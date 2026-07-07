SpaceX indtræder i Nasdaq-100 – kan øge volatilitetskløft til S&P 500

SpaceX bliver tirsdag optaget i Nasdaq-100, men indgår først i S&P 500 om mindst et år. Det kan forstærke forskellen i udsving mellem de to indeks.

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SpaceX bliver tirsdag optaget i Nasdaq-100-indekset, men rumfartsselskabet skal ifølge MarketWatch vente mindst et år på at blive en del af det bredere S&P 500-indeks. Det kan ifølge mediet forstærke den volatilitetsforskel, der allerede kendetegner de to store amerikanske aktieindeks, og det er en udvikling, som også danske investorer med eksponering mod amerikanske indeksfonde og ETF’er bør holde øje med.

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Nasdaq-100 har historisk svinget kraftigere end S&P 500, skriver MarketWatch. Det skyldes primært, at Nasdaq-100 er tungt vægtet mod teknologi- og vækstaktier, mens S&P 500 er langt bredere sammensat på tværs af sektorer som finans, sundhed, industri og forbrugsvarer. Når et enkelt selskab med en anderledes forretningsprofil som SpaceX optages i det ene indeks, men ikke det andet, kan det ifølge mediet yderligere øge forskellen i, hvordan de to indeks reagerer på markedsbevægelser.

Hvorfor tager det tid at komme med i S&P 500

Optagelse i Nasdaq-100 og S&P 500 følger forskellige regler og tidsplaner, og de to indeks administreres af forskellige udbydere med hver deres kriterier for, hvornår et selskab kan indlemmes. Ifølge MarketWatch betyder det, at SpaceX vil være en del af Nasdaq-100 fra tirsdag, mens en eventuel optagelse i S&P 500 tidligst kan ske om et år.

Den forsinkede optagelse betyder, at SpaceX i en periode alene vil påvirke kursudviklingen i Nasdaq-100, uden at det samme selskab trækker i S&P 500. For investorer, der sammenligner de to indeks som benchmark for deres porteføljer, kan det ifølge MarketWatch bidrage til, at afkastforskellen mellem de to indeks bliver mere synlig i den kommende periode.

Betydning for ETF-investorer

Mange private investorer, herunder også danske opsparere, har eksponering mod Nasdaq-100 og S&P 500 gennem populære indeksfonde og børshandlede fonde (ETF’er). Investorer, der har valgt Nasdaq-100-produkter frem for bredere S&P 500-baserede fonde i troen på, at de to indeks i store træk følger hinanden, bør ifølge den generelle argumentation fra MarketWatch være opmærksomme på, at forskellene i sammensætning og dermed risikoprofil kan blive tydeligere fremover.

Det gælder især i perioder med markedsuro, hvor teknologitunge indeks som Nasdaq-100 typisk reagerer kraftigere på både op- og nedture end mere diversificerede indeks som S&P 500. Med SpaceX’ optagelse tilføjes endnu et selskab med en anderledes forretningsmodel og risikoprofil sammenlignet med de mere traditionelle store teknologiselskaber, der i forvejen udgør en stor del af Nasdaq-100.

Et selskab uden for det almindelige mønster

SpaceX er bedst kendt for sine raketter, herunder Falcon 9, samt satellitnetværket Starlink, og selskabet har traditionelt haft en anden ejerstruktur end de fleste store, børsnoterede teknologiselskaber. At selskabet nu optages i Nasdaq-100 markerer derfor en usædvanlig udvikling for indekset, som ellers primært består af store, længe børsnoterede vækst- og teknologiselskaber.

For investorer, der følger amerikanske aktieindeks tæt, er det værd at bemærke, at sammensætningen af Nasdaq-100 løbende ændrer sig i takt med, at nye selskaber optages og andre forlader indekset. Optagelsen af SpaceX er ifølge MarketWatch endnu et eksempel på, hvordan indekset kan udvikle sig i en retning, der afviger yderligere fra det bredere S&P 500.

Danske investorer, der har adgang til amerikanske ETF’er og indeksprodukter via platforme som Nordnet, Saxo eller andre danske og internationale mæglere, bør derfor overveje, om deres nuværende eksponering mod enten Nasdaq-100 eller S&P 500 fortsat matcher deres risikovillighed. Øget volatilitet i det ene indeks kan påvirke det samlede afkast i en portefølje markant mere, end mange investorer umiddelbart forventer, særligt hvis en stor del af opsparingen er placeret i teknologitunge produkter.

Det er endnu uklart, hvordan markedet konkret vil reagere på SpaceX’ optagelse i Nasdaq-100, men den generelle forventning fra MarketWatch er, at spredningen i udsving mellem de to store amerikanske indeks kan blive endnu mere udtalt, indtil SpaceX eventuelt også optages i S&P 500 på et senere tidspunkt.