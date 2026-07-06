Jack in the Box lukker op mod 200 restauranter i turnaround-plan

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JACK.US 17,20 ▼ -1,21% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den amerikanske burgerkæde Jack in the Box er i gang med at lukke hundredvis af restauranter som led i en større turnaround-plan. Ifølge Yahoo Finance har kæden allerede lukket omkring 70 restauranter siden april 2025, og selskabet regner med, at endnu flere butikker må dreje nøglen om, inden 2026 er omme.

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Planen, der internt kaldes “Jack on Track”, sigter mod at lukke mellem 150 og 200 restauranter i alt. Formålet er at rydde op i et restaurantnet, hvor for mange lokationer ligger for tæt på hinanden og dermed konkurrerer om de samme kunder i stedet for at tiltrække nye.

Lukninger skulle løfte salget – men går langsommere end ventet

Ifølge Yahoo Finance har Jack in the Box’s finansdirektør Dawn Cooper på selskabets seneste kvartalsregnskaber forklaret, at strategien bag lukningerne bygger på en klar antagelse: Når en restaurant lukker, flyttes en stor del af omsætningen til nærliggende butikker i kæden.

“Baseret på de lukninger, vi har gennemført indtil videre, har vi generelt set en salgsgevinst på cirka 30 procent for de nærliggende restauranter,” sagde Dawn Cooper ifølge Yahoo Finance under selskabets kvartalsopkald. Hun erkendte samtidig, at fremdriften i lukningerne er langsommere, end selskabet havde håbet på, fordi franchisetagere case for case skal vurdere lejeforhold og den forventede salgsoverførsel, før de går videre med en lukning.

Problemet for Jack in the Box er, at de omkring 70 lukninger, der er sket mellem udgangen af 2025 og første halvdel af 2026, endnu ikke har fået det samlede salg til at vende. I andet kvartal faldt sammenlignelige salg (same-store sales) med 3,8 procent, fremgår det af selskabets tal, gengivet af Yahoo Finance. Det dækker over et fald på 3,9 procent hos franchiserestauranter og 2,8 procent hos selskabsejede restauranter, primært drevet af færre transaktioner, som kun delvist er blevet opvejet af prisstigninger på menuen.

En “indulgence”-kæde i modvind fra GLP-1-trenden

Jack in the Box har historisk positioneret sig som en indulgensbrand med sen åbningstid og et menukoncept, der bevidst spiller på overdådighed og “sen-nat-sult”. Kæden har blandt andet markedsført særlige tidsbegrænsede retter med tydelige referencer til at spise sent på natten efter en fest.

“Sent på natten handler det om overdådighed, så vi fokuserer på at bringe fanfavoritter tilbage på de helt rigtige tidspunkter – som Monster Tacos i forbindelse med Halloween – for at skabe forventning og give vores gæster noget at glæde sig til,” sagde Jack in the Box’s Chief Customer Officer, Ryan Ostrom, ifølge citat gengivet af QSR Magazine og bragt videre af Yahoo Finance.

Den strategi er dog blevet en udfordring i en tid, hvor GLP-1-lægemidler som Ozempic og Wegovy har ændret amerikanernes spisevaner markant. Den voksende protein-trend, som blandt andet vækstlægemidlerne fra Novo Nordisk og Eli Lilly har været med til at drive, har gjort det sværere for en brand bygget på decadent, kalorietung mad at tiltrække kunder. For danske investorer, der følger Novo Nordisk tæt på grund af selskabets tyngde i C25-indekset, er det endnu et eksempel på, hvor bredt GLP-1-bølgen påvirker forbrugeradfærd langt uden for medicinalsektoren – helt ned i den amerikanske fastfood-branche.

Flere lukninger i vente resten af 2026

Selskabet har ifølge Yahoo Finance signaleret, at flere lukninger er på vej, i takt med at Jack on Track-planen fortsætter mod målet om 150-200 lukkede restauranter. Samtidig arbejder ledelsen på at genopbygge kædens brandopfattelse, så den fremstår mindre ensidigt fokuseret på overdådig sen-nat-mad og bedre matcher nutidens sundhedsbevidste forbrugertrends.

Udviklingen i Jack in the Box illustrerer en bredere udfordring, som mange amerikanske quick-service-kæder står over for: et fastfood-marked med faldende transaktionstal, hvor prisstigninger ikke længere for alvor kan kompensere for, at færre kunder rent faktisk lægger vejen forbi. For investorer i amerikanske forbrugeraktier er sagen et eksempel på, hvordan strukturelle forandringer – fra ændrede spisevaner til overekspansion af butiksnet – kan tvinge selskaber til smertefulde tilpasninger, selv når efterspørgslen efter fastfood generelt set fortsat er stor.

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