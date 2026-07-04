Sundhed og data slår lønnen: Her er de mest tilfredse jobs i USA

Ny Monster-analyse viser, at sundhedspersonale og data science-folk topper listen over høj trivsel på jobbet – foran finans og jura.

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Det er ikke lønnen alene, der afgør, om medarbejdere trives på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra det amerikanske jobsite Monster, som Business Insider omtaler. Sundhedspersonale, matematik- og data science-professionelle samt naturvidenskabelige teknikere topper listen over de jobs med den bedste samlede arbejdspladsoplevelse.

For danske investorer, der følger udviklingen i arbejdsmarkedet og de sektorer, hvor kapital og talent strømmer hen, er analysen interessant læsning. Den peger nemlig på, at sektorer som sundhed og data i stigende grad tiltrækker og fastholder medarbejdere – en dynamik, der kan have betydning for både produktivitet og lønpres i disse brancher fremover.

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Otte kategorier og syv faktorer bag rangeringen

Ifølge Business Insider har Monster gennemgået jobs fordelt på otte overordnede kategorier og vurderet dem ud fra en bred vifte af faktorer. Ud over løn indgår blandt andet arbejdspladskultur, jobsikkerhed, kvaliteten af ledelsen, balancen mellem arbejde og fritid samt karrieremuligheder på længere sigt.

Monster har derudover inddraget mere bløde parametre som medarbejdernes tilfredshed med topledelsen og virksomhedernes arbejde med mangfoldighed, ligestilling og inklusion. Data er indsamlet fra begyndelsen af 2026 og frem til april, baseret på anmeldelser og vurderinger fra store job- og virksomhedsanmeldelsessider, skriver Business Insider.

Sundhed og data i top – men konkurrencen er tæt

På en skala fra et til fem point ligger sundhedspersonale øverst med en score på 3,86, tæt fulgt af matematik- og data science-professionelle med 3,85 point og naturvidenskabelige teknikere med 3,81 point. Herefter følger en række jobs inden for uddannelse, naturvidenskab og undervisning, som alle scorer 3,78 point.

Længere nede på listen finder man jurister med 3,70 point og finansprofessionelle med 3,69 point, mens ingeniører, underholdnings- og sportsprofessionelle samt arkitekter og landmålere også placerer sig i den øverste halvdel af top 15. Byggefagfolk med støttefunktioner ligger med 3,59 point på niveau med forretningsudviklere, hvilket ifølge Monster viser, at også praktiske, håndværksmæssige jobs kan give høj trivsel.

Administrative medarbejdere runder top 15 af med en score på 3,54 point. Ifølge Monster er forskellen mellem den bedst placerede og den 15.-bedst placerede jobkategori forholdsvis lille, hvilket ifølge selskabet indikerer, at en stærk arbejdspladsoplevelse kan opnås på tværs af meget forskellige fagområder.

Løn er ikke hele historien

Monster understreger i sin rapport, at kompensation naturligvis spiller en rolle, men at jobsøgende bør se på det større billede. “It’s worth looking beyond salary to factors like workplace culture, leadership quality, growth opportunities, and work-life balance,” skriver Monster i rapporten, som Business Insider citerer.

Budskabet er relevant langt ud over det amerikanske arbejdsmarked. Også danske virksomheder kæmper i disse år om at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst inden for sundhedssektoren og it/data, hvor efterspørgslen efter specialister er stor. Undersøgelser af denne type kan give et fingerpeg om, hvilke brancher der har et konkurrencemæssigt forspring, når det gælder om at holde på medarbejderne – noget der i sidste ende kan smitte af på virksomhedernes produktivitet og dermed indtjening.

For investorer, der kigger på sundheds- og techaktier, er trivsel og evnen til at fastholde specialiseret arbejdskraft en faktor, der sjældent optræder direkte i regnskaberne, men som over tid kan påvirke selskabers evne til at eksekvere på strategi og vækstplaner. Sektorer med høj medarbejdertilfredshed har typisk lavere personaleomsætning, hvilket kan reducere omkostninger til rekruttering og oplæring.

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