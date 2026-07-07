Amazon henter 25 mia. dollar i obligationssalg – Microsoft skifter AI-motor ud

Amazon rejser mindst 25 mia. dollar i ny gæld, mens Microsoft ifølge Bloomberg erstatter OpenAI og Anthropic med egne AI-modeller i Office-produkter.

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Amazon er i gang med at rejse mindst 25 mia. dollar gennem et obligationssalg fordelt på otte forskellige udstedelser, viser oplysninger som CNBC’s David Faber har fået fra kilder tæt på sagen. Ifølge de samme kilder er det tech-giganten Amazons hensigt ikke at optage mere gæld resten af 2026, hvilket rejser spørgsmål om, hvordan selskabet fremover vil finansiere sine enorme investeringer i kunstig intelligens.

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Nyheden kommer, mens markedet gennemgår en markant opdeling. Mens det brede S&P 500-indeks kun var svagt lavere tirsdag, faldt det teknologitunge Nasdaq 100 med over 1 procent, drevet af et fornyet udsalg i AI-chipaktier og selskaber med tilknytning til opbygningen af datacenterinfrastruktur. Det skriver CNBC’s Investing Club med Jim Cramer i sin daglige Homestretch-opdatering.

Chipsektoren under pres

Blot fire handelsdage inde i tredje kvartal ser markedet allerede markant anderledes ud, end det gjorde i foråret. Det halvlederfokuserede Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index (SOX) har handlet lavere i tre ud af fire sessioner, med et gennemsnitligt fald på cirka 5,3 procent på de negative dage, fremgår det af CNBC’s opgørelse.

Ifølge CNBC er en del af nervøsiteten opstået, efter Meta har annonceret planer om at sælge AI-computerkraft, hvilket har fået investorer til at stille spørgsmål ved, hvor længe de store techselskabers kapitalintensive AI-investeringscyklus kan fortsætte. Det har udløst et udsalg i årets bedste teknologiaktier og i de mest parabelagtige kursstigninger, der opstod i slutningen af juni.

Investeringsklubben understreger dog, at der efter deres vurdering ikke er sket nogen fundamental ændring i markedsbilledet den seneste uge, selvom kursbevægelserne har været store. For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier eller globale indeksfonde er udsvingene relevante at følge tæt, da amerikansk teknologi typisk fylder tungt i internationale porteføljer.

Amazons gældsstrategi rejser spørgsmål

At store techselskaber optager gæld for at finansiere deres AI-satsninger, er i sig selv ikke nyt. Amazon har allerede rejst omkring 64 mia. dollar gennem obligationsudstedelser tidligere i 2026, ifølge CNBC. Det nye ved denne udstedelse er, at selskabet ikke planlægger flere gældsoptagelser resten af året, hvis kilderne har ret.

Det rejser flere åbne spørgsmål for investorer, som CNBC’s Investing Club peger på: Betyder det, at Amazon ikke vil hæve sine forventninger til kapitalinvesteringer yderligere i år? Eller kan et aktiesalg – som man tidligere har set hos Alphabet – være næste skridt, hvis gældsvejen er lukket for i år? Ifølge Investing Club vil der komme mere klarhed, når Amazon offentliggør sit næste regnskab om nogle uger.

Amazon-aktien steg omkring 0,7 procent i eftermiddagshandlen tirsdag ifølge CNBC, hvilket tyder på, at markedet foreløbig tager gældsoptagelsen relativt roligt. Alligevel vil den videre finansiering af selskabets AI-satsning være et centralt tema at holde øje med frem mod kommende regnskaber.

Microsoft dropper dyre eksterne AI-modeller

Et andet stort tema er Microsofts ændrede AI-strategi. Ifølge en rapport fra Bloomberg News er Microsoft begyndt at erstatte modeller fra OpenAI og Anthropic med egne interne AI-modeller i produkter som Excel og Outlook. Målet er at reducere afhængigheden af eksterne modeller, som kan være dyre i drift, fremgår det af rapporten.

Ifølge CNBC’s Investing Club burde denne udvikling ikke komme som en overraskelse for nogen, der har fulgt med i topchef Satya Nadellas interview med The Wall Street Journal sidste måned. Klubben omtalte allerede den 22. juni i deres Homestretch-opdatering, at Microsoft var på udkig efter billigere alternativer til de mest avancerede – og dyre – AI-modeller.

Logikken er ligetil: Brugere af Microsofts kontorprogrammer har ikke altid brug for adgang til de mest kraftfulde og kostbare AI-modeller for at løse simple opgaver i eksempelvis Outlook. Investeringsklubben vurderer, at det i sig selv ikke ændrer deres syn på Microsoft-aktien, men at udviklingen er værd at bemærke, fordi andre store softwareselskaber kan følge samme vej og dermed lægge pres på de rene AI-modelselskaber som OpenAI og Anthropic.

Olie og renter i bevægelse

Uden for teknologisektoren var der også bevægelse i råvare- og rentemarkederne tirsdag. Den amerikanske oliebenchmark WTI-råolie steg tilbage over 70 dollar per tønde, efter det blev rapporteret, at Iran havde angrebet en olietanker i Hormuzstrædet – en af verdens vigtigste sejlruter for energitransport, skriver CNBC.

Kombinationen af den stigende oliepris og en undersøgelse fra Federal Reserve Bank of New York, der viste, at forbrugernes etårige inflationsforventninger i juni steg til det højeste niveau siden september 2023, sendte obligationsrenterne op. Den amerikanske 10-årige statsobligationsrente er på vej mod at lukke over 4,5 procent for første gang siden 22. juni, fremgår det af CNBC’s opgørelse.

Onsdag venter investorer på referatet fra Federal Reserves junimøde, hvor markedet vil lede efter signaler om, hvordan centralbanken under den nye formand Kevin Warsh tænker om pengepolitikken i andet halvår. Højere amerikanske renter og en dyrere oliepris kan i sidste ende også smitte af på danske realkreditrenter og importpriser, da det danske marked er tæt forbundet med de globale rentebevægelser.

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