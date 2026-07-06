Revolution Medicines op 140 pct. i 2026: Er kræftaktien stadig et køb?

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RVMD.US 189,24 ▲ +0,92% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i det amerikanske biotekselskab Revolution Medicines er steget knap 140 procent i 2026, og investorernes stigende interesse skyldes lovende resultater fra sene kliniske forsøg samt udsigten til fremtidige indtægter. Det skriver Motley Fool-analytiker Adria Cimino i en artikel bragt via Yahoo Finance. Spørgsmålet er nu, om den kraftige kursstigning har gjort aktien for dyr, eller om der stadig er plads til mere opside.

Læs mere: Revolution Medicines Aktie (RVMD): kurs, analyse og købsguide

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Revolution Medicines, der handles på Nasdaq under tickeren RVMD, har siden børsnoteringen i 2020 for det meste handlet under 50 dollar per aktie. Selskabet har specialiseret sig i en teknologi rettet mod såkaldte RAS-proteiner, som i årtier er blevet betragtet som “ubehandlelige” mål inden for kræftforskning, fordi potentielle lægemidler ikke har kunnet binde sig til proteinernes overflade.

Ny teknologi gør det “ubehandlelige” behandleligt

Ifølge artiklen har Revolution Medicines udviklet en såkaldt tri-kompleks-hæmmer-platform, der gør det muligt at skabe angrebspunkter på RAS-proteinerne. De eksperimentelle behandlinger kan dermed blokere de signalveje, som driver kræftcellernes vækst. Selskabet undersøger sine kandidater i kræftformer, hvor RAS-proteiner spiller en central rolle.

Selskabets vigtigste lægemiddelkandidat, daraxonrasib, har for nylig leveret solide resultater i et fase 3-forsøg blandt patienter med tidligere behandlet metastatisk bugspytkirtelkræft. Patienter, der fik daraxonrasib, havde ifølge Motley Fool en overlevelsesrate på 13,2 måneder, mod 6,7 måneder for patienter, der modtog standardbehandling med kemoterapi. Selskabet betegner resultaterne som endelige og er i gang med at indsende dem til de amerikanske lægemiddelmyndigheder med henblik på godkendelse.

Flere jern i ilden

Revolution Medicines har samtidig en anden kandidat, zoldonrasib, i fase 3-forsøg mod samme type kræft. Derudover kører selskabet fase 3-forsøg med daraxonrasib mod ikke-småcellet lungekræft, mens zoldonrasib som kombinationsbehandling med standardbehandling er på vej ind i fase 3, fremgår det af artiklen.

Selskabet gennemfører desuden tidligere-stadie forsøg inden for tyktarmskræft, hvor det ifølge Motley Fool forventer at offentliggøre resultater fra kombinationsstudier i løbet af året. Bredden i pipelinen betyder, at Revolution Medicines potentielt kan angribe flere store kræftmarkeder samtidig, hvis de kliniske resultater fortsat holder stik.

Ingen indtægter endnu

Trods de lovende data er der en vigtig detalje, som investorer bør have med sig: Revolution Medicines har endnu ingen produkter på markedet og genererer dermed ikke omsætning. Selskabet befinder sig i en periode med tunge forskningsinvesteringer, hvilket er typisk for kliniske-stadie biotekselskaber, men det betyder samtidig, at værdiansættelsen i høj grad hviler på fremtidige forventninger snarere end på nuværende indtjening.

Det er netop denne dynamik, der gør biotekaktier som Revolution Medicines til en højrisiko-højafkast-investering. En kursstigning på næsten 140 procent på et enkelt år afspejler markedets stigende tillid til, at daraxonrasib og de øvrige kandidater rent faktisk kan nå frem til myndighedsgodkendelse og kommerciel lancering. Men indtil en egentlig godkendelse fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder foreligger, er der fortsat betydelig usikkerhed forbundet med selskabets fremtid.

For danske investorer, der følger den amerikanske biotek- og medicinalsektor tæt – ikke mindst i lyset af Novo Nordisks dominerende rolle i danske porteføljer – illustrerer sagen om Revolution Medicines et klassisk dilemma inden for biotekinvestering. Selskaber uden produkter på markedet kan levere eksplosive kursgevinster på baggrund af kliniske gennembrud, men den samme mangel på indtjening gør aktien sårbar over for tilbageslag, hvis fremtidige forsøg eller myndighedsgodkendelser skuffer.

Selvom artiklen fra Motley Fool ikke konkluderer entydigt, om aktien fortsat er et køb efter den kraftige stigning, peger analysen på, at det afgørende for den videre kursudvikling bliver, om Revolution Medicines kan omsætte sine lovende forsøgsresultater til en faktisk godkendelse og efterfølgende kommerciel succes. Indtil da vil aktien sandsynligvis fortsætte med at bevæge sig i takt med nyheder om forsøgsresultater og reguleringsmæssige milepæle.