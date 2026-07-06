Robinhood-aktien op 14 pct. på ny AI-satsning og global ekspansion

Robinhood steg 14 pct. på en uge efter lancering af agentbaseret AI-handel, ny blockchain og udvidelse til nye markeder verden over.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

HOOD.US 112,73 ▲ +3,76% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i Robinhood Markets steg 14 procent i løbet af ugen, efter at det amerikanske fintech-selskab præsenterede en række nye produkter og en international ekspansionsplan. Det skriver Motley Fool-analytiker Joe Tenebruso i et opslag på Yahoo Finance, hvor han peger på selskabets satsning på kunstig intelligens og en ny blockchain-platform som de centrale drivkræfter bag kursstigningen.

Læs mere: Robinhood Markets Aktie (HOOD): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Robinhood har i forvejen omkring 28 millioner kunder fordelt på 38 lande, men selskabet fortsætter altså med at søge nye markeder. Ifølge Motley Fool har opkøbet af den digitale aktivudbyder WonderFi i juni givet Robinhood et fodfæste i Canada, og selskabet planlægger nu også at lancere kryptohandel og mæglervirksomhed i Storbritannien og Singapore.

Tokeniserede aktier i mere end 120 lande

En af de mest markante nyheder er lanceringen af Robinhoods nye “stock tokens” i over 120 lande. Der er tale om tokeniserede gældsinstrumenter, der giver investorer økonomisk eksponering mod populære aktier og ETF’er, og som ifølge Motley Fool kan handles døgnet rundt, alle ugens dage.

Robinhood har desuden udvidet sit populære udbud af perpetual futures i de europæiske markeder, så det nu også omfatter råvarer, ETF’er og valutaer. Det bygger videre på en strategi, hvor selskabet forsøger at tilbyde flere typer af finansielle instrumenter til en global kundebase uden for USA.

AI-agenter skal handle for kunderne

Ifølge Motley Fool var det dog især Robinhoods planer om at integrere flere AI-drevne funktioner i platformen, der fangede investorernes opmærksomhed. Selskabet ønsker at blive et centralt knudepunkt for det, der kaldes agentbaseret AI-handel, hvor kunderne kan lade AI-agenter købe og sælge aktier, optioner og kryptovaluta på deres vegne.

Mange af de nye produkter og tjenester skal ifølge artiklen bygge på Robinhoods nye blockchain-platform, Robinhood Chain. Der er tale om en såkaldt Layer 2-blockchain bygget på Arbitrum-platformen, som integrerer med kendte decentrale finansnetværk som Chainlink og Uniswap.

Kombinationen af global ekspansion, tokeniserede aktier og AI-drevet handel signalerer, at Robinhood forsøger at positionere sig som mere end blot en simpel app til aktiehandel for detailinvestorer. Selskabet bevæger sig i retning af at blive en bredere finansiel infrastruktur, der forbinder traditionelle værdipapirer med kryptomarkedets teknologi og AI-værktøjer.

Relevant for danske investorer i fintech og krypto

For danske investorer, der følger amerikanske vækstaktier eller har eksponering mod fintech- og kryptosektoren, er Robinhoods bevægelser interessante som en indikator for, hvor hurtigt AI og blockchain-teknologi bliver indarbejdet i mainstream finansielle produkter. Selskabets satsning på tokeniserede aktier, der kan handles døgnet rundt, kan på sigt også få betydning for, hvordan traditionelle mæglerhuse i Europa tænker deres egne produkter.

Samtidig understreger Motley Fools analytiker, at Robinhood ikke er blandt de ti aktier, som selskabets eget analyseteam for tiden anbefaler mest til investorer, hvilket er værd at have med i overvejelserne, når man vurderer aktiens potentiale efter den seneste kursstigning.

Læs også: Dubai topper krypto-hubs i Asien, mens Indien vil isolere banker fra krypto