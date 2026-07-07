Zcash-whale fordobler shortposition til 14,9 mio. dollar – kan ZEC ramme 410 dollar?

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Privatkoinen Zcash (ZEC) er under pres, efter at prisen for tredje dag i træk er blevet afvist ved 475 dollar og siden har sat lavere lavpunkter. Ifølge AMBCrypto handlede ZEC senest til 437 dollar efter et fald på 1,74 procent på døgnbasis, og kursen har på et tidspunkt rørt en bund på 441 dollar. Samtidig viser data, at en kendt trader har fordoblet sin shortposition i ZEC til knap 14,9 millioner dollar – et signal om, at i hvert fald én stor markedsaktør venter yderligere kursfald.

Nyheden er relevant for danske kryptoinvestorer, fordi Zcash er en af de mest omtalte såkaldte privacy coins, og bevægelser i futures-markedet ofte fungerer som en tidlig indikator for, hvor pengestrømmene i altcoin-markedet bevæger sig hen. Når store aktører øger deres shortpositioner markant, kan det både afspejle en reel forventning om fald og samtidig påvirke den kortsigtede kursdannelse, hvis andre handlende følger trop.

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Trader fordobler sit væddemål mod ZEC

Ifølge data fra Onchain Lens, som AMBCrypto henviser til, har traderen Garret Jin øget sin shortposition i Zcash til 32.759,57 ZEC svarende til omkring 14,9 millioner dollar. Positionen er indtil videre gået imod ham, idet han ifølge de samme data står med et urealiseret tab på cirka 42.000 dollar og desuden har betalt omkring 17.000 dollar i finansieringsomkostninger for at holde positionen åben.

At Jin alligevel har valgt at udvide sin short, selv med tab på bogen, tolkes af AMBCrypto som et udtryk for, at han fortsat forventer yderligere nedside i ZEC. Det står i kontrast til, at mange andre markedsdeltagere ifølge data fra Coinalyze samtidig ser ud til aktivt at lukke deres positioner i markedet – hvilket normalt sker, når frygten for yderligere tab breder sig.

Ser man på det bredere billede af positioneringen i markedet, viser Long-Short-forholdet på børserne Binance og OKX ifølge Coinalyze et gennemsnit på 0,6, mens det samlede forhold på tværs af markedet er faldet til 0,83. Det betyder, at omkring 54 procent af de åbne positioner er shorts, mens 45 procent er longs – et forhold under 1, som typisk indikerer, at flertallet af de handlende for tiden satser på fortsatte kursfald.

Store udsving i futures-strømmene

Ud over positioneringen peger data fra CoinGlass, som AMBCrypto citerer, på betydelig aktivitet i futures-markedet for Zcash de seneste dage. Over de seneste tre døgn har ZEC-futures ifølge disse tal set udstrømninger for omkring 727 millioner dollar mod indstrømninger på 721 millioner dollar – altså en netto-udstrømning, der antyder, at mange handlende har lukket deres positioner.

Ser man alene på det seneste døgn, er billedet endnu tydeligere: Her steg udstrømningerne til 297 millioner dollar, mens indstrømningerne faldt til 292 millioner dollar. At udstrømningerne konsekvent overstiger indstrømningerne tolkes typisk som et tegn på, at handlende trækker sig ud af markedet af frygt for yderligere fald, snarere end at nye positioner bliver bygget op i stor stil.

Teknisk billede peger fortsat nedad

Momentum-indikatorerne for Zcash understøtter ifølge AMBCrypto det bearishe billede. Relative Strength Index (RSI) er faldet fra 54 til 49, hvilket betyder, at indikatoren nu befinder sig i det bearishe territorium – et tegn på, at sælgerne igen har taget kontrollen over prisdannelsen.

Samtidig forbliver MACD-indikatoren negativ, hvilket ifølge analysen bekræfter, at sælgerne fortsat har et solidt overtag i markedet. Kombinationen af svag momentum, faldende RSI og negativ MACD tegner et billede af en svag markedsstruktur, hvor yderligere kursfald ikke kan udelukkes, hvis den nuværende trend fortsætter.

Fortsætter nedturen, peger AMBCryptos analyse på, at ZEC kan falde til omkring 410 dollar, mens et mere bearish scenarie kunne sende prisen helt ned til 386 dollar. Omvendt kan et kortvarigt tilbagefald, der udløser en likvidering af shortpositioner, potentielt sende kursen tilbage over 450 dollar med 465 dollar som et kortsigtet mål, hvis sælgerpresset aftager.

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For investorer, der følger altcoin-markedet tæt, understreger situationen omkring Zcash, hvor hurtigt sentimentet kan skifte, når store aktører flytter deres positioner markant. Selvom en enkelt traders shortposition ikke i sig selv afgør retningen for en hel kryptovaluta, kan den kombineret med negative futures-strømme og svage tekniske indikatorer give et fingerpeg om, hvilken vej momentum peger på kort sigt.