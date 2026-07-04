Kinas udenrigsminister beder danske firmaer investere mere i Kina

Wang Yi besøgte København med opfordring til øget dansk-kinesisk samhandel. Danske virksomheder er splittede i deres syn på ønsket.

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Kinas udenrigsminister Wang Yi besøgte torsdag København med en klar opfordring til danske virksomheder: Invester mere i Kina. Ønsket om øget dansk-kinesisk samhandel får dog en blandet modtagelse i dansk erhvervsliv, skriver Finans.

Ifølge mediet var budskabet fra den kinesiske udenrigsminister utvetydigt under besøget: Flere danske selskaber bør øge deres investeringer i Kina. Dagen efter besøget viste det sig imidlertid, at opfordringen langtfra vækker samstemmende begejstring blandt danske virksomhedsledere.

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Everllence ser muligheder i øget samarbejde

Blandt de virksomheder, der ifølge Finans forholder sig positivt til udsigten til tættere bånd til det kinesiske marked, er producenten af grønne skibsmotorer Everllence – tidligere kendt som MAN Energy Solutions. Selskabet peger ifølge mediet på, at et udvidet samarbejde med Kina kan åbne flere forretningsmuligheder.

Det illustrerer den dobbelthed, der ofte kendetegner danske virksomheders forhold til det kinesiske marked: På den ene side et af verdens største og fortsat voksende afsætningsmarkeder, på den anden side stigende geopolitisk usikkerhed og skærpet fokus på afhængighed af kinesisk teknologi og produktion i både EU og USA.

Skepsis blandt andre virksomheder

Ikke alle danske selskaber deler dog Everllences optimisme. Finans beskriver, at reaktionerne på Wang Yis opfordring generelt er blandede, og at flere virksomheder ser mere forbeholdent på udsigten til at intensivere deres kinesiske engagement.

Den skepsis skal ses i lyset af en årrække, hvor forholdet mellem Vesten og Kina har været præget af handelskonflikter, told, eksportrestriktioner på teknologi og bekymring for statslig indblanding i udenlandske virksomheders drift i Kina. Flere internationale selskaber har oplevet, at investeringer i det kinesiske marked er blevet en mere kompliceret og politisk følsom affære end tidligere, og det gælder også danske virksomheder med aktiviteter eller salg i Kina.

Dansk erhvervsliv og Kina: En balancegang

Wang Yis besøg i Danmark kommer på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om, hvor tæt vestlige virksomheder bør knytte sig til det kinesiske marked, fylder stadig mere i bestyrelseslokaler over hele Europa. For danske selskaber med eksponering mod Kina – hvad enten det handler om produktion, salg eller leverandørkæder – er balancen mellem kommercielle muligheder og geopolitisk risiko blevet en central del af den strategiske beslutningsproces.

Det kinesiske ønske om øget dansk investering skal formentlig også ses som led i en bredere kinesisk indsats for at tiltrække udenlandsk kapital og teknologisk samarbejde på et tidspunkt, hvor Kinas økonomi har oplevet svagere vækst og udenlandske investorer generelt har vist større tilbageholdenhed over for det kinesiske marked de seneste år.

For danske investorer understreger sagen, hvor centralt Kina fortsat er for flere store danske selskabers indtjening og vækststrategi – og hvor følsomt spørgsmålet om Kina-eksponering er blevet. Selskaber med betydelig kinesisk omsætning eller produktion, herunder flere navne fra det danske C25-indeks, kan blive påvirket, hvis forholdet mellem Kina og Vesten fortsat udvikler sig i en mere anspændt retning, eller hvis nye handelsbarrierer eller krav om øgede investeringer bliver en realitet.

Samtidig peger den positive holdning fra en aktør som Everllence på, at der fortsat kan være reelle forretningsmuligheder for danske virksomheder i det kinesiske marked, særligt inden for sektorer som grøn skibsteknologi, hvor Kina spiller en central rolle globalt. Investorer bør derfor holde øje med, hvordan enkelte danske selskaber vælger at navigere mellem den kommercielle lokkedue og den politiske risiko, når det kommer til Kina.