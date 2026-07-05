Rivian hæver 2026-mål efter stærkt kvartal – mens Tesla-aktien dykker

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RIVN.US 18,63 ▲ +8,44% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Elbilproducenten Rivian overraskede investorerne torsdag med et leveringstal, der lå klart over selskabets egen prognose, og hævede samtidig sit fulde årsmål for 2026. Nyheden sendte aktien op med over 8 procent, mens konkurrenten Teslas aktie samme dag faldt cirka 7,5 procent efter offentliggørelsen af egne leveringstal. Det skriver Yahoo Finance med henvisning til The Motley Fool.

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Rivian leverede 12.194 køretøjer i andet kvartal, hvilket er komfortabelt over selskabets egen udmelding på mellem 9.000 og 11.000 biler. På baggrund af det stærke kvartal har selskabet hævet sit forventede leveringsinterval for hele 2026 til mellem 65.000 og 70.000 køretøjer, mod tidligere 62.000 til 67.000. Sammenholdt med de 10.365 leverede biler i første kvartal betyder det, at Rivian samlet har leveret 22.559 køretøjer i første halvår.

Kraftig opbremsning i tempoet kræves i andet halvår

Selv med den positive overraskelse i andet kvartal skal Rivian løfte tempoet markant for at nå selv den lave ende af det nye årsmål. Ifølge The Motley Fools gennemgang kræver det omkring 42.000 leverancer i andet halvår af 2026 – næsten en fordobling af tempoet fra første halvår. Det ville være selskabets kraftigste vækstspurt nogensinde, og det skal ske i samme periode, hvor Rivian samtidig skal skalere produktionen af sin nye, billigere model R2.

R2-modellen spiller en central rolle i selskabets strategi. Rivians eksisterende modeller, R1-pickuppen og SUV’en, er placeret i det høje prissegment med en naturligt begrænset kundekreds, mens R2 skal være selskabets bud på volumensalg til en bredere målgruppe. At Rivian allerede efter det første kvartal med den nye model kan hæve sine forventninger, tyder ifølge The Motley Fool på, at den tidlige efterspørgsel er til stede, og at R2 ser ud til at supplere snarere end at kannibalisere salget af de øvrige modeller.

Regnskabstallene fortæller en mere blandet historie

Hvorvidt aktien for alvor kan indfri de høje forventninger, afhænger dog mindre af antallet af solgte biler og mere af, hvad hver enkelt levering reelt indbringer i indtjening. Her tegner regnskabstallene fra første kvartal et mere sammensat billede. Rivians omsætning steg 11 procent år-til-år til 1,38 milliarder dollar, og selskabet genererede et bruttoresultat på 119 millioner dollar, svarende til en bruttomargin på 9 procent.

Sammensætningen af indtjeningen viser dog en klar ubalance mellem forretningsområderne. Segmentet for software og services stod for et bruttoresultat på 181 millioner dollar, mens selve bilproduktionen kørte med et bruttounderskud på 62 millioner dollar. Ifølge The Motley Fool skyldes underskuddet i automotive-segmentet primært et fald på 100 millioner dollar år-til-år i salget af regulatoriske emissionskreditter, som Rivian traditionelt har solgt til andre bilproducenter for at leve op til miljøkrav.

Rivian stadig under niveauet fra årets start

Selv efter den seneste kursstigning er Rivian-aktien steget omkring 60 procent fra sin 52-ugers bund, men handler stadig en anelse under niveauet, den startede året på. Det illustrerer, hvor volatil aktien har været i takt med, at markedet forsøger at vurdere, om selskabet reelt kan skalere R2-produktionen op til de nødvendige mængder, samtidig med at de underliggende produktionsøkonomier forbedres.

Kontrasten til Tesla samme dag er værd at bemærke for investorer, der følger sektoren for elbiler. Mens Rivian overraskede positivt og hævede sine forventninger, skuffede Tesla markedet med sine egne leveringstal, hvilket sendte den langt større konkurrents aktie ned med omkring 7,5 procent. Det understreger, hvordan selv små udsving i leveringstal kan udløse store kursreaktioner i en sektor, hvor investorerne er meget følsomme over for tegn på vækst eller opbremsning.

For danske investorer, der har eksponering mod elbilsektoren via amerikanske aktier, understreger ugens udvikling, at Rivian fortsat balancerer mellem lovende salgstal og en indtjeningsprofil, hvor selve bilproduktionen endnu ikke tjener penge uden hjælp fra software- og servicesegmentet. Det gør aktien til en fortsat spekulativ investering, hvor den afgørende test bliver, om selskabet kan indfri det ambitiøse leveringsmål for andet halvår uden at gå på kompromis med marginerne.

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