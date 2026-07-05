Jim Cramer anbefaler rumaktien AST SpaceMobile efter kursfest på 1.711 %

Tv-vært Jim Cramer peger på AST SpaceMobile som spekulativ køb-kandidat. Aktien er steget kraftigt de seneste år på satellit-telefoni-teknologi.

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ASTS.US 85,13 ▼ -1,13% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den amerikanske tv-vært Jim Cramer har igen sat sit navn på en aktieanbefaling, som mange private investorer vil lægge mærke til. På “Mad Money” den 30. juni pegede han på rumselskabet AST SpaceMobile som en spekulativ, men lovende investering. Det skriver Yahoo Finance.

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Ifølge Yahoo Finance sagde Cramer under programmets såkaldte “Lightning Round”, hvor han hurtigt vurderer seer-forslag: “Jeg tror, det er en fantastisk spekulativ aktie… jeg tror, man kan tjene penge på to år. Jeg ville gå efter den.” Udmeldingen kom kort før den lukkede med en kurs på 85,13 dollar den 2. juli, hvilket ifølge Yahoo Finance svarer til en stigning på 17,21 procent siden årsskiftet og 86,24 procent over det seneste år.

En “cellemast i rummet” til almindelige mobiler

AST SpaceMobile adskiller sig fra andre satellitkommunikationsselskaber ved ikke at kræve specielt udstyr hos brugerne. Ifølge Yahoo Finance bygger det ni år gamle selskab en teknologi, der fungerer som en “cellemast i rummet” og kan koble almindelige, ikke-modificerede smartphones direkte til satellitnetværket.

Det betyder i teorien, at en helt almindelig mobiltelefon vil kunne få adgang til bredbåndsdækning stort set overalt på kloden, hvis selskabets satellitkonstellation skaleres som planlagt. I stedet for at konkurrere med de etablerede teleselskaber har AST SpaceMobile valgt at indgå partnerskaber med dem.

Ifølge AST SpaceMobiles egne oplysninger, som Yahoo Finance henviser til, har selskabet i dag aftaler med omkring 60 mobilnetværksoperatører globalt, hvilket samlet giver adgang til over 3 milliarder potentielle kunder. Blandt partnerne nævner Yahoo Finance AT&T, Verizon og Vodafone – tre af verdens største teleselskaber.

Store offentlige subsidier bag Japan-satsning

Et konkret eksempel på skalaen i partnerskaberne er samarbejdet med den japanske operatør Rakuten. Ifølge finansmediet BigGo Finance, som Yahoo Finance citerer, har dette partnerskab for nylig modtaget cirka 923 millioner dollar i offentlige tilskud til at accelerere udrulningen af direkte-til-mobil satellittjenester i Japan.

Den type statslige investeringer illustrerer, hvor stor politisk og industriel interesse der er i teknologien globalt – ikke kun i USA. For investorer er det et signal om, at forretningsmodellen har opbakning ud over selskabets egne prognoser, hvilket kan reducere en del af den regulatoriske og finansieringsmæssige risiko, der ellers hænger ved unge rum- og teleteknologiselskaber.

Voldsom kursstigning – men også voldsom risiko

Det er ikke kun det seneste år, der har budt på markante bevægelser i AST SpaceMobile-aktien. Ifølge Yahoo Finance har aktien leveret et treårigt afkast på hele 1.711 procent, hvilket understreger, hvor voldsomt tidlige investorer har tjent på selskabet, siden det for alvor begyndte at bevise sin teknologi over for markedet.

Netop det, at Cramer kalder aktien “spekulativ”, er ifølge Yahoo Finance ikke tilfældigt. Selskabets regnskab for første kvartal af 2026 viser fortsat dybt negative finansielle resultater, hvilket er typisk for et selskab, der stadig investerer massivt i at bygge sin satellitkonstellation ud, før det kan generere stabile indtægter fra de mange operatørpartnerskaber. Det betyder, at aktien fortsat er meget følsom over for nyheder om lanceringer, teknologiske milepæle og finansiering.

For danske investorer, der har adgang til amerikanske aktier gennem eksempelvis en dansk bank eller et handelsplatform, er AST SpaceMobile et eksempel på den type højrisiko-vækstcases, der er blevet stadig mere populære blandt private investorer siden techrallyet efter coronapandemien. Satellitbaseret mobildækning er samtidig relevant i en dansk og europæisk kontekst, hvor debatten om digital infrastruktur i tyndt befolkede områder og alternativ til traditionelle telemaster jævnligt dukker op.

Selvom Cramers anbefalinger historisk har haft blandet træfsikkerhed og bør tages med et gran salt, understreger caset omkring AST SpaceMobile den bredere fortælling om, at rumbaseret telekommunikation er blevet et af de mest omtalte spekulative vækstområder på de amerikanske børser i 2026. Investorer, der overvejer at følge Cramers råd, bør dog være opmærksomme på, at selskabets forretningsmodel stadig er i en tidlig, kapitaltung fase, og at et to-årigt tidsperspektiv, som Cramer selv nævner, i sagens natur indebærer betydelig usikkerhed.

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