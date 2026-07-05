Chevron eller ExxonMobil: Hvilken oliegigant er det bedste køb i 2026?

Begge energigiganter oplevede faldende omsætning og indtjening i 2025. Se hvordan Chevron og ExxonMobil adskiller sig på nøgletal og strategi.

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To af verdens største oliegiganter, Chevron og ExxonMobil, kæmpede begge med faldende omsætning og indtjening i 2025. Det rejser spørgsmålet, hvilken af de to energiaktier der er det bedste køb for investorer i 2026. Det skriver analysebureauet The Motley Fool, gengivet af Yahoo Finance.

Begge selskaber navigerer i en energisektor under forandring, hvor traditionel olie- og gasproduktion fortsat udgør kernen i forretningen, samtidig med at de investerer i nye teknologier som karbonopsamling og lager samt overvejer muligheder inden for vedvarende energi. For danske investorer, der ofte får eksponering mod amerikanske energiselskaber gennem globale indeksfonde eller pensionsopsparinger, er udviklingen i de to giganter relevant, da de fylder betydeligt i mange internationale porteføljer.

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Chevron satser på effektivitet og teknologisektoren

Chevron sælger råolie, naturgas og raffinerede produkter til industri- og forbrugermarkeder globalt og opererer blandt andet i Kasakhstan, Australien og amerikanske skiferbassiner, herunder gennem partnerskaber som Hess Midstream LP. Ifølge Motley Fool holder selskabet samtidig øje med udviklingen inden for vedvarende energi og kigger mod den strømkrævende teknologisektor som en fremtidig vækstmulighed.

Regnskabstallene for 2025 viser dog tilbagegang. Chevrons omsætning landede på knap 184,4 mia. dollar, et fald på cirka 4,6 procent i forhold til året før. Nettoindtjeningen faldt endnu mere markant, fra 17,7 mia. dollar i 2024 til omkring 12,3 mia. dollar i 2025, hvilket giver en nettomargin på cirka 6,7 procent.

På balancesiden fremstår Chevron relativt konservativt finansieret. Gældsgraden, altså forholdet mellem samlet gæld og egenkapital, lå ved udgangen af december 2025 på omkring 0,3, mens den såkaldte current ratio – der viser selskabets evne til at dække kortfristede forpligtelser med kortfristede aktiver – var tæt på 1,2. Chevron genererede desuden et frit cash flow på knap 16,6 mia. dollar i løbet af året, altså den kontante indtjening der er tilbage, efter selskabet har betalt for sine investeringer.

ExxonMobil bruger sin skala til at dominere

ExxonMobil er markant større i absolutte tal og opererer som et integreret energiselskab i mere end 56 lande. Forretningen spænder over olie, naturgas, kemikalier og en voksende satsning på karbonopsamlingsteknologi og løsninger med lavere udledning, fremgår det af analysen. Selskabet har ifølge Motley Fool en bred og diversificeret kundebase, hvor ingen enkeltkunde tegner sig for mere end 10 procent af omsætningen.

Også ExxonMobil måtte notere tilbagegang i 2025. Omsætningen endte på næsten 323,9 mia. dollar, et fald på cirka 4,5 procent sammenlignet med året før. Nettoindtjeningen faldt fra 33,7 mia. dollar i 2024 til omkring 28,8 mia. dollar i 2025, hvilket giver en nettomargin på cirka 8,9 procent – noget højere end Chevrons.

ExxonMobils balance fremstår endnu mere solid end Chevrons. Gældsgraden lå ved udgangen af 2025 på omkring 0,2, hvilket betyder, at selskabet for hver dollar i egenkapital bar cirka 20 cent i gæld. Det signalerer en lavere finansiel risiko end konkurrenten, selv om begge selskaber overordnet fremstår moderat gearede sammenlignet med mange andre sektorer.

Hvad betyder tallene for investorer

Sammenligningen viser to selskaber, der begge er ramt af den generelle nedgang i olie- og gaspriser gennem 2025, men som klarer sig forskelligt på bundlinjen. ExxonMobils højere nettomargin og lavere gældsgrad kan tale for en mere robust forretningsmodel i et miljø med svingende energipriser, mens Chevrons relativt sunde frie cash flow og eksponering mod nye vækstområder som teknologisektorens strømbehov giver selskabet en anden type appel.

For danske investorer, der overvejer eksponering mod energisektoren, understreger sammenligningen vigtigheden af at se på både vækstpotentiale og finansiel robusthed frem for blot markedsstørrelse. Begge aktier er blandt de mest handlede energiselskaber globalt og indgår typisk i brede amerikanske indeks som S&P 500, hvilket gør dem relevante selv for investorer, der primært har eksponering via bredere fonde frem for enkeltaktier.

Markedsudviklingen generelt har været blandet, hvor det amerikanske S&P 500-indeks senest lukkede stort set uændret, mens Dow Jones-indekset steg omkring 1,1 procent. Nasdaq faldt til gengæld cirka 0,8 procent, mens guldprisen steg til over 4.187 dollar pr. ounce – en udvikling der ofte afspejler investorers søgen mod defensive aktiver i perioder med usikkerhed om rentekurs og global vækst.

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