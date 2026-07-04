Palantir-topchef Alex Karp har bygget ejendomsformue for milliarder

Palantir-stifter Alex Karp ejer angiveligt op mod 20 ejendomme verden over, fra et tidligere kloster i Colorado til en luksusø i Miami.

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Alex Karp, medstifter og topchef for data- og softwaregiganten Palantir Technologies, har stille og roligt opbygget en ejendomsportefølje til flere hundrede millioner dollar. Det skriver Business Insider, der har kortlagt en række af de ejendomme, Karp angiveligt ejer i USA – fra en afsidesliggende ranch i New Hampshire til et tidligere kloster i Colorado og en luksusø i Miami.

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Ifølge Bloomberg Billionaires Index har Karp en formue på 14,4 milliarder dollar. Business Insider skriver, at han angiveligt ejer op mod 20 ejendomme rundt om i verden, hvoraf mange ligger i afsidesliggende områder eller skidestinationer. Historien om Karps private formue kommer, mens Palantir fortsat er en af de mest omtalte – og omdiskuterede – aktier i techsektoren, ikke mindst efter selskabets ekspansion inden for AI og forsvarsteknologi.

Fra kloster til skidestination

Det seneste og formentlig mest bemærkelsesværdige køb fandt sted i slutningen af 2025, hvor Karp erhvervede en ranch på cirka 3.700 acres i Snowmass, Colorado – en skiby beliggende omkring 15 kilometer nord for Aspen. Prisen lød på 120 millioner dollar, fremgår det af Business Insiders gennemgang.

Ejendommen har tidligere huset klosteret St. Benedict’s Monastery, hvor trappistmunke har passet jorden i næsten 70 år, mens antallet af munke gradvist er faldet. Karp er ifølge Business Insider en ivrig skiløber, der træner intensivt, hvilket kan forklare interessen for netop dette område tæt på Aspens skibakker.

Bygger muligt kompleks i Miami

Nogle måneder før Colorado-handlen købte selskabet Hibiscus East LLC – en Delaware-registreret enhed med tilknytning til Karp – en næsten 10.000 kvadratfod stor ejendom på San Marino Island i Miami for 46 millioner dollar. Det fremgår af tinglysningsdokumenter, som Business Insider har gennemgået. Handlen blev indgået i juni 2025.

San Marino Island er en af de seks kunstige Venetian Islands i Biscayne Bay og har længe tiltrukket celebrities, erhvervsfolk og professionelle atleter, heriblandt basketballstjernen Dwyane Wade og sangerinden Gloria Estefan. Ifølge en Zillow-annonce har Karps ejendom seks soveværelser, syv badeværelser og en opvarmet pool.

Én villa på øen var dog ikke nok. Ifølge mediet The Real Deal købte Karp desuden naboejendommen til sin første villa – et 2.922 kvadratfod stort hus opført i 1935 med to soveværelser og 2,5 badeværelser. Huset var oprindeligt sat til salg for 30 millioner dollar af mægleren Dora Puig fra Luxe Living Realty, men blev handlet til Karp for 28,5 millioner dollar. Tilsammen dækker de to grunde over 0,8 acres og har 265 fod vandfront, hvilket ifølge The Real Deal tyder på, at Karp er i færd med at samle et større ejendomskompleks på øen.

Interessen for Miami falder desuden sammen med, at Palantir i 2026 flyttede sit hovedkvarter fra Denver til Aventura, en forstad til Miami. Karp føjer sig dermed til en række teknologimilliardærer, herunder Jeff Bezos, Sergey Brin og Mark Zuckerberg, der ifølge Business Insider har købt ejendomme for millioner af dollar i Miami-området i de seneste år.

Fra “for fattig” til “for rig” til at køre bil

Trods sin position i toppen af Silicon Valley-hierarkiet lever Karp ifølge Business Insider et forholdsvis tilbagetrukket liv. Hans angivelige primære bopæl er en 500 acres stor ejendom i landsbyen Lyman i New Hampshire, hvor han købte en del af grunden for 825.000 dollar i 2019. Lyman har under 600 indbyggere og ligger i Grafton County, en tidligere skovbrugs- og landbrugsegn, hvor nærmeste storby, Manchester, ligger næsten to timers kørsel væk.

Karp har ifølge Business Insider selv forklaret, at han aldrig lærte at køre bil, fordi han engang var “too poor” og nu er “too rich” til det. Han skal blandt andet arbejde fra ejendommens lade, når han opholder sig i New Hampshire.

For danske investorer, der følger Palantir-aktien, er historien først og fremmest et kuriosum om, hvor markant selskabets vækst og aktiekurs har gjort dets stifter til en af de rigeste i techbranchen. Palantir har de seneste år oplevet stor interesse blandt både institutionelle og private investorer, herunder i Danmark, drevet af selskabets satsning på kunstig intelligens og forsvarsteknologi – et felt, hvor selskabet har vundet betydelige offentlige kontrakter i både USA og Europa.

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Karps voksende formue og ejendomskøb kommer i en periode, hvor Palantir-aktien har været genstand for stor opmærksomhed fra både analytikere og myndigheder, blandt andet i forbindelse med selskabets rolle i offentlige data- og overvågningsløsninger. Hvorvidt Karp planlægger at gøre en af sine mange ejendomme til fast bopæl, er ifølge Business Insider fortsat uklart.