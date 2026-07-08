Sådan har C25 klaret sig i 2026

Demant topper 2026-listen, men det er bankerne og en Ørsted-genopretning, der for alvor tegner mønsteret i det danske aktiemarked.

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Det danske C25-indeks tegner et broget billede i 2026. Høreapparat-koncernen Demant fører an med en stigning på 31,8 procent år til dato, mens Coloplast ligger i bunden med et fald på 25,9 procent. Men ser man nærmere på tallene, handler historien i år mindre om enkeltaktier og mere om en rotation: Selskaber, der har haltet gennem det seneste år, er kommet stærkt igen i 2026, mens flere af de tidligere store vindere er bremset op. Det viser NPinvestors egen opgørelse af C25-selskabernes afkast, både år til dato og over det seneste år.

Se den fulde oversigt i tabellen nedenfor.

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# Selskab I år 1 år 1 Demant A/S +31,8% +6,4% 2 Orsted A/S +19,8% -44,9% 3 Danske Bank A/S +14,9% +40,7% 4 Carlsberg A/S +13,3% +3,5% 5 Pandora A/S +9,7% -28,3% 6 A.P. Møller – Mærsk A/S +8,9% +32,3% 7 Novonesis (Novozymes) A/S +4,5% -9,7% 8 Nordea Bank Abp +4,4% +35,1% 9 Vestas Wind Systems A/S +3,0% +68,9% 10 DSV Panalpina A/S +2,6% +6,9% 11 Novo Nordisk A/S -2,8% -27,2% 12 ROCKWOOL International A/S -3,9% -24,7% 13 Tryg A/S -7,7% -6,5% 14 Genmab A/S -8,9% +39,7% 15 Royal Unibrew A/S -17,3% -11,9% 16 GN Store Nord -18,3% -7,6% 17 Coloplast A/S -25,9% -33,2%

Bankerne holder hjulene i gang

Danske Bank er et af de tydeligste eksempler på styrke i begge tidsperspektiver: Aktien er steget 14,9 procent i år oven på en fremgang på hele 40,7 procent det seneste år. Nordea følger samme spor, om end mere afdæmpet i 2026 med en stigning på 4,4 procent efter en etårsgevinst på 35,1 procent. For danske investorer med finanssektoren i porteføljen har det været et stabilt hjørne af markedet, hvor både kort og langt sigt peger samme vej.

Ørsted vender tilbage fra bunden

Den mest markante bevægelse findes hos Ørsted. Energiselskabet er steget 19,8 procent i år til dato — den næstbedste præstation i indekset — men står stadig med et etårs-fald på 44,9 procent. Det illustrerer, hvor dybt aktien var i knæ, før den begyndte at rette sig, og understreger, at årets fremgang skal ses i lyset af et meget lavt udgangspunkt. Samme mønster, om end mindre udtalt, ses hos Pandora, der er op 9,7 procent i 2026 efter et fald på 28,3 procent over det seneste år.

Sundhedssektoren skuffer i 2026

Modsat billedet i banksektoren har flere af C25’s sundhedsnavne haft et svært år. Novo Nordisk, indeksets tungeste aktie, er ned 2,8 procent år til dato oven på et etårsfald på 27,2 procent — en usædvanlig svag periode for en aktie, der i mange år bar det danske marked. Coloplast er indeksets svageste performer i 2026 med et fald på 25,9 procent, og har samtidig tabt 33,2 procent over det seneste år. Genmab byder på en mere blandet historie: Aktien er ned 8,9 procent i år, men står stadig 39,7 procent højere end for et år siden, hvilket viser, at nedturen i 2026 kommer efter en periode med markant fremgang.

Sidste års vindere er bremset op

Vestas Wind Systems er et af de tydeligste eksempler på en opbremsning. Aktien leverede et etårsafkast på hele 68,9 procent, men er kun steget 3,0 procent i 2026. Det samme mønster gælder for A.P. Møller – Mærsk, der er op 32,3 procent det seneste år, men blot 8,9 procent i år til dato. For investorer, der har haft disse aktier i porteføljen gennem længere tid, er budskabet, at et stærkt etårsafkast ikke nødvendigvis fortsætter i samme tempo.

Hvad betyder det for danske investorer

Tabellen viser et C25-indeks i bevægelse, hvor der ikke er én entydig fortælling, men flere samtidige strømninger: en bankfremgang, en genopretning i energisektoren og en opbremsning blandt tidligere højtflyvende vækstaktier. For investorer er det værd at bemærke, at afkast over hhv. ét år og år til dato kan fortælle vidt forskellige historier om samme aktie — som det ses hos både Ørsted og Genmab. Tallene er et øjebliksbillede af markedet, som det ser ud i dag, og siger intet om, hvordan de enkelte aktier vil udvikle sig fremover. De bør derfor læses som baggrundsviden og ikke som en anbefaling om køb eller salg.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 8. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.