Berkshire Hathaway er reelt et forsikringsselskab i forklædning

Berkshire Hathaways succes bygger på forsikringsfloat, ikke kun aktieinvesteringer. Med ny topchef Greg Abel og 400 mia. dollar i kassen er modellen stadig intakt.

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Berkshire Hathaway fremstår for de fleste investorer som et industrikonglomerat med ejerandele i alt fra jernbaner til slikfabrikker. Men ifølge Motley Fool, gengivet på Yahoo Finance, er sandheden en anden: Selskabet er i bund og grund en finansiel virksomhed drevet af sine forsikringsforretninger, og det er netop den model, der har gjort Warren Buffetts selskab til en af verdens mest succesfulde investeringsmaskiner.

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Ifølge Motley Fool er det forsikringsdelen med giganter som GEICO og General Re, der udgør selskabets fundament, og det er grunden til, at Berkshire Hathaway klassificeres som en finansiel aktie på trods af sin brede portefølje af helt forskellige forretninger. Samtidig ejer selskabet store aktieposter i børsnoterede virksomheder som Coca-Cola og American Express, hvilket får mange på Wall Street til at følge selskabets investeringsbeslutninger tæt for at få ideer til egne porteføljer.

Floatet er den skjulte motor

Kernen i Berkshire Hathaways model er det såkaldte “float”. Når et forsikringsselskab sælger en police, modtager det præmien med det samme, mens erstatninger typisk først udbetales senere. I mellemtiden kan selskabet investere de indsamlede penge, og det er præcis dét, Buffett gjorde til en kunst.

Mens de fleste forsikringsselskaber traditionelt placerer størstedelen af deres float i obligationer for at minimere risiko, valgte Buffett en langt mere aggressiv tilgang og investerede i stedet betydelige dele af kapitalen i aktier og hele virksomheder. Den strategi er ifølge Motley Fool en af de vigtigste årsager til, at Berkshire Hathaway over årtier har kunnet levere afkast, som langt overgår gennemsnittet i forsikringsbranchen.

Modellen har inspireret andre selskaber til at forsøge at kopiere opskriften. Motley Fool nævner blandt andet Markel og Brookfield Corporation som eksempler på selskaber, der forsøger at efterligne Buffetts og Berkshire Hathaways succes ved at bruge forsikringsfloat som løftestang for bredere investeringer.

Ny topchef, samme strategi

Warren Buffett, der har fået tilnavnet “Oraklet fra Omaha” for sine investeringsevner, er nu gået på pension som topchef. Ved starten af 2026 overtog Greg Abel roret som administrerende direktør, efter at han i årevis har arbejdet tæt sammen med Buffett og var hans personligt udpegede efterfølger, skriver Motley Fool.

Ifølge analysen er det usandsynligt, at Berkshire Hathaways grundlæggende investeringstilgang vil ændre sig markant under Abels ledelse. Selskabet går ind i 2026 med næsten 400 milliarder dollar i kontant beredskab på balancen, hvilket giver betydelig fleksibilitet til at foretage store opkøb eller aktieinvesteringer, hvis muligheden opstår.

Den enorme kontantbeholdning er ifølge Motley Fool en styrke af to grunde: Den giver selskabet mulighed for at handle hurtigt, når attraktive muligheder dukker op, samtidig med at den fungerer som en buffer, der beskytter selskabet i perioder med markedsuro eller økonomisk usikkerhed.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

Berkshire Hathaway er en af de mest fulgte aktier blandt globale investorer, herunder mange danske privatinvestorer, der bruger selskabets kvartalsvise 13F-indberetninger til at følge Buffetts og nu Abels investeringsbevægelser. Netop fordi selskabet ikke kun er en samling industrivirksomheder, men reelt drives af en finansiel forsikringsmotor, giver det et andet perspektiv på, hvordan man bør vurdere aktien i forhold til traditionelle finansielle selskaber som banker og forsikringsgiganter.

For investorer, der overvejer eksponering mod amerikanske finansaktier som alternativ til for eksempel europæiske forsikringsselskaber, kan Berkshire Hathaways model med billig kapital fra forsikringsfloat kombineret med aktiv aktieforvaltning fungere som en case, der adskiller sig markant fra traditionelle bank- og forsikringsaktier på det danske og europæiske marked. Samtidig understreger skiftet til Greg Abel, at succession i store konglomerater kan ske uden dramatiske kursudsving, hvis markedet har tillid til, at strategien fastholdes.

Den amerikanske aktiemarkedsudvikling generelt viser fortsat store udsving mellem sektorerne. Ifølge markedsdata gengivet af Yahoo Finance sluttede Dow Jones-indekset op 1,14 procent, mens Nasdaq faldt 0,80 procent i den seneste handelsperiode, hvilket illustrerer den rotation mellem vækst- og værdiaktier, som blandt andet Berkshire Hathaways defensive, kontanttunge strategi kan drage fordel af i perioder med usikkerhed.