London mister ni ud af ti delebiler efter Zipcars exit

Zipcars exit fra London har udslettet 89% af delebilsflåden. Kun 330 biler er tilbage, og konkurrenter som Stellantis-ejede Free2move tøver med at fylde hullet.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

CAR.US 163,44 ▲ +11,23% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Antallet af delebiler i London er styrtdykket med 89 procent, siden det amerikanskejede selskab Zipcar i december 2025 trak sig ud af den britiske hovedstad. Det viser tal fra den britiske interesseorganisation Collaborative Mobility (CoMoUK), som The Guardian omtaler. Hvor der tidligere var omkring 2.800 delebiler til rådighed i London, er der nu kun 330 tilbage seks måneder efter Zipcars exit.

Læs mere: Avis Budget Group Aktie (CAR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Zipcar dominerede tidligere Londons marked for bildeling, hvor kunder via en app kan booke og låse biler op, som står parkeret rundt om i byen. Selskabets pludselige beslutning om at forlade markedet efterlod et hul, som endnu ikke er blevet fyldt, og udviklingen rammer både forbrugere og udbydere af delebiler i en by, hvor 42 procent af befolkningen ifølge CoMoUK ikke ejer egen bil.

Tidligere Zipcar-kunder overvejer at købe egen bil

Konsekvensen af det kraftige fald i udbuddet er, at mange tidligere brugere af Zipcar nu overvejer selv at anskaffe sig en bil. En undersøgelse fra CoMoUK blandt 216 tidligere Zipcar-kunder viser, at 9 procent allerede har købt eller leaset en bil for at erstatte delebilsordningen, mens hele 55 procent overvejer at gøre det samme.

Det er et paradoks set fra et klima- og trafikperspektiv, da delebilsordninger normalt netop har til formål at reducere det samlede antal biler i en by, sænke CO2-udledningen og spare brugerne for udgifterne ved at eje egen bil. Når titusindvis af tidligere brugere i stedet overvejer at købe eller lease en bil, risikerer man en modsatrettet effekt på både trængsel og udledning i London.

Konkurrenter tøver med at udfylde hullet

Flere aktører har luftet interesse for at udvide i London efter Zipcars exit. Det gælder Free2move, som ejes af den fransk-italiensk-amerikanske bilkoncern Stellantis, samt Enterprise Car Club og den britiske udbyder Co Wheels. Ifølge The Guardian har ingen af selskaberne dog endnu truffet en konkret beslutning om at øge antallet af biler markant.

Også peer-to-peer-tjenester som Hiyacar og Turo, hvor private bilejere udlejer deres egne biler via en app, har oplevet stigende interesse. Disse platforme er dog afhængige af, at private ejere selv vælger at stille deres biler til rådighed, hvilket gør udbuddet mere usikkert og sværere at skalere hurtigt i forhold til traditionelle delebilsflåder.

Ifølge Richard Dilks, adm. direktør for CoMoUK, er situationen alvorlig for en branche, der ellers klarer sig godt andre steder i Europa. »Vi er massivt nede samlet set. Det er et katastrofalt resultat for en sektor, der klarer sig godt i resten af Europa,« siger han til The Guardian.

Fragmenteret regulering bremser genopretning

Dilks peger på, at manglen på centraliserede regler og ensartede processer på tværs af Londons 32 bydele gør det unødvendigt besværligt for udbydere at etablere sig i hele byen. Nogle bydele har ifølge ham sænket gebyrer og gjort licensproceduren lettere, men billedet er stadig meget uensartet fra bydel til bydel.

Det står i kontrast til andre former for delt transport i London, herunder de elektriske bycykler fra Lime og Forest, som administreres centralt af transportmyndigheden Transport for London (TfL). »Hvis der er levedygtighed, burde der stå en kø af folk og banke på døren. Men det gør der ikke, og der er ikke én dør,« siger Dilks til avisen.

Tilbagegangen står også i skarp kontrast til Transport for Londons egne ambitioner. For ti år siden havde myndigheden en målsætning om en million brugere af delebiler inden 2025, men antallet af biler i markedet er nu under en femtedel af, hvad det var dengang.

Baggrund: Zipcars exit og Avis Budgets prioriteringer

Zipcar blev grundlagt i USA i 2000 og fusionerede i 2010 med den britiske konkurrent Streetcar for at styrke sin position på det britiske marked. Selskabet ejes i dag af den amerikanske biludlejningsgigant Avis Budget Group, som ifølge The Guardian valgte at lukke den underskudsgivende London-forretning ned og koncentrere Zipcar-mærket om det amerikanske marked.

For danske investorer med aktier i store europæiske bilkoncerner er sagen et eksempel på, hvor svært det kan være at drive lønsom bildeling i selv en storby med gode forudsætninger som London. Stellantis’ Free2move-forretning nævnes som en af de aktører, der overvejer at udvide, men afventer tilsyneladende klarere rammevilkår, før man investerer for alvor i flere biler til det britiske marked.

Læs også: HSBC nedgraderer Stellantis-aktien på baggrund af stigende tilbagekaldelser