Amex og Chase flytter luksus-lounge-krigen fra lufthavnen til festivaler og arenaer

American Express og Chase kæmper om de mest velhavende kortholdere med eksklusive lounges ved Coachella, Sundance og OL – en dyr strategi, der skal retfærdiggøre stigende årsgebyrer.

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American Express og Chase har i årevis konkurreret om de mest velhavende kreditkortkunder gennem eksklusive lufthavnslounges. Nu flytter kampen ud af lufthavnene og ind på festivalpladser, i sportsarenaer og på filmfestivaler verden over. Det skriver CNBC i en større gennemgang af, hvordan de to amerikanske finansgiganter bruger dyre hospitality-oplevelser som våben i kampen om de kunder, der betaler de højeste årsgebyrer.

Ifølge CNBC har American Express’ Platinum-kort og Chases Sapphire Reserve-kort – de to førende premium-kort på det amerikanske marked – begge hævet deres årlige gebyrer inden for det seneste år. Amex Platinum koster nu 895 dollar om året, mens Sapphire Reserve ligger på 795 dollar. For at retfærdiggøre de stigende priser investerer selskaberne massivt i eksklusive oplevelser, der skal give kortholderne følelsen af at få valuta for pengene.

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Fra Coachella til Paris-OL

Det fremgår af CNBC’s artikel, at Amex Platinum-kortholdere i 2025 har haft adgang til klimaanlagte lounges midt i ørkenen ved musikfestivalen Coachella samt lignende faciliteter ved festivalen Stagecoach i Californien. Kortet har også givet adgang til eksklusive møder med atleter ved OL i Paris, samt lounges ved US Open i tennis og flere Formel 1-løb rundt om i verden.

Chase har på sin side satset på andre kulturbegivenheder. Ifølge CNBC har Sapphire Reserve-kortholdere haft adgang til lounges ved musikfestivalen Lollapalooza i Chicago, Miami Art Week, filmfestivalen Sundance og PGA Tour-turneringer i golf. Flere af disse lounges er ifølge mediet forbeholdt de mest betalende kortholdere, mens andre er åbne for alle gæster ved den pågældende begivenhed.

Eksklusivitet som forretningsstrategi

Donald Fandetti, der er administrerende direktør for aktieanalyse af forbrugerfinans hos Wells Fargo, siger til CNBC, at strategien er dyr, men effektiv. Han udtaler, at “det handler om at levere de services og oplevelser, der gør det værd for kortholderen at betale de årsgebyrer”, og at kortudstederne oplever, at denne form for hospitality er blevet en vigtig måde at differentiere sig på i markedet.

Dan Bennett, der er leder af adfærdsvidenskab hos konsulenthuset Ogilvy Consulting, peger ifølge CNBC på en psykologisk dimension bag strategien. Han forklarer, at et højt årsgebyr sender et bestemt signal, men at den reelle værdi ligger i eksklusiviteten: Det er relativt let at vise, at man har mange ressourcer, men langt sværere at demonstrere, at man har nok social kapital til at få adgang til lukkede rum.

Permanente lounges i stadions og arenaer

Udover de midlertidige lounges ved festivaler og sportsbegivenheder har American Express og Chase også etableret permanente lounge-faciliteter i stadioner og arenaer verden over. Ifølge CNBC har American Express partnerskaber med mere end 20 spillesteder globalt, hvoraf otte allerede har egne lounges – blandt andet Hard Rock Stadium i Miami og O2 Arena i London. En ny lounge ventes desuden at åbne i Barclays Center i New York senere i år.

Bess Spaeth, der er ansvarlig for global brandledelse og oplevelser hos American Express, forklarer over for CNBC, at valget af spillesteder afhænger af flere faktorer som fysisk plads, mulighed for at servere mad og drikke samt udsigtsforhold. Hun beskriver processen som et puslespil, hvor selskabet forsøger at tænke helhedsorienteret i forhold til, hvordan man bedst kan betjene sine medlemmer i de forskellige rum.

Chase har på sin side bygget lounges i blandt andet Madison Square Garden og Chicago Theatre, som er åbne for alle selskabets kunder – dog med et separat, eksklusivt område forbeholdt Sapphire Reserve-kortholdere i Madison Square Garden. Laura Picciano, der er general manager for Chase Sapphire, siger til CNBC, at denne kundegruppe er meget engageret, og at selskabet oplever stor loyalitet, når det først har fået fat i disse kunders forretning.

Kampen om de rigeste forbrugere

Ifølge CNBC handler den bagvedliggende forretningslogik om at fastholde og tiltrække de kunder, der bruger allermest på deres kort. Lounges er blot ét element i et større arsenal af sponsorater ved store begivenheder, som samtidig giver eksklusive rabatter og tilbud, der yderligere øger incitamentet til at bruge kortet frem for konkurrenternes.

Strategien understreger, hvordan konkurrencen mellem American Express og Chase om det amerikanske overklassesegment er blevet stadig mere kostbar og sofistikeret. Begge selskaber satser på, at investeringen i oplevelser og eksklusivitet kan retfærdiggøre de høje årsgebyrer og fastholde kundernes loyalitet i et marked, hvor premium-kortholdere generelt bruger markant mere end gennemsnittet.

Hvad betyder det for danske investorer?

American Express og JPMorgan Chase, som ejer Sapphire-kortet, er begge blandt verdens største finansaktier og indgår typisk i internationale investeringsfonde og pensionsporteføljer, som mange danskere er eksponeret mod via aktiesparekonto eller pensionsopsparing. Selv om nyheden ikke direkte vedrører danske selskaber, illustrerer den en bredere tendens i den amerikanske finanssektor, hvor kortudstedere satser stort på premium-segmentet for at øge indtjeningen fra de mest velhavende kunder – en udvikling, der på sigt kan påvirke selskabernes indtjening og dermed aktiekurs.

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Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra cnbc.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.