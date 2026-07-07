ISS anbefaler opbakning til Genescos bestyrelse i strid med Bradley Radoff

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Det indflydelsesrige rådgivningsfirma Institutional Shareholder Services (ISS) har anbefalet aktionærerne i den amerikanske sko- og retailkoncern Genesco at stemme for selskabets nuværende bestyrelse i den igangværende proxy-kamp mod aktivistinvestoren Bradley Radoff. Det skriver Investing.com.

Læs mere: Genesco Aktie (GCO): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

ISS’ anbefaling er en vigtig brik i det pres, som Radoff har lagt på Genescos ledelse. Proxy-rådgivere som ISS spiller ofte en afgørende rolle i den slags konflikter, fordi mange institutionelle investorer – herunder pensionskasser og indeksfonde – i praksis følger deres anbefalinger, når de skal afgøre, hvordan de stemmer ved selskabers generalforsamlinger.

Hvad er en proxy-kamp, og hvorfor betyder det noget

En proxy-kamp opstår, når en investor eller aktionærgruppe forsøger at ændre et børsnoteret selskabs kurs ved at udskifte medlemmer af bestyrelsen eller presse på for strategiske ændringer – ofte uden om ledelsens ønsker. Kampen udspiller sig typisk op til selskabets årlige generalforsamling, hvor aktionærerne stemmer om, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

For investorer er den slags konflikter interessante at følge, fordi udfaldet kan påvirke både selskabets strategiske retning og aktiekursen på kort og mellemlangt sigt. Når en anerkendt rådgiver som ISS lægger sig fast på en anbefaling, kan det ofte være medvirkende til at afgøre, hvilken vej stemmerne falder, særligt blandt de store institutionelle aktionærer, der ejer betydelige andele af selskabet.

Genesco under pres fra aktivistinvestor

Genesco er en amerikansk detailkoncern med hovedsæde i Nashville, Tennessee, kendt for sine sko- og modebutikker, herunder kæder som Journeys. Selskabet er noteret på New York Stock Exchange under tickeren GCO og har i en årrække navigeret i et konkurrencepræget detailmarked, hvor både onlinehandel og skiftende forbrugerpræferencer har lagt pres på traditionelle butikskæder.

Bradley Radoff er en kendt profil i amerikanske investorkredse, hvor han gennem sit investeringsselskab har engageret sig i flere børsnoterede selskaber med krav om ændringer i ledelse eller strategi. Aktivistinvestorer som Radoff opererer typisk ved at opbygge en aktiepost i et selskab, som de vurderer er underpræsterende eller fejlledet, hvorefter de forsøger at få indflydelse via bestyrelsesposter eller offentligt pres på ledelsen.

ISS’ opbakning til den siddende bestyrelse i Genesco signalerer, at rådgivningsfirmaet ikke har fundet Radoffs argumenter for forandring tilstrækkeligt overbevisende til at anbefale en udskiftning. Det er dog værd at bemærke, at den endelige afgørelse fortsat ligger hos aktionærerne selv, som ikke er forpligtede til at følge ISS’ vurdering.

Betydning for investorer

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske detail- og forbrugeraktier gennem globale fonde eller enkeltaktier, er sagen et eksempel på, hvordan aktivistinvestorer fortsat forsøger at presse ledelser i børsnoterede selskaber til forandring – uanset selskabets størrelse eller branche. Den type konflikter kan skabe kortsigtet volatilitet i aktiekursen, mens usikkerheden om udfaldet består.

Sagen føjer sig samtidig til en bredere tendens i det amerikanske aktiemarked, hvor aktivistinvestorer i stigende grad benytter proxy-kampe som redskab til at presse selskabsledelser – ofte med fokus på kapitalallokering, strategiske retningsændringer eller udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Udfaldet af sager som denne bliver ofte set som en indikator for, hvor stærk aktivistinvestorers position er over for etablerede bestyrelser i det aktuelle marked.

Det er endnu uklart, hvornår Genescos aktionærer formelt skal stemme om sagen, og hvordan det endelige udfald af proxy-kampen bliver. NPinvestor følger sagen og vil opdatere, efterhånden som flere detaljer om afstemningen og eventuelle reaktioner fra selskabet eller Radoff kommer frem.