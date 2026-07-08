Le Pen vil stille op til fransk præsidentvalg i 2027 trods dom

Marine Le Pen bekræfter kandidatur til præsidentvalget i 2027 på trods af en ny dom. Nyheden kan give ny politisk usikkerhed på de franske markeder.

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Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen bekræfter, at hun agter at stille op til det næste franske præsidentvalg i 2027. Det skriver Børsen. Meldingen kommer på trods af, at Le Pen for nylig igen er blevet kendt skyldig i en retssag, hvilket ellers har rejst spørgsmål om hendes politiske fremtid.

Le Pen, der leder partiet Rassemblement National (RN), er en af de mest markante skikkelser i fransk politik og har ved flere tidligere valg været tæt på at nå Élysée-paladset. Hendes fortsatte kandidatur betyder, at der igen tegner sig et opgør mellem den nationalkonservative fløj og de øvrige franske partier op til valget i 2027.

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Politisk usikkerhed kan smitte af på markederne

For investorer med eksponering mod Frankrig og eurozonen er sagen ikke kun et politisk anliggende. Historisk har stigende opbakning til Le Pen og RN flere gange skabt nervøsitet på de finansielle markeder, herunder i det franske aktieindeks CAC40, i den franske stat obligationsrente og i euroen over for andre valutaer.

Baggrunden er, at investorer traditionelt har set RN’s økonomiske politik som en potentiel risiko for Frankrigs offentlige finanser og landets forhold til EU. Frankrig kæmper i forvejen med et stort budgetunderskud og en høj statsgæld, og enhver politisk uro, der kan påvirke landets kreditværdighed, følges tæt af kreditvurderingsbureauer og obligationsinvestorer.

Spændet mellem franske og tyske statsobligationsrenter — den såkaldte OAT-Bund-spænd — er ofte blevet brugt som en temperaturmåler for markedets politiske nervøsitet i Frankrig. Store udsving i dette spænd har tidligere sammenfaldet med perioder, hvor RN’s chancer i meningsmålingerne er steget markant.

Dommen skaber usikkerhed om kandidaturet

Ifølge Børsen er Le Pen blevet kendt skyldig i en retssag, hvilket i udgangspunktet har rejst tvivl om, hvorvidt hun overhovedet kan stille op til præsidentvalget. Trods dette har hun nu bekræftet sit kandidatur, hvilket sender et klart politisk signal om, at hun og RN ikke agter at trække sig fra kampen om Élysée-paladset.

Det juridiske efterspil kan dog fortsat få betydning for, om Le Pen reelt kan stille op, når valget nærmer sig i 2027. En eventuel appel eller yderligere retslige skridt vil kunne trække sagen i langdrag og skabe usikkerhed om, hvem der i sidste ende bliver RN’s kandidat, hvis Le Pen mod forventning skulle blive udelukket.

Denne type juridisk usikkerhed omkring en af Frankrigs mest indflydelsesrige politikere er i sig selv en faktor, som markedsdeltagere typisk holder øje med, fordi det kan påvirke sandsynlighedsberegningerne for valgudfaldet og dermed den politiske risikopræmie, investorer kræver for at eje franske aktiver.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod europæiske aktier eller obligationer gennem fonde og indeksprodukter, er fransk politisk stabilitet relevant, fordi Frankrig er en af eurozonens største økonomier og en central del af mange brede europæiske indeks. Uro omkring landets politiske retning kan derfor smitte af på bredere europæiske markedsindeks, som mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger er eksponeret mod.

Samtidig kan udsving i euroen som følge af politisk usikkerhed i Frankrig have en afsmittende effekt på danske eksportvirksomheder og selskaber med stor omsætning i eurozonen, selv om den danske krone er fastkurspolitisk bundet tæt op ad euroen. Investorer med fokus på europæiske statsobligationer bør derfor holde øje med udviklingen i det franske politiske landskab frem mod 2027, ligesom udviklingen i sagen mod Le Pen kan blive en tilbagevendende kilde til markedsvolatilitet i de kommende måneder.