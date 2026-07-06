CVS Health vs. UnitedHealth: Hvem vinder omsætningskampen i 2026?

CVS Health øger omsætningen mere end UnitedHealth i første kvartal 2026, men UnitedHealth har den klart højeste indtjeningsmargin.

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To af USA’s største sundhedskoncerner, CVS Health og UnitedHealth, har begge lagt et regnskab for første kvartal 2026 frem, der viser fortsat vækst – men med markant forskellig fart og profitabilitet. Det fremgår af en analyse fra Motley Fool, gengivet af Yahoo Finance, der sammenligner de to selskabers omsætningsudvikling gennem det seneste halvandet år.

CVS Health leverede i første kvartal en omsætning på 100,4 milliarder dollar, svarende til en vækst på 6 procent i forhold til samme periode året før. UnitedHealth kom ind med en større samlet omsætning på 111,7 milliarder dollar, men med en betydeligt mere afdæmpet vækstrate på 2 procent. Selv om UnitedHealth altså fortsat er det største selskab målt på topline, er det CVS, der for øjeblikket vokser hurtigst.

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To vidt forskellige forretningsmodeller

De to sundhedsgiganter opererer begge i den amerikanske sundhedssektor, men med vidt forskellige indtægtskilder. CVS Health tjener sine penge på en kombination af sygeforsikring, forvaltning af receptpligtige lægemiddelprogrammer (såkaldt pharmacy benefit management) og et landsdækkende net af apoteker. Ifølge Motley Fool stammer omkring 32 milliarder dollar af CVS’ samlede kvartalsomsætning på 100,4 milliarder dollar alene fra selskabets omkring 9.000 apoteksbutikker.

UnitedHealth har en mere koncentreret forretningsmodel bygget op omkring sundhedsforsikring kombineret med direkte drift af klinikker og lægebehandling. Selskabet er i gang med at trække sig ud af sine ikke-amerikanske aktiviteter for i stedet at fokusere fuldt ud på sin amerikanske kernevirksomhed, fremgår det af analysen.

Indtjeningsmargin: UnitedHealth vinder på bundlinjen

Selv om CVS har den bedste vækst i toppen af regnskabet, ser billedet anderledes ud, når man kigger på indtjeningsevnen. UnitedHealth rapporterede en nettoresultatmargin på cirka 6 procent for kvartalet, der udløb 31. marts 2026, mens CVS Health lå på omkring 3 procent, altså kun det halve.

Det illustrerer en klassisk problemstilling for investorer i detailtunge sundhedskoncerner: Høj omsætningsvækst driver ikke nødvendigvis samme vækst i overskud, når marginerne i apoteks- og detailleddet typisk er langt tyndere end i forsikringsdrift. UnitedHealths forretningsmodel med forsikringspræmier og styret sundhedsdrift giver historisk set en mere stabil og højere indtjeningsmargin end CVS’ detailtunge model.

Strategiske skridt hos begge selskaber

Begge selskaber har for nylig taget konkrete strategiske skridt. CVS Health har fået retslig godkendelse til at sælge sin Omnicare-forretning til GenieRx, hvilket renser op i porteføljen og lader selskabet koncentrere sig om kerneforretningen inden for apotek og forsikring.

UnitedHealth har på sin side annonceret en gradvis reduktion af krav om forhåndsgodkendelse (prior authorization) for læger i landdistrikter, en ændring der kan mindske administrativt bøvl for både patienter og behandlere, samtidig med at selskabet fortsætter udfasningen af internationale aktiviteter for at samle kræfterne om det amerikanske marked.

Set over en længere periode viser tallene fra selskabernes regnskaber en klar tendens: CVS Healths kvartalsomsætning er steget fra 91,2 milliarder dollar i andet kvartal 2024 til de nuværende 100,4 milliarder dollar, mens UnitedHealth i samme periode er gået fra 98,9 milliarder dollar til 111,7 milliarder dollar. Begge selskaber har dermed leveret solid vækst, men UnitedHealths fremgang er fladet mere ud det seneste år, mens CVS har fastholdt et højere tempo.

Hvad betyder det for investorer

Ifølge Motley Fool har begge selskaber hævet deres forventninger til hele 2026, hvilket signalerer, at ledelserne i begge koncerner ser positivt på resten af året. Det kan gøre begge aktier interessante for investorer, der ønsker eksponering mod den amerikanske sundhedssektor, men de repræsenterer forskellige risikoprofiler.

For danske investorer, der har adgang til amerikanske aktier gennem de fleste danske banker og handelsplatforme, kan sammenligningen tjene som en påmindelse om, at “sundhedssektor” dækker over meget forskellige forretningsmodeller med hver deres styrker. CVS Health tilbyder eksponering mod detailapoteker og et bredere forbrugerdrevet forretningsben, mens UnitedHealth i højere grad er en ren forsikrings- og sundhedsdriftsvirksomhed med historisk stærkere marginer. Begge aktier handles i dollar, hvilket betyder, at afkastet for danske investorer også påvirkes af udviklingen i dollarkursen over for kronen.

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