Kongresmedlemmer køber SpaceX-aktier kort efter rekord-børsnotering

To amerikanske kongresmedlemmer har ifølge CNBC købt SpaceX-aktier lige efter selskabets historiske IPO – begge sidder i udvalg med relevans for SpaceX.

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To medlemmer af den amerikanske Kongres har ifølge CNBC købt aktier i Elon Musks rumfartsselskab SpaceX kort efter dets rekordstore børsnotering i juni. Det drejer sig om republikaneren Dan Meuser fra Pennsylvania og demokraten Gil Cisneros fra Californien, som begge har offentliggjort transaktionerne i deres lovpligtige finansielle indberetninger til Repræsentanternes Hus.

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Sagen vækker opmærksomhed, fordi begge kongresmedlemmer sidder i udvalg med direkte relevans for SpaceX. Meuser er medlem af Financial Services Committee, som fører tilsyn med værdipapirmarkederne, mens Cisneros sidder i Armed Services Committee, der overvåger det amerikanske forsvarsministerium – en af SpaceX’s største kunder. CNBC understreger, at der ikke er noget bevis for, at nogen af de to har handlet på baggrund af fortrolige oplysninger eller brudt loven.

Køb kort tid efter historisk IPO

Ifølge de offentligt tilgængelige dokumenter foretog Meusers hjemmeboende barn den 15. juni et køb af SpaceX-aktier for mellem 15.001 og 50.000 dollar. Det er ifølge disclosures første gang i flere år, at Meuser eller et familiemedlem har købt aktier i et enkeltstående selskab.

Cisneros oplyste et køb den 18. juni for mellem 1.001 og 15.000 dollar. SpaceX blev børsnoteret den 12. juni med en markedsværdi på over 2.000 milliarder dollar og hentede ifølge CNBC omkring 75 milliarder dollar i det, der beskrives som den største børsnotering nogensinde. Aktierne åbnede til 150 dollar og lukkede torsdag i 162 dollar, en stigning på cirka 8 procent fra åbningskursen, men fortsat markant under toppen efter noteringen.

Ingen tegn på ulovligheder – men politisk følsomt

Kongresmedlemmer og deres nærmeste familie må lovligt eje og handle enkeltaktier, så længe de overholder oplysningskravene under den amerikanske STOCK Act og ikke benytter fortrolig information fra deres embede. Ifølge CNBC gælder disclosurekravet transaktioner foretaget af medlemmet selv, ægtefællen og hjemmeboende børn.

Cisneros, der tidligere har været udnævnt af daværende præsident Joe Biden til viceforsvarsminister for personale og beredskab, understregede i en udtalelse til CNBC, at han ikke selv styrer sin portefølje. “My wife and I have always employed outside financial advisors who have a fiduciary responsibility to maintain a diverse portfolio. We do not manage the day-to-day trading of our investment portfolio, nor have we ever suggested a trade while serving in Congress or at the Department of Defense,” sagde Cisneros og tilføjede, at han altid har overholdt gældende regler og fortsat vil arbejde for skærpet etisk tilsyn med folkevalgte og politisk udpegede embedsmænds finansielle porteføljer.

En talsperson for Meuser havde ifølge CNBC ikke besvaret mediets henvendelse fredag.

Formentlig blot toppen af isbjerget

Ifølge etiske vagthunde, som CNBC tidligere har talt med, er de to indberetninger sandsynligvis blot begyndelsen på en bølge af lignende afsløringer, efterhånden som flere finansielle disclosures fra kongresmedlemmer offentliggøres i de kommende uger. Mange forventer, at kongresmedlemmer fra begge politiske fløje har handlet aktier i forbindelse med SpaceX’s børsnotering.

Sagen føjer sig til en længere debat i USA om kongresmedlemmers adgang til at handle enkeltaktier, mens de samtidig sidder i udvalg, der kan påvirke de samme selskabers forretningsbetingelser. SpaceX er blevet en stadig mere central aktør i amerikansk forsvarskontraktering og har tætte politiske forbindelser til præsident Donald Trumps Washington, hvilket ifølge CNBC gør aktiekøbene ekstra politisk følsomme.

SpaceX’s IPO betragtes af flere iagttagere som et startskud til en ny bølge af store børsnoteringer blandt teknologiselskaber, der hidtil har været private. Ifølge CNBC har AI-selskabet Anthropic allerede indgivet en fortrolig ansøgning om en amerikansk børsnotering, og konkurrenten OpenAI er fulgt efter med en målsætning om en værdiansættelse, der kan nå op på 1.000 milliarder dollar.

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Hvad betyder det for danske investorer?

SpaceX’s børsnotering er en af de mest omtalte begivenheder på det amerikanske aktiemarked i 2026, og sagen om kongresmedlemmernes aktiekøb illustrerer, hvor stor politisk og finansiel interesse der er omkring selskabet. For danske investorer, der har adgang til amerikanske aktier via en aktiesparekonto eller almindeligt depot, er SpaceX et eksempel på, hvordan store, ventede IPO’er kan skabe betydelig kursvolatilitet kort efter noteringen – aktien er allerede handlet både over og under sin åbningskurs på 150 dollar.

Sagen understreger desuden, hvor tæt sammenvævet amerikansk politik, forsvarskontrakter og store teknologiselskaber kan være, hvilket er relevant at holde øje med for investorer, der overvejer eksponering mod amerikanske forsvars- og rumfartsaktier. Kommende disclosures fra flere kongresmedlemmer kan give yderligere indblik i, hvor bred den politiske interesse for SpaceX-aktien reelt er.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra cnbc.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.