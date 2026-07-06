Udbyttekongerne 2026: aktierne med det højeste udbytte

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Øverst på NPinvestors opgørelse over de højeste udbytteprocenter blandt aktier tilgængelige for danske investorer troner den brasilianske olie- og gasgigant Petrobras, hvis ADR-aktie i skrivende stund udbetaler et udbytte svarende til 18,71 pct. af kursen. Lige efter følger den indiske ejendomsfond Ascendas India Trust med 17,92 pct. og amerikanske Duke Energy med 17,19 pct. Fælles for topplaceringerne er, at de findes i sektorer – energi, ejendomme og forsyning – der historisk set uddeler en stor del af overskuddet direkte til aktionærerne. Men listen rummer også et par kuriositeter, som er værd at hæfte sig ved, før man lader sig blænde af de høje procenttal.

Samme selskab, to vidt forskellige udbyttetal

Et af de mest tankevækkende mønstre i tabellen nedenfor er, at Petrobras optræder to gange – som ADR med et udbytte på 18,71 pct. og som ordinær aktie noteret i Brasilien med 12,14 pct. Forskellen illustrerer, hvor stor betydning noteringsform, valutakurser og udbyttebetalingsstruktur kan have for det tal, der reelt fremvises. En ADR (American Depositary Receipt) omregner udenlandske udbyttebetalinger til dollar, og timingen af opgørelsen kan give afvigelser fra den lokale aktie – selv når det underliggende selskab og forretning er identisk. Det er en påmindelse om, at et “udbytteprocent”-tal aldrig bør stå alene, men altid ses i sammenhæng med, hvordan og hvornår det er opgjort.

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Energi og finans dominerer toppen

Ud over Petrobras findes flere energiselskaber højt placeret, herunder gabonske TotalEnergies EP Gabon med 10,92 pct. Samtidig fylder finanssektoren markant i den nedre del af top 15 med både Banco ABC Brasil (11,02 pct.), WAM Capital (10,10 pct.) og BNP Paribas’ ADR (9,75 pct.). Bemærkelsesværdigt er også, at Dividend 15 Split Corp optræder to gange på listen med samme udbytte på 13,68 pct. – begge gange formentlig som forskellige aktieklasser af samme canadiske split-cap-fond. Den type fonde er konstrueret til at udbetale et højt, fast udbytte til én aktieklasse ved at anvende gearing og derivater, hvilket typisk indebærer en betydeligt anderledes risikoprofil end en almindelig aktie.

Norwegian Air Shuttle skiller sig ud som eneste selskab fra industrisektoren med et udbytte på 11,41 pct. – et selskab, der historisk har haft en volatil aktiekurs og en forretningsmodel, som er langt mere konjunkturfølsom end forsyningsselskaber som Duke Energy eller Greencoat Renewables (8,98 pct.).

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er den skattemæssige ramme afgørende, når man overvejer udbytteaktier. Placeres aktierne på en aktiesparekonto, beskattes hele afkastet – både kursgevinster og udbytter – med en fast sats på 17 pct. under lagerbeskatningsprincippet, hvor gevinst og tab opgøres løbende år for år uanset om aktierne er solgt. Det kan være fordelagtigt ved høje, stabile udbytter, men det betyder også, at man beskattes af en eventuel kursstigning, selv hvis man ikke har solgt aktien. På en almindelig aktiehandelskonto beskattes udbytter som aktieindkomst med 27 eller 42 pct., og for udenlandske aktier som dem øverst på listen kommer der ofte en udenlandsk kildeskat oveni, som ikke altid kan modregnes fuldt ud i den danske skat.

Højt udbytte er ikke en garanti

Det er vigtigt at understrege, at NPinvestors opgørelse er et øjebliksbillede og ikke en anbefaling. En udbytteprocent beregnes typisk som det seneste udbytte divideret med den aktuelle kurs – og en ekstremt høj procent kan lige så vel være tegn på en faldende aktiekurs som på en generøs udbyttepolitik. Når en aktie som Petrobras’ ADR ligger på 18,71 pct., bør investorer spørge, om udbyttet er bæredygtigt i lyset af selskabets indtjening, gældsniveau og udsving i råvarepriser, snarere end blot at forholde sig til selve tallet. Et højt udbytte kan være attraktivt, men uden en vurdering af den underliggende forretning risikerer man at gå i den klassiske “yield trap” – hvor det høje udbytte netop afspejler en risiko, markedet allerede har prissat ind.

Metode: Opgørelsen er beregnet af NPinvestor ud fra vores markedsdata (kilde: EODHD) pr. 6. juli 2026. Tal ændrer sig løbende. Dette er ikke investeringsrådgivning.