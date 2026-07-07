NYC-skyskraber i risikozone for kollaps: Tidligere Pfizer-hovedkvarter evakueret

En 38-etagers bygning i Manhattan, der tidligere husede Pfizers hovedkvarter, er blevet evakueret efter buckling af bærende søjler og synkende etager.

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En 38 etager høj bygning på Manhattan, der tidligere husede lægemiddelgiganten Pfizers globale hovedkvarter, er blevet evakueret efter at bymyndighederne i New York opdagede alvorlige strukturelle skader. Det skriver Business Insider. Byens borgmester Zohran Mamdani advarede tirsdag om, at bygningen fortsat er ustabil og potentielt kan kollapse delvist.

Ejendommen ligger på 235 East 42nd Street og er under ombygning fra kontorbygning til et boligkompleks med 1.600 udlejningsenheder. Ifølge Business Insider modtog New Yorks brandvæsen, FDNY, den første anmeldelse omkring klokken 8 om morgenen om nedfaldende mursten fra byggepladsen.

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Buckling af søjler og synkende etager

Da nødberedskabet ankom til stedet, fandt de to bærende stålsøjler bøjet på henholdsvis 21. og 22. etage, samt synkende gulve mellem 21. og 26. etage. Byens bygningsmyndighed, Department of Buildings, oplyser gennem sin direktør Ahmed Tigani, at mandskab kun vil gå ind i bygningen, når den er erklæret sikker.

“Bekymringen er, at vi siden vores ankomst tidligt om morgenen har set konstruktionen fortsætte med at flytte sig,” sagde borgmester Zohran Mamdani ifølge Business Insider under en pressekonference tirsdag eftermiddag. Han tilføjede senere, at to bærende søjler er bøjet, og at der derudover er flere revner og synkende etager i bygningen, som fortsat vurderes ustabil.

New Yorks brandchef John Esposito forklarede, at fordi bygningen har et stålskelet, forventes der ikke et totalt kollaps, men snarere et lokaliseret sammenbrud i den del af konstruktionen, hvor problemerne er observeret. Myndighederne har derfor etableret en afspærret “kollapszone” omkring bygningen, mens de fortsætter overvågningen.

Ingen tilskadekomne, men naboejendomme evakueret

Ifølge Business Insider er der ikke rapporteret om personskader, og alle byggearbejdere, der befandt sig i bygningen, er blevet gjort rede for. Som en sikkerhedsforanstaltning blev flere omkringliggende bygninger på Manhattan også evakueret, mens myndighederne kortlagde omfanget af skaderne.

Videooptagelser, der er delt på sociale medier, viser tilsyneladende stålbjælker, der bøjer inde i bygningen, hvilket understreger alvoren i situationen. Bygningsmyndighederne har oplyst, at man først vil udarbejde planer for at afstive de udsatte etager og undersøge for yderligere svage punkter, når det vurderes sikkert at gå ind igen, i samarbejde med entreprenører og bygningens ejere.

Stor kontorkonvertering med bolig og støttet byggeri

Projektet ejes af udviklingsselskabet MetroLoft og er en del af en større trend i amerikanske storbyer, hvor forældede kontorejendomme omdannes til boliger. Ifølge Business Insider skal en fjerdedel af de 1.600 boligenheder i bygningen øremærkes til billige boliger, mens resten udlejes til markedspris.

Byggeriet forventes ifølge Business Insider at stå færdigt i begyndelsen af næste år og skal inkludere butikslokaler i stueetagen samt omkring 9.300 kvadratmeter faciliteter til beboerne. MetroLoft beskriver selv på sin hjemmeside projektet som byens hidtil største konvertering fra kontor til bolig. Selskabet har ifølge Business Insider ikke umiddelbart besvaret en henvendelse om sagen.

Sagen er en påmindelse om de risici, der kan følge med den store bølge af kontor-til-bolig-konverteringer, som mange amerikanske storbyer har sat gang i efter pandemien, hvor tomme kontorbygninger skal genopfindes som boliger for at afhjælpe boligmangel. For investorer med eksponering mod amerikansk erhvervsejendom eller ejendomsudviklere er hændelsen et eksempel på, at ombygningsprojekter af ældre stålskeletbygninger kan medføre uforudsete strukturelle udfordringer og forsinkelser, som kan påvirke både omkostninger og tidsplaner betydeligt.