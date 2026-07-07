Majs- og sojafutures stiger til månedshøjeste på frygt for tørt vejr i USA

Amerikanske majs- og sojabønnefutures ramte mandag deres højeste niveau i en måned, efter varsler om varmere og tørrere vejr i Midtvesten skabte bekymring for høsten.

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Amerikanske futures på majs og sojabønner steg kraftigt mandag og ramte deres højeste niveau i en måned, efter at markedet for alvor begyndte at fokusere på risikoen for varmere og tørrere vejr i den amerikanske Midtvesten. Det skriver Seeking Alpha, der henviser til en prognose fra den amerikanske vejrtjeneste National Weather Service om forhøjede temperaturer i store dele af landbrugsregionen.

Ifølge Seeking Alphas markedsjournalist Carl Surran har investorer og handlende i stigende grad rettet blikket mod de kommende ugers vejrudsigter, både i USA og internationalt, da et varmt og tørt vejrmønster på et kritisk tidspunkt i vækstsæsonen kan true udbyttet på både majs- og sojaafgrøder. Det er netop denne usikkerhed, der har drevet futurespriserne op til deres højeste niveau i en måned.

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Hvorfor vejret betyder så meget for prisen

Majs og sojabønner høstes typisk i USA hen over sommeren og det tidlige efterår, og perioden med blomstring og bælgudvikling er særligt sårbar over for hedebølger og manglende nedbør. Når temperaturerne stiger unormalt meget, mens jorden samtidig er tør, kan planterne stresses i en grad, der reducerer det forventede udbytte pr. hektar markant.

Det er netop denne dynamik, der historisk har skabt store udsving i råvarepriserne på majs og soja hen over sommeren, fordi markedet handler på forventninger til den kommende høst længe før den reelt er i hus. Selv relativt kortvarige vejrperioder kan derfor sende futurespriserne kraftigt op eller ned, alt efter om vejret bekræfter eller afkræfter frygten for tørke.

Sådan kan investorer få eksponering

For investorer, der ønsker eksponering mod udviklingen i råvaremarkedet uden selv at handle futures, findes der en række børsnoterede fonde med direkte kobling til afgrødepriserne. Blandt de mest omtalte i sammenhæng med Seeking Alphas dækning er Teucrium Corn Fund ETF (CORN), der følger majsfutures, samt SOYB, der er knyttet til sojabønnefutures, og WEAT, som følger hvedepriserne.

Bredere landbrugsrelaterede produkter som Invesco DB Agriculture Fund (DBA) og VanEck Agribusiness ETF (MOO) giver samtidig en mere diversificeret eksponering mod hele landbrugssektoren, herunder både afgrøder og selskaber, der producerer gødning, maskiner og andre landbrugsinput. Sådanne fonde bevæger sig ofte i takt med de underliggende råvarefutures, men kan også påvirkes af faktorer som valuta, renter og efterspørgsel fra selskabssiden.

Betydning for danske investorer og landbrugssektoren

For danske investorer er bevægelser i de amerikanske majs- og sojabønnepriser langt fra en ren udenlandsk affære. Danmark er en stor eksportør af landbrugsvarer og fødevarer, og priserne på foderstoffer som majs og soja spiller en direkte rolle for produktionsomkostningerne hos danske landmænd og fødevarevirksomheder, der bruger disse råvarer i dyrefoder.

Stiger priserne på majs og sojaskrå globalt, kan det på sigt smitte af på indtjeningen i dele af den danske landbrugs- og fødevaresektor, ligesom det kan påvirke fødevareinflationen bredere set. Samtidig kan udsving i råvaremarkederne give investeringsmæssige muligheder for danskere, der ønsker at diversificere deres porteføljer via råvare-ETF’er noteret i USA, selvom det kræver, at man forholder sig til både valutarisiko i dollar og den generelle volatilitet, der kendetegner landbrugsråvarer.

Markedet vil i den kommende tid holde nøje øje med, om det varslede varme og tørre vejr i Midtvesten reelt materialiserer sig, eller om nedbør vender tilbage og dæmper prisstigningerne igen. Indtil da vil vejrudsigterne fortsat være den vigtigste enkeltfaktor for prisdannelsen på både majs- og sojabønnefutures.