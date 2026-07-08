Britisk storinvestor sælger ud af Novo Nordisk og Coloplast efter hård kritik

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Den britiske fondsforvalter Terry Smith, der ofte sammenlignes med Warren Buffett for sin langsigtede investeringsstil, har solgt sine aktier i Novo Nordisk og Coloplast. Det skriver Finans, som beskriver, hvordan Smith gennem det seneste år har rettet skarp kritik mod ledelsen i begge danske storselskaber i breve til sine investorer.

Beslutningen kommer, efter at både Novo Nordisk og Coloplast har oplevet betydelige kursfald i år og sidste år. For danske investorer, som i stort omfang er eksponeret mod de to selskaber gennem pensionsopsparinger og C25-indekset, er nyheden endnu et signal om, at en af verdens mest anerkendte investorer har mistet troen på selskabernes strategiske retning.

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Skarp kritik af Novo Nordisk-ledelsen

Ifølge Finans har Terry Smith i investorbreve beskrevet ledelsen i Novo Nordisk som direkte “idiotisk” og konstateret, at medicinalkoncernen har formøblet sin tidligere førerposition på markedet for vægttabsmedicin. Kritikken falder sammen med en periode, hvor Novo Nordisk har kæmpet med øget konkurrence, blandt andet fra amerikanske Eli Lilly, samtidig med at forventningerne til væksten i markedet for GLP-1-produkter er blevet nedjusteret flere gange.

Novo Nordisk-aktien har i en længere periode været under pres, efter at selskabet i flere omgange har måttet nedjustere sine forventninger til salget af de populære slankemidler. Det har fået investorer verden over, herunder altså også Terry Smith, til at stille spørgsmålstegn ved, om ledelsen har formået at omsætte selskabets teknologiske forspring til en holdbar markedsposition.

Også Coloplast i skudlinjen

Coloplast har ifølge Finans ligeledes været genstand for hård kritik fra den britiske storinvestor, der i sine breve har brugt betegnelser som “fadæser” og “investeringskatastrofer” om udviklingen i de to danske selskaber. Coloplast, der producerer medicinsk udstyr og hjælpemidler til blandt andet stomi- og kontinensbehandling, har de seneste år kæmpet med tilbagevendende problemer i sin amerikanske forretning, herunder tilbagekaldelser af produkter og udfordringer med distribution.

Disse problemer har lagt en dæmper på investorernes tillid til selskabets ledelse og har medvirket til, at aktien i perioder har underperformet sammenlignet med sektorkolleger. At en investor af Terry Smiths kaliber nu vælger at trække sig helt ud, sender et signal om, at han ikke ser en hurtig vending i sigte for hverken Novo Nordisk eller Coloplast.

Terry Smiths position som “Storbritanniens Buffett”

Terry Smith er grundlægger af investeringsfirmaet Fundsmith og har gennem årene opbygget et ry som en af Europas mest indflydelsesrige investorer, hvilket har givet ham tilnavnet “Storbritanniens Warren Buffett”. Hans investeringsfilosofi bygger typisk på at holde fast i kvalitetsselskaber i lange perioder, hvilket gør det bemærkelsesværdigt, at han nu vælger at afvikle positioner i to selskaber, som han tidligere har haft i sin portefølje.

Netop derfor bliver Smiths udmelding tillagt særlig vægt i markedet. Når en investor, der normalt praktiserer en langsigtet buy-and-hold-strategi, vælger at sælge ud efter offentlig kritik af ledelsen, kan det tolkes som et tegn på, at tilliden til de to danske selskabers strategiske retning er alvorligt svækket blandt internationale kapitalforvaltere.

Betydning for danske investorer

Novo Nordisk og Coloplast udgør begge tunge navne i det danske C25-indeks, og især Novo Nordisk har i mange år været den absolut største enkeltaktie på Københavns Fondsbørs. Kursudviklingen i de to selskaber har derfor stor betydning for danske privatinvestorer, pensionsopsparere og investeringsforeninger med eksponering mod det danske marked.

Salget fra en så anerkendt udenlandsk investor kan potentielt påvirke andre internationale fondes syn på de to selskaber og dermed lægge yderligere pres på aktiekurserne, hvis flere investorer vælger at følge trop. Samtidig understreger sagen, at selv veletablerede danske flagskibsselskaber ikke er immune over for skarp kritik, når konkurrenceevnen og eksekveringen halter i forhold til markedets forventninger.

Hverken Novo Nordisk eller Coloplast har ifølge det tilgængelige materiale kommenteret Terry Smiths udmeldinger, og det er uklart, hvor stor en andel af de to selskaber Fundsmith tidligere har ejet. For nu er det op til Novo Nordisk-topchef Mike Doustdar og Coloplast-ledelsen at overbevise markedet om, at kritikken er ubegrundet, og at selskaberne kan genvinde investorernes tillid i de kommende kvartaler.