Trump tjente over 1 mia. dollar på krypto som præsident – vækker vrede i USA

Nye finansielle oplysninger viser, at Donald Trump har tjent over 2,2 mia. dollar det seneste år, heraf en stor del fra kryptovaluta.

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Den amerikanske præsident Donald Trump har tjent over en milliard dollar på sine kryptovaluta-forretninger, siden han vendte tilbage til Det Hvide Hus. Det viser nye finansielle oplysninger, som ifølge The Guardian blev offentliggjort tirsdag af det amerikanske etiske tilsynsorgan, US Office of Government Ethics, i et dokument på 927 sider.

Samlet set har Trump ifølge de nye oplysninger tjent mere end 2,2 mia. dollar det seneste år – penge, der stammer fra et omfattende globalt netværk af investeringer og forretninger. Det spænder fra ejendomme og golfbaner til royalty-aftaler, Trump-mærkede produkter som cologne og indtægter fra retssagsforlig, skriver The Guardian.

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Krypto fylder markant i regnskabet. Ifølge avisen har Trump modtaget omkring 1,1 mia. dollar fra sine forretninger World Liberty Financial og CIC Digital LLC, der sælger såkaldte “governance tokens” og suvenirlignende memecoins prydet med præsidentens ansigt. Trump erklærede allerede tidligt i sin anden embedsperiode, at han ønskede at gøre USA til verdens “kryptohovedstad”.

Kritik af interessekonflikt

De store kryptoindtægter har rejst spørgsmål om interessekonflikt, da Trump som siddende præsident samtidig har haft indflydelse på reguleringen af netop den branche, han selv tjener massivt på. Kritikere beskylder ham for reelt at sælge adgang til præsidentembedet gennem sine token- og memecoin-projekter, fremgår det af artiklen.

Det Hvide Hus afviser dog enhver kritik. Talsperson Anna Kelly udtalte ifølge The Guardian, at hverken præsidenten eller hans familie nogensinde har været eller vil være involveret i interessekonflikter.

Trump selv afviste bekymringerne, da han blev spurgt om sagen på CNBC. Han sagde, at han altid har tjent penge, og at han er en “rigtig god forretningsmand”. Ifølge The Guardian tilføjede han, at det er hans søn Eric, der håndterer hans forretningsanliggender, og at han selv ikke taler med sønnen om den slags sager.

Vrede blandt almindelige amerikanere

Sagen har vakt stærke reaktioner blandt almindelige amerikanere. Over 400 læsere svarede ifølge The Guardian på avisens opfordring til at dele deres syn på præsidentens voksende formue, og mange gav udtryk for vrede, foragt og bekymring.

En af dem er 72-årige veteran Gregg Savajian fra delstaten Washington. “Det er en fornærmelse mod almindelige arbejdende amerikanere, det er tydeligvis et bedrageri,” sagde han til avisen og tilføjede, at han er “rædselsslagen” for landets fremtid.

Flere af de adspurgte pegede på kontrasten mellem præsidentens milliardformue og almindelige amerikaneres økonomiske pres, mens inflation og leveomkostninger fortsat stiger. En pensioneret teknisk skribent fra Massachusetts, Kathe Rhoades, udtalte, at Trump kun interesserer sig for sig selv og penge, og at hun ikke forstår, hvorfor der tilsyneladende ikke findes love, der forhindrer præsidenten og hans familie i at tjene millioner gennem tvivlsomme forretninger både hjemme og i udlandet.

Også Brad Windsor, en 70-årig pensioneret brandmand fra Californien, der er registreret som uafhængig vælger, kritiserede manglen på kontrolmekanismer omkring præsidentens forretninger. Han kaldte det åbenlys korruption og mente, at kongressen burde gøre den slags ulovligt.

Andre respondenter beskrev situationen som deprimerende og udmattende. En offentligt ansat fra Minnesota fortalte, at han føler sig presset af stigende priser trods sin middelklassestatus, mens han oplever, at præsidenten tjener milliarder på bekostning af almindelige amerikanere.

Betydning for investorer

Sagen er interessant for investorer, fordi den understreger, hvor tæt forbundet den amerikanske krypto-regulering og politiske top er blevet under Trumps anden embedsperiode. For danske investorer, der følger kryptomarkedet eller har eksponering mod amerikanske politisk-følsomme aktiver, er det værd at holde øje med, om den stigende kritik af interessekonflikter kan føre til nye regulatoriske tiltag eller undersøgelser fra kongressen.

Trumps aktive involvering i kryptobranchen har tidligere bidraget til øget interesse for digitale aktiver i USA, men den nu dokumenterede pengestrøm på over en milliard dollar til præsidentens egne selskaber kan også skærpe fokus fra tilsynsmyndigheder og investorer, der ønsker klarhed om, hvordan politisk indflydelse og private forretningsinteresser spiller sammen i det amerikanske kryptomarked.