinvestorer. Ifølge AMBCrypto vil sandsynligheden for et løft mod 90 og efterfølgende 100 dollar stige betydeligt, hvis 84 dollar-niveauet konverteres fra modstand til støtte.

Det er dog værd at understrege, at kryptomarkedet fortsat er præget af store udsving, og at tekniske signaler som SuperTrend ikke er en garanti for retningen. Danske investorer, der overvejer eksponering mod Solana eller andre altcoins, bør derfor holde øje med, om modstanden ved 84 dollar rent faktisk brydes, før de vurderer signalets holdbarhed.

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