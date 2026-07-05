Strategy dropper “aldrig-sælg”-linje: Åbner for salg af bitcoin for 1,25 mia. dollar

Michael Saylors Strategy ændrer kurs efter voldsomt kursfald. Selskabet åbner nu for at sælge bitcoin – noget det aldrig har gjort før.

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MSTR.US 100,77 ▲ +7,90% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Bitcoin-selskabet Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy, har annonceret en markant ændring af sin hidtidige strategi omkring bitcoin. Selskabet, der er ledet af Michael Saylor, har for første gang åbnet for muligheden for at sælge dele af sin enorme bitcoin-beholdning – et brud med den linje, virksomheden har fastholdt gennem flere år. Det skriver Motley Fool-analytiker Neil Patel i en artikel bragt af Yahoo Finance.

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Nyheden kommer på et tidspunkt, hvor Strategy-aktien har mistet store dele af sin værdi. Aktien nåede sin all-time high på 473,83 dollar i november 2024, men handlede pr. 1. juli i år til blot 93,39 dollar. Ifølge Motley Fool er aktien faldet 43 procent i årets første seks måneder alene, mens bitcoin i samme periode har handlet mere end 50 procent under sin top.

Nyt kapital-framework skal give fleksibilitet

Den 29. juni annoncerede Strategy et nyt bestyrelsesgodkendt “digital credit capital framework”. Kernen i det nye setup er en kontant dollarreserve, som til enhver tid skal svare til mindst 12 måneders udbytte- og renteudgifter, fremgår det af selskabets meddelelse gengivet af Motley Fool.

Samtidig har selskabet godkendt tilbagekøbsprogrammer på 1 milliard dollar for henholdsvis almindelige aktier og præferenceaktier. Men det mest opsigtsvækkende element er, at Strategy nu har givet sig selv mandat til at sælge op til 1,25 milliarder dollar i bitcoin – noget selskabet aldrig tidligere har haft en officiel bemyndigelse til.

Det markerer et klart skifte fra den “aldrig sælg bitcoin”-holdning, som har defineret Strategys identitet, siden virksomheden under Michael Saylors ledelse for alvor begyndte at akkumulere bitcoin på balancen. Selskabet har i årevis fremstået som selve symbolet på institutionel bitcoin-tro, og en potentiel opgivelse af den holdning kan af mange investorer opfattes som et ideologisk vendepunkt.

Hvorfor ændrer Strategy kurs nu?

Ifølge Motley Fool skal ændringen ses i lyset af, at Strategys forretningsmodel er dybt afhængig af markedsforholdene. Når bitcoin stiger, vokser selskabets balance markant i værdi, og fordi aktien fungerer som en form for gearet eksponering mod bitcoin, stiger MSTR-aktien typisk endnu mere end selve kryptovalutaen.

Men den mekanisme virker begge veje. I det nuværende bjørnemarked er selskabet blevet tvunget til at justere sin spilleplan for fortsat at kunne honorere sine forpligtelser – herunder udbyttebetalinger på det udestående STRC-produkt, som er en form for evigtvarende præferenceaktie. Ifølge artiklen er det stadig et centralt mål for Strategy at øge mængden af bitcoin per aktie, men evnen til at betale udbytte på præferenceaktierne er nu sidestillet som en prioritet.

Det nye framework giver derfor selskabet mulighed for at reagere hurtigere på markedsudviklingen, uanset om det er aktiekursen, præferenceaktierne eller bitcoin-prisen, der bevæger sig. Afhængigt af hvor de tre aktiver handler, kan Strategy nu vælge de kapitalmarkedstransaktioner – herunder køb eller salg – som analytikeren vurderer bedst gavner selskabets investorer.

Ubetrådt territorium for markedet

Motley Fool-analytikeren peger på, at markedets skepsis over for Strategys nye kurs delvis skyldes, at der ikke findes historiske paralleller til den forretningsmodel, selskabet har bygget op. Ingen andre børsnoterede selskaber har tidligere forsøgt at drive en så udpræget bitcoin-centreret balance i denne skala, hvilket gør det svært for investorer at vurdere, om skiftet er et sundhedstegn eller et faresignal.

For danske investorer, der har eksponering mod MSTR-aktien enten direkte eller via ETF’er og fonde med bitcoin-relateret indhold, er nyheden relevant, fordi den understreger den forhøjede volatilitet, der er forbundet med selskabets forretningsmodel. Strategy-aktien har længe fungeret som en populær, men risikofyldt, indirekte adgang til bitcoin-eksponering for investorer, der ikke ønsker at handle kryptovalutaen direkte – og den seneste udvikling viser, at denne gearing kan slå hårdt begge veje.

Analytikeren bag artiklen understreger samtidig, at historien har vist, at kraftige bjørnemarkeder i bitcoin tidligere er blevet afløst af nye opgangsperioder, og at kryptovalutaen fortsat vurderes at have et betydeligt langsigtet potentiale. Om Strategys nye fleksible tilgang til kapitalforvaltning viser sig at være en klog tilpasning eller et tegn på voksende pres, vil formentlig først vise sig, når bitcoin-markedet igen finder mere stabil grund.

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