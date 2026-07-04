Elselskaber politianmeldt og begæret konkurs: Frygt for millionregning til kunder

Cerius-Radius har anmeldt fire elselskaber under Velkommen A/S til politiet efter ubetalte regninger. Over 32.000 kunder er allerede flyttet til andre leverandører.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Forsyningsselskabet Cerius-Radius har politianmeldt og indgivet konkursbegæring mod fire elselskaber, der alle hører under moderselskabet Velkommen A/S. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse, som Børsen har omtalt. Baggrunden er manglende betaling af regninger for et beløb, som Cerius-Radius beskriver som et større millionbeløb.

De fire selskaber, der er berørt, er Velkommen, Nettopower, Power Fuel og Vedvarende. Sagen fik allerede konsekvenser for tusindvis af private elkunder i sidste uge, da Energinet den 30. juni valgte at flytte over 32.000 kunder fra de fire selskaber over til andre elleverandører.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Frygter kunderne ender med regningen

Cäthe Bay-Smidt, der er chef for netøkonomi og compliance hos Cerius-Radius, forklarer, at selskabet er bekymret for, om det overhovedet er muligt at inddrive det udestående beløb. Derfor har man valgt at gå videre med både konkursbegæring og politianmeldelse.

“Vi frygter, det bliver svært at få de penge tilbage, som selskaberne skylder os. Derfor indgiver vi en konkursbegæring og politianmelder selskaberne nu,” siger Cäthe Bay-Smidt til Børsen.

Ifølge Cerius-Radius risikerer regningen i værste fald at skulle bæres af elforbrugerne selv, hvis den udestående gæld ikke kan inddrives hos de fire selskaber. Det er et scenarie, som forsyningsselskabet ikke ønsker skal blive virkelighed.

“Det er kulminationen på en længere proces, hvor vi har haft en langstrakt dialog med selskaberne angående vores tilgodehavende,” fortæller Cäthe Bay-Smidt.

Hun understreger samtidig, at situationen er meget usædvanlig for det danske elmarked, hvor langt størstedelen af leverandørerne lever op til deres aftaler med netselskaberne. Cerius-Radius ejer og driver elnettet på størstedelen af Sjælland samt Lolland og Falster, hvilket dækker omkring 1,5 millioner kunder.

Tavshed fra ejerkredsen bag Velkommen A/S

Børsen har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen bag Velkommen A/S. Hverken bestyrelsesformand Lars Bax Sander Hein eller adm. direktør Thomas Søgaard-Andersen, der begge er majoritetsejere i selskabet, har svaret på henvendelsen.

Tidligere næstformand og minoritetsejer Lars Bytoft blev kontaktet, mens han befandt sig på Cypern, men en dårlig telefonforbindelse gjorde det ikke muligt at få en kommentar om sagen. Heller ikke de fire elselskaber selv har ønsket at stille op til interview om politianmeldelsen og konkursbegæringen.

Ny lovpakke skal forhindre gentagelser

Sagen har fået ekstra vægt, fordi den kommer, efter branchen selv har presset på for strammere regler. Martin Dam Wied, der er fagchef hos brancheorganisationen Green Power Denmark, oplyser, at organisationen sammen med Forbrugerrådet Tænk tidligere har drøftet problemstillingen med den forhenværende klima-, energi- og forsyningsminister.

De drøftelser har resulteret i en lovpakke, hvor de fleste tiltag trådte i kraft den 1. januar 2026. Blandt andet skal ethvert cvr-registreret elselskab nu stille et depositum på 1 million kroner til Energinets Datahub, før man kan operere på markedet.

Martin Dam Wied havde dog gerne set et højere beløb. “Vi så gerne, at det var et større beløb. Jeg tror, vi foreslog to mio. – men også gerne endnu højere,” siger han til Børsen.

Han fremhæver, at lovpakken samlet set giver myndighederne flere håndtag at sanktionere hårdt med, herunder muligheden for at give selskaber karantæne fra Datahub, så de i en periode ikke kan optage nye kunder.

“For eksempel karantæne fra datahubben, som har betydet, at selskaberne ikke har kunnet optage nye kunder i tre måneder. Det vil sige, at du udelukker det, som er deres levevej – nemlig at få nye kunder, så de kan skabe ny kapital,” fastslår Martin Dam Wied ifølge Børsen.

Han peger dog på, at effekten af de nye regler stadig er svær at vurdere endeligt, da de blot har været i kraft i et halvt år. “Men vi må også indrømme, at folk er kreative derude. Så det er nok også lidt tidligt at gå ud og vurdere på noget, der netop er blevet implementeret,” siger han.

Læs også: Fire elselskaber i Velkommen-koncernen begæret konkurs: Kunder risikerer at miste penge

Sagen illustrerer en risiko, som mange privatinvestorer og forbrugere ofte overser: At uregulerede eller underkapitaliserede aktører i elmarkedet kan efterlade regningen hos netselskaber og i sidste ende hos almindelige elkunder, hvis konkurser ikke kan dækkes ind.

For investorer, der har eksponering mod energisektoren via C25-selskaber som Ørsted eller regulerede netvirksomheder, understreger sagen betydningen af den nye lovgivning om depositum og sanktionsmuligheder over for elleverandører. Strammere regler kan på sigt reducere risikoen for lignende kollapssager, men samtidig øge kravene til kapitalstyrke for mindre og nystartede elselskaber, hvilket kan påvirke konkurrencesituationen i detailmarkedet for el.