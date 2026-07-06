Rocket Lab køber Iridium for 8 mia. dollar – udfordrer nu Starlink

Rocket Lab har indgået aftale om at overtage satellitselskabet Iridium for 8 mia. dollar. Opkøbet kan gøre rumaktien til en reel Starlink-konkurrent.

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Rumfartsselskabet Rocket Lab har indgået en aftale om at opkøbe satellitkommunikationsvirksomheden Iridium Communications for omkring 8 mia. dollar. Det skriver Keith Noonan fra The Motley Fool i en analyse gengivet af Yahoo Finance. Handlen, der finansieres med en kombination af kontanter og aktier, kan ifølge analysen gøre Rocket Lab til en direkte konkurrent til SpaceX’ satellittjeneste Starlink.

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Rocket Lab er i dag nummer to på markedet for kommercielle raketopsendelser, kun overgået af Elon Musks SpaceX, ifølge Motley Fool. Med opkøbet af Iridium bevæger selskabet sig nu ind på et nyt forretningsområde, hvor det for alvor kan udfordre SpaceX’ dominans inden for satellitbaseret mobilkommunikation.

Stærk vækst trods kursfald fra toppen

Rocket Lab-aktien handles ifølge Motley Fool omkring 32 pct. under sit rekordniveau, men er alligevel steget cirka 187 pct. over det seneste år. Selskabet har i skrivende stund en markedsværdi på omtrent 58,6 mia. dollar, hvilket svarer til en værdiansættelse på cirka 64 gange årets forventede omsætning – et niveau der afspejler investorernes store forventninger til fremtidig vækst.

Selskabets seneste kvartalsregnskab understøtter den optimistiske fortælling. Den 7. maj offentliggjorde Rocket Lab tal for første kvartal af sit indeværende regnskabsår, der sluttede 31. marts. Her steg omsætningen med 63,5 pct. år over år til 200,3 mio. dollar, hvilket ifølge Motley Fool var omkring 11 mio. dollar bedre end analytikernes gennemsnitlige estimat.

Underskuddet per aktie landede på 0,02 dollar i kvartalet, hvilket var mindre negativt end det gennemsnitlige analytikerestimat på et tab på 0,04 dollar per aktie. Rocket Lab har over flere kvartaler opbygget et ry for at overgå markedets forventninger, hvilket har været en væsentlig drivkraft bag den kraftige kursstigning det seneste år.

Iridium skal styrke marginer og konkurrenceevne

Ifølge Motley Fool forventes handlen med Iridium at blive lukket i første halvdel af 2027. Selvom både lukningen af aftalen og den efterfølgende integration af Iridium kan skabe kortsigtet volatilitet i Rocket Lab-aktien, beskriver analysen opkøbet som et lovende strategisk træk.

På markedet for raketopsendelser ligger Rocket Lab fortsat langt bagefter SpaceX i markedsandel, men selskabet har ifølge Motley Fool en solid position sammenlignet med øvrige udbydere i branchen. Ved at kombinere denne styrke med Iridiums etablerede satellitbaserede mobilkommunikationsforretning ser sammenlægningen ud til at kunne skabe betydelige synergier mellem de to virksomheder.

Analysen fremhæver desuden, at kombinationen af de to selskaber ventes at kunne løfte Rocket Labs indtjeningsmarginer markant, i takt med at satellitkommunikationsforretningen typisk har en mere favorabel omkostningsstruktur end den kapitaltunge raketopsendelsesforretning.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger rumfartssektoren og de store amerikanske vækstaktier, er sagen interessant som endnu et eksempel på konsolidering inden for satellitkommunikation – et område der de seneste år er blevet stadig mere strategisk vigtigt, blandt andet i lyset af global efterspørgsel efter satellitbaseret internet og kommunikation i afsidesliggende områder.

Rocket Lab-aktien er allerede en af de mest omtalte rumfartsaktier på det amerikanske marked, og opkøbet af Iridium kan potentielt ændre selskabets forretningsprofil markant, fra primært at være en udbyder af raketopsendelser til også at blive en central spiller inden for satellitkommunikation. Samtidig understreger den høje værdiansættelse på 64 gange forventet omsætning, at markedet allerede har indregnet betydelige fremtidige vækstforventninger i kursen – hvilket typisk øger risikoen for store kursudsving, hvis selskabet ikke leverer som forventet.

Investorer, der overvejer aktien, bør ifølge analysen fra Motley Fool holde øje med, hvordan integrationen af Iridium forløber frem mod den forventede lukning af handlen i første halvdel af 2027, samt om Rocket Lab formår at fastholde sit stærke momentum i omsætningsvækst og resultatforbedringer i de kommende kvartaler.

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