Millionær vil hjælpe forældre med pensionen: Her er strategien

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Mange amerikanere når pensionsalderen med en solid opsparing efter årtiers disciplineret budgettering. Andre står tilbage med næsten ingen buffer og må klare sig på offentlige pensionsydelser alene. Denne kløft skaber reelle økonomiske udfordringer for millioner af familier – og rejser spørgsmålet om, hvordan velhavende børn bedst kan træde til, når deres egne forældre ikke har sparet nok op.

Det spørgsmål stillede en anonym bruger på Reddit for nylig. Personen, som selv har opbygget en formue på flere millioner dollar, beskriver, hvordan deres forældre i starten af tresserne stadig arbejder og først nu for alvor overvejer pensionering. Problemet er, at forældrene kun har omkring 200.000 dollar sparet op – et beløb, der kan lyde af meget, men som skal strække sig over potentielt 20 år eller mere som pensionister, skriver Yahoo Finance.

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Sagen illustrerer et bredere fænomen i USA, hvor generationsforskelle i opsparingsadfærd og investeringsviden kan betyde, at yngre, velhavende familiemedlemmer sidder med både evnen og ønsket om at hjælpe – men mangler et klart svar på, hvordan det gøres bedst. Yahoo Finance-journalisten Maurie Backman gennemgår i artiklen en række konkrete strategier, som også kan give danske investorer inspiration til at tænke over familiens samlede formue på tværs af generationer.

Direkte gaver eller en investeringsportefølje

Den enkleste løsning er at give kontante gaver direkte, hvis man har råd til det. Ifølge Yahoo Finance kan man i USA i 2026 give op til 19.000 dollar per modtager om året, uden at det skal indberettes som en skattepligtig gave. Ægtepar kan lægge deres fribeløb sammen og dermed give op til 38.000 dollar per modtager årligt.

Beløb ud over den årlige grænse trækkes fra den enkeltes samlede livstidsfradrag for arv og gave, som i 2026 er hævet til 15 millioner dollar per person efter vedtagelsen af den amerikanske skattelov, der omtales som “One Big Beautiful Bill”, fremgår det af artiklen. Det giver i praksis meget velhavende amerikanere betydelig fleksibilitet til at overføre store summer til familiemedlemmer, uden at det udløser en umiddelbar skatteregning.

I stedet for at overdrage kontanter til øjeblikkeligt forbrug peger Yahoo Finance på, at man kan overveje at oprette en investeringsportefølje, der er tilpasset forældrenes risikovillighed og tidshorisont. Hvis forældrene planlægger at arbejde et par år endnu, kan pengene nå at vokse i en diversificeret portefølje af aktier og obligationer, så de ved pensionering kan generere løbende indkomst gennem udbytter, renter og strategiske udbetalinger.

En sidegevinst ved den model er, at forældrene får praktisk erfaring med moderne investering – viden, der kan vise sig værdifuld, når de selv skal forvalte deres egen opsparing på omkring 200.000 dollar gennem pensionsårene.

Målrettet hjælp og udskudt offentlig pension

En stor engangsgave er ikke den eneste mulighed. Ifølge Yahoo Finance kan målrettet økonomisk hjælp, når konkrete behov opstår, være mindst lige så effektiv – og langt mindre forstyrrende for forældrenes følelse af selvstændighed.

Det kan for eksempel betyde at dække boliglånet i en presset måned, betale for en uventet bilreparation eller stå for en lægeregning. Til mere valgfrie udgifter kan man finansiere en særlig ferie eller betale for fælles middage og oplevelser.

En særligt slagkraftig strategi, som artiklen fremhæver, er at give forældrene tilskud til deres løbende leveomkostninger, så de kan tillade sig at udskyde tidspunktet, hvor de begynder at hæve deres amerikanske folkepension, Social Security. Jo længere man venter med at gå på pension i det amerikanske system, jo højere bliver den månedlige ydelse typisk – og et økonomisk tilskud fra et velhavende familiemedlem kan derfor gøre en reel forskel for forældrenes samlede pensionsindkomst gennem resten af livet.

Selvom detaljerne om det amerikanske Social Security-system ikke er direkte overførbare til danske forhold, peger sagen på et mere universelt princip: Timingen af, hvornår man begynder at trække på sin opsparing eller offentlige pensionsydelser, kan have stor betydning for, hvor langt pengene rækker. For danske familier med en betydelig formue kan lignende overvejelser gøre sig gældende i forhold til, hvornår man vælger at hjælpe ældre familiemedlemmer med tilskud versus at lade dem trække på egen opsparing eller folkepension.

Sagen fra Reddit understreger samtidig, hvor stor variation der er i amerikaneres pensionsforberedelser – og hvordan formue i en familie ofte er skævt fordelt mellem generationer. For velhavende arvinger og investorer kan det derfor være relevant at tænke familiens samlede økonomi som en helhed frem for udelukkende at fokusere på egen portefølje.