Trump-regering foreslår 702 regelforenklinger i ny deregulerings-bølge

Trump-administrationen har fremlagt 702 forslag til at fjerne eller lempe regler på tværs af amerikanske myndigheder som led i en bred deregulering.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Trump-administrationen har fremlagt et omfattende forslag om at rulle 702 regler og bekendtgørelser tilbage på tværs af amerikanske forbundsmyndigheder. Det skriver Investing.com, som betegner initiativet som en markant deregulerings-fremstød fra den amerikanske regering.

De 702 forslag dækker ifølge Investing.com et bredt spektrum af myndighedsområder, hvor administrationen ønsker at fjerne eller lempe eksisterende regulering. Nyheden kommer i forlængelse af den bredere deregulerings-dagsorden, som Trump-administrationen har forfulgt, siden præsidenten tiltrådte sin nuværende embedsperiode.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Hvorfor det betyder noget for investorer

For investorer er reguleringspolitik langt fra et akademisk spørgsmål. Omfanget af myndighedsregler påvirker direkte, hvor dyrt og besværligt det er for virksomheder at drive forretning i USA – og dermed også deres indtjening, marginer og investeringslyst.

Historisk har amerikanske virksomheder ofte peget på regulatoriske byrder som en af de faktorer, der begrænser vækst og investeringer, særligt inden for sektorer som energi, finans og industri. Et stort deregulerings-fremstød med hundredvis af foreslåede ændringer kan derfor på papiret sende et signal om lettere vilkår for amerikanske selskaber – noget markedet typisk har taget positivt imod, når det er blevet annonceret tidligere under Trump-administrationen.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at et forslag om regeltilbagerulning ikke er det samme som en gennemført ændring. Forslag af denne størrelsesorden skal typisk igennem offentlige høringsprocesser, juridisk gennemgang og i mange tilfælde retslige udfordringer, før de reelt træder i kraft eller bliver ophævet permanent.

Del af en bredere dagsorden

Deregulering har været et gennemgående tema i Trump-administrationens økonomiske politik, hvor målsætningen har været at reducere det, administrationen betegner som unødvendige administrative byrder for amerikanske virksomheder. Det seneste forslag om 702 regelrollbacks føjer sig ifølge Investing.com til denne linje og understreger, at deregulering fortsat er et centralt værktøj i regeringens økonomiske strategi.

Konkret hvilke myndighedsområder og brancher der berøres mest af de 702 forslag, fremgår ikke af den tilgængelige information fra Investing.com. Det betyder, at investorer bør holde øje med, hvordan detaljerne udmøntes i de kommende uger og måneder, når enkelte myndigheder offentliggør deres specifikke forslag til regelændringer.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier – hvad enten det er via direkte investeringer, amerikanske ETF’er eller globale indeksfonde – er den regulatoriske retning i USA relevant at følge. Store dereguleringstiltag kan på sigt påvirke konkurrenceforholdene for amerikanske selskaber sammenlignet med europæiske og danske virksomheder, der ofte opererer under strammere regulatoriske rammer, eksempelvis inden for miljø, finans og databeskyttelse.

Samtidig kan en mere lempelig regulatorisk kurs i USA øge det konkurrencemæssige pres på danske eksportvirksomheder og C25-selskaber, der handler med eller konkurrerer på det amerikanske marked. Hvis amerikanske virksomheder oplever lavere efterlevelsesomkostninger, kan det i teorien styrke deres prissætning og indtjeningsevne relativt til udenlandske konkurrenter.

Det er dog for tidligt at vurdere de konkrete markedsmæssige konsekvenser, da forslagene ifølge Investing.com stadig er på et tidligt stadie i processen. NPinvestor vil følge sagen, efterhånden som flere detaljer om de enkelte reguleringsområder bliver offentliggjort.

Læs også: Kinas udenrigsminister beder danske firmaer investere mere i Kina