Pentagon samler dronestrategi i ny superafdeling med 74 mia. dollar i opløbet

USA's forsvarsminister Hegseth opretter ny myndighed, der får kontrol over næsten alle militærets droneprogrammer – et skridt der kan påvirke forsvarsaktier globalt.

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Det amerikanske forsvarsministerium samler nu stort set alle sine droneprogrammer under én ny myndighed med vidtrækkende beføjelser. Det skriver Business Insider, som har set et internt memo fra USA’s forsvarsminister Pete Hegseth om oprettelsen af den nye enhed.

Den nye afdeling går under navnet Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems, forkortet DRPM-UxS, og skal ifølge memoet fungere som “den samlede fælles integrator for alle ubemandede og autonome systemprogrammer” i det amerikanske forsvar. Det er en markant organisatorisk ændring, der samler beslutningsmagten over droneteknologi ét sted i stedet for spredt ud på de enkelte værn.

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Vidtrækkende kontrol over droner, robotter og både

Ifølge Business Insider vil den nye enheds direktør – som endnu ikke er udpeget – referere til viceforsvarsminister Stephen Feinberg. Ud over Feinberg og Hegseth selv får DRPM-UxS kontrol over et bredt spektrum af ubemandede systemer, herunder små droner, overfladefartøjer som dronebåde, undervandsfartøjer i samarbejde med forsvarets ubådskontor, jordrobotter, autonome og AI-baserede systemer, droneflåde-teknologi (swarming) samt systemer til at bekæmpe fjendtlige droner.

Den nye afdeling skal desuden overvåge de dronemarkedspladser, som forskellige dele af forsvarsministeriet for nylig har etableret. Med den brede beføjelse kan DRPM-UxS afgøre hvilke droneprogrammer der skal fortsætte, prioritere bestemte kapaciteter eller kontrakter frem for andre – og standse arbejdet på specifikke systemer helt.

Der er dog nogle undtagelser fra den nye afdelings myndighed. Store våbenprogrammer, der allerede følger en separat indkøbsproces, som eksempelvis det amerikanske luftvåbens Collaborative Combat Aircraft-program, forbliver under de enkelte værns kontrol, fremgår det af Business Insiders gennemgang af memoet.

Del af en større omvæltning i amerikansk dronesatsning

DRPM-UxS kommer også til at have ansvaret for Joint Interagency Task Force 401, som er en fælles militær og føderal indsats mod små droner, samt Defense Autonomous Warfare Group, der er forsvarsministeriets kontor for masseproduktion af autonome droner på tværs af militæret.

Den nye organisation er ifølge Business Insider det seneste skridt i USA’s bredere satsning på at integrere droneteknologi i militæret. Satsningen omfatter blandt andet, hvad Pentagon-embedsmænd har kaldt en hidtil uset budgetanmodning på 74 milliarder dollar til droner og kontra-drone-systemer, samt massive investeringer i indkøb, test og udrulning af små, billige “one-way”-angrebsdroner.

I memoet citeres Hegseth for følgende: “Adversaries collectively produce millions of unmanned systems each year across all domains. While global military unmanned systems production has skyrocketed over the last three years, the United States has been slow to field these capabilities at scale. Drones and autonomous systems are the most consequential battlefield innovation of this generation.” Citatet understreger, hvor stor en prioritet dronekapløbet er blevet for den amerikanske regering under Trump-administrationen, ifølge Business Insider.

Konsekvenser for forsvarsindustrien

Konsolideringen kan få betydelige konsekvenser for hele forsvarsindustrien, som i disse år oplever eksplosiv vækst drevet af krigen i Ukraine og øget geopolitisk spænding globalt. Når én centraliseret myndighed skal beslutte, hvilke droneprogrammer der får grønt lys, ændrer det spillereglerne for de virksomheder, der leverer ubemandede systemer til det amerikanske forsvar.

For etablerede forsvarsleverandører kan den nye struktur betyde både muligheder og udfordringer. Selskaber med teknologi, der matcher de prioriteter, som DRPM-UxS udpeger, kan stå til at vinde store kontrakter i takt med, at det 74 milliarder dollar store budget skal fordeles. Omvendt risikerer programmer, der ikke passer ind i den nye afdelings strategi, at blive nedprioriteret eller helt lukket, uanset hvor langt de tidligere er nået i udviklingsprocessen.

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Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er nyheden interessant, fordi den understreger den fortsatte kraftige vækst i det globale marked for droner og autonome militærsystemer – en sektor, der også berører europæiske og danske underleverandører til forsvarsindustrien. Med et amerikansk budget i milliardklassen til droneteknologi kan konsolideringen af beslutningsmagten i Pentagon påvirke, hvilke teknologier og virksomheder der fremover får adgang til det amerikanske marked, hvilket kan have afsmittende effekt på forsvarsrelaterede aktier og fonde, som mange danske investorer har eksponering mod via internationale forsvars-ETF’er eller enkeltaktier.

Selvom ingen enkelt børsnoteret virksomhed er nævnt i sagen, kan udviklingen i USA’s dronepolitik fungere som en indikator for, hvor det bredere forsvars- og teknologimarked bevæger sig hen – noget der er relevant at følge for investorer med interesse i sektorer som droneteknologi, autonome systemer og forsvarsindustrien generelt.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra businessinsider.com. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.