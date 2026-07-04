Cerius og Radius begærer fire elleverandører konkurs og anmelder dem til politiet

Netselskaberne Cerius og Radius har mistet tålmodigheden med Velkommen, Nettopower, Power Fuel og Vedvarende og går nu til myndighederne.

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Konflikten om de kriseramte elleverandører i Velkommen-koncernen tager en ny drejning. Netselskaberne Cerius og Radius har nu begæret fire elleverandører konkurs og samtidig politianmeldt selskaberne, skriver Finans. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower samt elhandelsselskaberne Power Fuel og Vedvarende.

Ifølge Finans er baggrunden, at Cerius og Radius i længere tid har haft store beløb til gode hos de fire selskaber. De to netselskaber transporterer strømmen ud til slutkunderne, mens elhandelsselskaberne står for selve salget og faktureringen af strøm. Når regningerne ikke bliver betalt, ender netselskaberne selv med at hænge på udgiften.

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Tålmodigheden er brugt op

I en pressemeddelelse oplyser Cerius og Radius, at man har valgt at begære de fire selskaber konkurs, efter at gælden ifølge Finans er vokset over tid uden udsigt til, at pengene kommer ind. Sagen er samtidig meldt til politiet, hvilket indikerer, at netselskaberne mistænker, at der er tale om mere end almindelige betalingsproblemer.

Det er ikke kun kunderne hos Velkommen og Nettopower, der har haft svært ved at få deres penge tilbage, understreger Finans. Nu viser det sig altså, at også de centrale aktører i selve elnettet – netselskaberne, der fysisk leverer strømmen til boliger og virksomheder – har stået tilbage med betydelige udeståender.

Endnu et kapitel i Velkommen-sagen

Sagen om Velkommen-koncernens elselskaber har allerede tidligere skabt bekymring blandt danske elkunder. Fire selskaber i koncernen er tidligere begæret konkurs, og der har været advarsler om, at kunder risikerer at tabe penge, de har til gode hos leverandørerne.

Med Cerius og Radius’ skridt tegner der sig nu et billede af, at problemerne stikker dybere end blot forsinkede kundebetalinger. Når selv de regulerede netselskaber, der er underlagt strenge krav om økonomisk soliditet, må gå rettens vej for at inddrive tilgodehavender, peger det på en mere fundamental økonomisk krise i de berørte selskaber.

For elmarkedet generelt understreger sagen en risiko, som mange forbrugere og investorer måske ikke tænker over: Konkurrencen mellem mindre elhandelsselskaber har i de senere år været hård, og flere aktører har konkurreret på lave priser. Det kan lægge et pres på selskabernes indtjening og likviditet, som i sidste ende rammer både kunder og samarbejdspartnere som netselskaberne, når regningerne ikke bliver betalt til tiden.

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Hvad betyder det for danske investorer?

De involverede selskaber – Velkommen, Nettopower, Power Fuel og Vedvarende – er ikke børsnoterede, og sagen har derfor ikke en direkte kurspåvirkning på danske aktier eller C25-indekset. Alligevel er udviklingen relevant for investorer med eksponering mod energisektoren, da den illustrerer de betydelige risici, der kan følge med at investere i eller finansiere mindre elhandelsselskaber i et marked med hård priskonkurrence og svingende engrospriser på strøm.

Sagen kan desuden få betydning for tilliden til dele af det danske elmarked og potentielt føre til skærpet regulatorisk kontrol af elhandelsselskabers økonomiske robusthed. For investorer, der følger energi- og forsyningssektoren, er det værd at holde øje med, om konkursbegæringerne fører til yderligere konsolidering blandt danske elleverandører, hvilket historisk har kunnet gavne større, mere velkonsoliderede aktører i markedet.

Kilde

Artiklen er skrevet på baggrund af oplysninger fra finans.dk. NPinvestor hæfter ikke for indhold på eksterne sider.