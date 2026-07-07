Robotter til leje: Robotics-as-a-Service vinder frem globalt

Fra hospitalsrobotter til humanoider: Udlejning af robotter breder sig hastigt, da teknologien udvikler sig hurtigere end virksomheder kan følge med til at købe.

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Robotter bliver i stigende grad noget, man lejer frem for køber. Det gælder både hospitalsrobotter, industrirobotter og de nyeste humanoide modeller, skriver BBC. Trenden kaldes “robotics-as-a-service” (RaaS) og vinder frem, fordi robotteknologien udvikler sig så hurtigt, at et køb i dag hurtigt kan blive forældet i morgen.

For investorer, der følger automatiserings- og AI-sektoren, er udviklingen interessant, fordi den peger på en ny forretningsmodel for robotproducenter. I stedet for et engangssalg kan selskaberne opbygge tilbagevendende abonnementsindtægter – en model, der minder om softwarebranchens overgang fra licenser til SaaS for et årti siden.

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Fra hospitalsgange til fabrikshaller

Et konkret eksempel er robotten Moxi fra det Texas-baserede selskab Diligent Robotics. Den fire fod høje, hjulbaserede robot fragter medicinsk udstyr rundt på amerikanske hospitaler og er ifølge BBC blevet så integreret i hverdagen, at plejepersonale hilser på den med “godmorgen” eller giver den et high five.

Diligent Robotics har omkring 100 af robotterne i drift, men hospitalerne ejer dem ikke – de lejer eller abonnerer på dem. Ifølge selskabets driftsdirektør, Todd Brugger, sænker det udgiften for hospitalerne, fordi de undgår en stor engangsinvestering, samtidig med at de løbende får opdateret software og nye funktioner, efterhånden som teknologien udvikler sig.

Modellen dækker typisk ikke kun selve robotten, men også service, vedligeholdelse og opgraderinger i én samlet aftale. I nogle tilfælde kan en fjernstyret ingeniør endda overtage kontrollen med robotten, hvis der opstår problemer, fremgår det af BBC’s gennemgang.

Humanoider som underholdning – og snart som husholdere

Mens industrirobotter og servicerobotter som Moxi allerede er relativt modne produkter, er de nye humanoide robotter stadig under udvikling. Derfor bliver de typisk lejet ud til klart afgrænsede opgaver – ofte underholdning, hvor de kan danse, synge eller optræde ved bryllupper og virksomhedsarrangementer.

Ifølge Ethan Qi, associate director hos analysehuset Counterpoint Research i Beijing, er selv noget så simpelt som en robotdans en teknisk øvelse: En rigtig danser filmes, og videoen bruges til at træne robotten. En ingeniør følger dog ofte stadig med, hvis miljøet eller opgaven ikke er helt standardiseret.

Ambitionerne rækker dog langt ud over dansende robotter til sociale medier, som ofte ses i Kina. Det californiske selskab 1X planlægger senere i år at begynde at levere sin hjemmerobot NEO. Ifølge BBC kan amerikanske kunder med “tidlig adgang” enten betale 20.000 dollar (cirka 138.000 kroner) for at eje robotten, eller vælge et abonnement på 499 dollar (cirka 3.450 kroner) om måneden.

Dar Sleeper, vicepræsident for produkt og design hos 1X, siger til BBC, at et abonnement sænker den økonomiske barriere markant og gør teknologien tilgængelig for langt flere husstande, selv om mange kunder fortsat vælger at købe robotten direkte.

Hurtig teknologisk udvikling favoriserer leje frem for ejerskab

Den centrale forklaring på lejemodellens popularitet er tempoet i den teknologiske udvikling. Ifølge Ethan Qi lancerer robotproducenterne nye hardware-iterationer år for år – ejer man sin robot, kan man ikke bare bytte den ud, men lejer man, kan man løbende opgradere til den nyeste model.

Leje fjerner samtidig behovet for dyb teknisk ekspertise hos kunderne, da problemer i stedet håndteres af producenten eller udlejningsplatformen. Det gør robotteknologi tilgængelig for virksomheder, der ellers ikke ville have haft ressourcerne til at drifte og vedligeholde avancerede maskiner selv, forklarer Qi til BBC.

Det er ikke kun humanoider, der driver efterspørgslen. Det Chicago-baserede selskab Formic har en flåde på mere end 250 industrirobotter, som drives efter en robot-as-a-service-model. Ifølge Formics revenue officer Shawn Fitzgerald er alt inkluderet i den faste månedlige pris – brænder en robotarm ud, leverer Formic en ny uden ekstra regning.

Fitzgerald mener, at den faste betalingsmodel “udjævner konkurrencevilkårene” for mindre virksomheder, der traditionelt ikke har haft råd til at investere i egne fabriksrobotter. Formic tester ifølge BBC også allerede humanoide robotter til industriel brug.

Analytiker Marco Wang fra Interact Analysis peger på, at nogle virksomheder nu forhandler lejeaftaler, hvor prisen direkte kobles til, hvor meget menneskelig arbejdskraft robotten kan erstatte. Ifølge Wang giver udlejningsmodellen samtidig producenterne en oplagt mulighed for at teste deres produkter i virkelige scenarier og indsamle data – hvilket er særligt vigtigt for humanoider, da teknologien “stadig er umoden”, som han udtrykker det.

Kina fremhæves i BBC’s dækning som en tidlig førende nation inden for humanoide robotter, hvor et voksende antal udlejningsordninger allerede tester maskinerne i hoteller og rengøringsopgaver – erfaringer, der kan bane vejen for fremtidig brug i private hjem.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger robotik- og automatiseringssektoren, understreger udviklingen, at forretningsmodellen omkring robotter er ved at ændre sig lige så meget som selve teknologien. En overgang til abonnementsbaserede indtægter kan på sigt give robotproducenter mere forudsigelige og tilbagevendende pengestrømme – noget der historisk har været attraktivt for investorer i software- og teknologiselskaber.

Samtidig illustrerer eksemplerne fra Diligent Robotics, 1X og Formic, at markedet for robot-udlejning stadig er i en tidlig fase, hvor selskaberne konkurrerer om at etablere sig som foretrukne leverandører, mens teknologien – især inden for humanoider – fortsat modnes.