Dubai topper krypto-hubs i Asien, mens Indien vil isolere banker fra krypto

Fra Dubais 50. VARA-licens til Ruslands digitale rubel og Metaplanets bitcoin-køb: Ny opgørelse viser store bevægelser i asiatisk kryptoregulering og -investering.

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Dubai har nu 50 licenserede kryptovirksomheder og cementerer dermed sin position som en af Asiens mest attraktive kryptohubs, mens Indiens centralbank samtidig presser på for at holde landets banksektor på afstand af digitale aktiver. Det viser en ny opgørelse fra Cointelegraphs Asia Express-nyhedsbrev, der samler flere store krypto-begivenheder fra det seneste døgn i Asien og tilstødende markeder.

Nyhederne spænder bredt: fra Ruslands forberedelser til at lancere en digital rubel trods EU-sanktioner, over det japanske selskab SBI Cryptos lukning af en af verdens største bitcoin-miningpuljer, til amerikanske sanktioner mod terrorgruppen ISIS-K’s kryptowallets. Samlet tegner billedet et marked, hvor regulering, statslig kontrol og institutionelle investeringer i stigende grad går hånd i hånd – noget der også har betydning for danske investorer med eksponering mod krypto gennem ETF’er, aktier eller direkte beholdninger.

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Indiens centralbank vil holde bankerne væk fra krypto

Ifølge en rapport fra det indiske medie The Economic Times har den indiske centralbank, Reserve Bank of India (RBI), opfordret lovgiverne til at holde banker isoleret fra kryptovaluta og private stablecoins. Vicedirektør Rohit Jain og Executive Director P. Vasudevan fremlagde torsdag centralbankens holdning for det parlamentariske finansudvalg.

I et baggrundsnotat til udvalget skal RBI ifølge rapporten have fastholdt, at et egentligt forbud fortsat er en anerkendt politisk mulighed. Centralbanken anbefalede at forhindre brugen af krypto i betalinger og afvikling samt at begrænse banksektorens eksponering mod aktivklassen.

RBI advarede desuden om, at almindelig finansiel regulering af krypto risikerer at legitimere spekulative aktiver og skabe en falsk tryghed hos brugerne. Samtidig opfordrede centralbanken til at skelne klart mellem krypto og tokeniserede statsobligationer, virksomhedsobligationer og andre regulerede finansielle instrumenter, så restriktionerne ikke kommer til at hæmme den bredere udvikling af tokenisering i den indiske finanssektor.

Rusland klar til digital rubel 1. september

Ruslands centralbankchef, Elvira Nabiullina, har bekræftet, at landet er klar til at rulle sin digitale centralbankvaluta (CBDC) ud om to måneder, i tråd med den tidsplan der blev lagt sidste år. Det fremgår af en rapport fra det russiske statslige nyhedsbureau RIA Novosti, hvor Nabiullina udtaler, at “alle er klar” til lanceringen af den digitale rubel 1. september.

Den digitale rubel skal fungere som et supplement til den almindelige russiske rubel og vil i første omgang blive accepteret af finansielle institutioner og kreditinstitutter. Valutaen er allerede blevet ramt af forebyggende sanktioner fra EU, der i april indførte restriktioner mod CBDC’en som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

SBI Crypto lukker mining-pulje, Metaplanet køber mere bitcoin

Den japanske finanskoncern SBI’s kryptodivision, SBI Crypto, lukker sin bitcoin-miningpulje efter fem år i drift. Ifølge data fra SimpleMining er SBI Crypto aktuelt verdens 12. største miningpulje med en hashrate på omkring 21,46 exahash pr. sekund, svarende til cirka 2,24 procent af den samlede bitcoin-netværksandel.

Selskabet oplyste onsdag, at det stopper driften af miningpuljen den 31. juli og fra samme dato ikke længere modtager mining-andele. SBI Crypto har ikke givet nogen begrundelse for lukningen, men opfordrede minearbejdere til at fortsætte med at bidrage med hashrate frem til fristen, så de endelige udbetalinger kan beregnes korrekt.

Samtidig fortsætter det japanske investeringsselskab Metaplanet sin aggressive bitcoin-strategi. Selskabet købte 2.823 bitcoin i andet kvartal til en gennemsnitspris under sit tidligere gennemsnitlige indkøbsniveau, hvilket bragte den samlede beholdning op over 43.000 bitcoin. Ifølge en meddelelse fra torsdag har Metaplanet nu akkumuleret sin beholdning for omkring 4,1 milliarder dollar og rapporterede desuden en indtægt på cirka 10,95 millioner dollar i kvartalet fra en strategi, der genererer afkast ved at sælge kontantsikrede optioner og andre bitcoin-relaterede yield-strategier.

Modsat gik det for det Nasdaq-noterede sydkoreanske selskab K Wave Media, der ifølge en indberetning til det amerikanske børstilsyn SEC har solgt sine resterende 88 bitcoin for at tilbagebetale seks millioner dollar i gæld og dermed helt forlader sin bitcoin-strategi.

Sanktioner mod terrorfinansiering og Dubai som ny kryptohub

Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver, OFAC, har sanktioneret 134 kryptowallets, der er identificeret som tilhørende terrorgruppen ISIS-Khorasan (ISIS-K). Gruppen har historisk indsamlet kryptovaluta gennem donationskampagner på forskellige hjemmesider og beskedplatforme, og adresserne blev onsdag føjet til OFAC’s sanktionsliste.

Ifølge blockchain-analysefirmaet Chainalysis har stablecoin-udstederen Tether allerede indefrosset saldi tilknyttet 131 af adresserne på Tron-netværket, mens de tre resterende sanktionerede adresser befinder sig på Monero-netværket. Det kommer godt en uge efter en tidligere runde af sanktioner mod ISIS-støttende finansfolk, hvor OFAC den 22. juni sanktionerede tre personer og seks enheder i Europa, Mellemøsten og Vestafrika.

Endelig understreger udviklingen i Dubai byens fortsatte fremmarch som kryptocenter. Den lokale regulator, Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), har givet sin 50. licens til en udbyder af virtuelle aktiver – denne gang til platformen for tokeniserede aktiver, Tribe Tokenised. Dermed befæster Dubai sin status som en af de mest efterspurgte jurisdiktioner for kryptovirksomheder i Asien og Mellemøsten, hvilket kan have betydning for globale kapitalstrømme, som også europæiske og danske investorer følger tæt.

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